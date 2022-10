Boca campeón: a qué otra Copa se clasificó, cuántas finales “le deben” y cuáles no tienen sustento reglamentario

Ya no quedan dudas. La consagración de Boca en la Liga profesional rompió la Matrix del fútbol argentino. Porque este nuevo título clasificó al equipo de la Ribera a una nueva final, que se suma a todas las otras que el club sigue acumulando sin jugar, y sin que la AFA defina fecha y lugar para disputarlas.

Tal como lo indica su reglamento, el ganador de la Liga 2022 se clasifica a la Supercopa Argentina 2022, que lo único que tiene definido es su sede, Abu Dhabi, y un mes, enero. Pero no su formato ni el resto de los participantes.

Históricamente la Supercopa Argentina la disputaron el campeón del torneo local y el vencedor de la Copa Argentina. El hecho de trasladar esa competencia a tierras árabes podría abrirle la puerta a sumar a los subcampeones (hasta el momento, solo Racing), e incluso a los finalistas de la Copa de la Liga. Aunque como Boca fue el que levantó ese trofeo en mayo, quizás Tigre esté acompañado por Argentinos, uno de los semifinalistas (el otro es la Academia).

Aunque como nadie dijo mucho más nada referido a esta competencia en Abu Dhabi, todo deambula en círculo por el terreno de lo indefinido.

Los hinchas de Boca coparon la zona del Obelisco para celebrar la obtención de una nueva estrella Alejandro Santa Cruz - télam

Boca estableció una marca muy infrecuente. El equipo xeneize es el campeón vigente de la Copa de la Liga, de la Copa Argentina (logró a fin de 2021 la edición 2019/2020 y está en semifinales de la edición 2022), y de la Liga Profesional.

La felicidad de Darío Benedetto y todo Boca en la Bombonera Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

¿Cuántas finales “le deben” a Boca?

Ahora sí. Hay que agarrarse los cinturones para intentar entender esa Matrix llamada fútbol argentino, donde en tres años hubo torneos que se iniciaron y se interrumpieron después de la primera fecha, copas que comenzaron en 2019 y terminaron en diciembre de 2021, y un ente organizador que se disolvió para renacer con otro nombre.

En medio de todo eso, Boca fue encadenando títulos. Cinco en total: la Superliga 19/20, la Copa de la Liga 2020 (rebautizada Maradona), la Copa Argentina 2020, la Copa de la Liga 2022 y la Liga 2022. Eso le valió el derecho de disputar diferentes finales, en busca de una nueva estrella.

Entender cuántas finales le corresponden disputar a Boca (y cuáles no) no es algo sencillo. En la montaña rusa organizativa hay demasiadas idas y vueltas. Pero allá vamos.

Supercopa Argentina 2020

Con un gol de Tevez, Boca le arrebató la Superliga 19/20 a River en los últimos minutos de la última fecha Mauro Alfieri - LA NACION

La más fácil de comprender, y la que aún no tiene fecha confirmada de disputa.

La Supercopa Argentina fue creada en 2012 por la AFA. Está homologada como copa nacional y enfrenta cada año al campeón del torneo local con el ganador de la Copa Argentina. Se juega a un solo partido, en cancha neutral, y en caso de terminar igualado se define por penales.

A pesar de su desfase en el calendario, hasta comienzos de 2020 todo estaba bastante claro. Por ejemplo: la Supercopa 2018 se disputó el 2 de mayo de 2019, cuando Boca (campeón de la Superliga 2017/2018) venció a Rosario Central (vencedor de la Copa Argentina 2018) desde los 12 pasos y el 4 de marzo de 2021, River (campeón de la Copa Argentina 2019) goleó 5 a 0 a Racing (ganador de la Superliga 2018/2019) y se quedó con la Supercopa 2019.

Con ese mismo criterio, la Supercopa 2020 la deben disputar el campeón de la Superliga 2019/2020 y el campeón de la Copa Argentina 2020. Al coronarse un mismo equipo (Boca) dicha definición la debe jugar el conjunto xeneize con aquel club que haya finalizado segundo en el torneo correspondiente. En este caso, el subcampeón de la Superliga 2019/2020 fue River.

Algo idéntico ocurrió en la temporada 2015, donde Boca ganó el Campeonato y la Copa Argentina, y la Supercopa 2015 la disputó frente a San Lorenzo, subcampeón del torneo local. En febrero de 2016, el Ciclón goleó 4 a 0 en Córdoba.

Entonces, sólo resta saber cuándo la AFA hará oficial y le pondrá fecha a una nueva final de copa nacional entre Boca y River, tal como ocurrió en marzo de 2018 (el Millonario venció 2 a 0 en Mendoza).

Boca, campeón de la Copa Argentina 2020, debe jugar por la Supercopa Argentina 2020 contra el campeón de la Superliga 19/20; al haber ganado ambas competencias, enfrentará al subcampeón de aquel torneo, que fue River Fotobaires

Trofeo de Campeones 2020

Como si fueran pocos los torneos y copas nacionales y las competencias internacionales, en paralelo a todo nació, en 2018, el Trofeo de Campeones de la Superliga.

Fue una copa nacional, organizada por la Superliga y avalada por la AFA, que enfrentó al campeón de la Superliga 2018/2019 (Racing) y al ganador de la Copa de la Superliga 2019 (Tigre). El 14 de diciembre de 2019, la Academia derrotó por 2 a 0 al Matador y dio la vuelta olímpica en Mar del Plata.

La pandemia por coronavirus interrumpió la Copa de la Superliga 2020 cuando apenas se había disputado la primera fecha (salvo River-Atlético Tucumán, debido a que el Millonario se negó a disputar ese encuentro y, 19 meses más tarde, el Tribunal de Disciplina le dio el partido por perdido por 1 a 0). Ese torneo quedó vacante.

