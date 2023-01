Boca: con Agustín Rossi