Ese parate en el fútbol argentino también desintegró a la Superliga como entidad. En su reemplazo nació la Liga Profesional de Fútbol, que organizó la Copa de la Liga 2020, rebautizada Copa Maradona. Y que también la ganó Boca. Pero en su reglamento no se detalla nada en relación a una hipotética clasificación del campeón a alguna otra copa nacional . El premio era, ni más ni menos, que sumar un título (copa nacional) y terminar de definir a los clasificados a la Libertadores 2021 y a la Sudamericana 2022.

En el reglamento de la Copa Maradona no estaba contemplado que el campeón juegue por alguna otra copa nacional Marcelo Aguilar / POOL ARGRA

En el caso de Boca la ecuación no cambió en nada porque ya había entrado en el torneo de clubes más importante de la región como campeón de la Superliga 19/20. Pero sí benefició, y mucho, a Banfield, que cayó en la final ante el Xeneize, pero luego derrotó 3 a 2 a Vélez (ganador de la Zona Complementación) y se metió en la Sudamericana de este año.

Al suspenderse la Copa de la Superliga 2020 y no contemplar en el reglamento correspondiente que el campeón de la Copa de la Liga 2020 estaba habilitado a disputar otra copa. El Trofeo de Campeones 2020 quedó vacante y el Boca campeón de la Superliga 2019/2020 se quedó sin rival.

Pero atención: esto también le pasa a River, campeón del Torneo 2021, que no podrá disputar la Supercopa Argentina 2021 porque la Copa Argentina 2021 no se disputó. Sin rival no hay final.

Hay algunas interpretaciones no oficiales que indican que el Trofeo de Campeones sí tiene protagonistas, y que el rival de Boca debería salir de un cruce entre River (subcampeón de la Superliga 19/20) y Banfield (subcampeón de la Copa Maradona). Aunque, al menos hasta el momento, reglamentariamente no existen fundamentos para este escenario.

Este 2021, Colón se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez Pool Argra

Trofeo de Campeones 2022

Clarísimo: Boca, como campeón de la Copa de la Liga, se clasificó para la final del Trofeo de Campeones 2022 que se disputará el domingo 6 de noviembre.

Como el Xeneize ganó la Liga Profesiona, Su rival saldrá de un desempate entre Tigre, subcampeón de la Copa de la Liga, contra Racing, subcampeón de la Liga Profesional, y el ganador de ese cruce (se disputaría el miércoles 2 de noviembre en sede a definir) definirá el Trofeo de Campeones contra Boca.

Supercopa 2022

Solo dos cosas están definidas. Se disputará en enero en Abu Dhabi y Boca será uno de los protagonistas. Como se escribió antes, de ser un partido único su rival será el campeón de la Copa Argentina, y en caso de volver a coronarse el Xeneize, será entre los de la Ribera y Racing, subcampeón de la Liga (como pasó en 2015 cuando el Boca ganador del Campeonato de 30 equipos y de la Copa Argentina disputó la Supercopa con San Lorenzo, subcampeón del torneo local).

Aunque el hecho de trasladar una definición de copa nacional a tierras árabes, con el beneficio económico que eso significa, hace pensar que es más que probable que la AFA replique lo que hace España con su Supercopa y los equipos participantes sean al menos cuatro.

El detalle de los campeones de las últimas competencias en el fútbol argentino

2020

Liga : Boca (se definió el 7 de marzo de 2020).

: Boca (se definió el 7 de marzo de 2020). Copa de la Superliga : suspendida (se jugó una fecha).

: suspendida (se jugó una fecha). Trofeo de Campeones : reglamentariamente vacante.

: reglamentariamente vacante. Copa Argentina : Boca (se definió el 8 de diciembre de 2021).

: Boca (se definió el 8 de diciembre de 2021). Supercopa Argentina 2020: Boca (campeón de la Copa Argentina) vs. River (juega esta final como subcampeón de la liga, al repetirse Boca en los dos títulos), pendiente de confirmación.

2021

Copa Maradona : Boca (se definió el 17 de enero de 2021).

: Boca (se definió el 17 de enero de 2021). Copa de la Liga Profesional : Colón (se definió el 4 de junio de 2021).

: Colón (se definió el 4 de junio de 2021). Liga Profesional : River (se definió el 25 de noviembre de 2021)

: River (se definió el 25 de noviembre de 2021) Trofeo de Campeones : River (se definió el 18 de diciembre).

: River (se definió el 18 de diciembre). Copa Argentina : no se disputó.

: no se disputó. Supercopa Argentina 2021: reglamentariamente vacante.

2022

Copa de la Liga Profesional : Boca (se definió el 22 de mayo).

: Boca (se definió el 22 de mayo). Liga Profesional : Boca (se definió el 23 de octubre).

: Boca (se definió el 23 de octubre). Trofeo de Campeones : Boca vs. el ganador del partido entre Tigre (subcampeón de la Copa de la Liga) y Racing (subcampeón de la Liga Profesional).

: Boca vs. el ganador del partido entre Tigre (subcampeón de la Copa de la Liga) y Racing (subcampeón de la Liga Profesional). Copa Argentina : en competencia. Este miércoles juegan las semis Boca vs. Patronato y Talleres vs. Banfield

: en competencia. Este miércoles juegan las semis Boca vs. Patronato y Talleres vs. Banfield Supercopa Argentina 2022: se jugará en enero de 2023 en Abu Dhabi. El único equipo confirmado allí es Boca.

River se consagró campeón del torneo 2021, pero la Supercopa 2021 no debería disputarse porque la Copa Argentina 2021 fue suspendida LA NACION/Mauro Alfieri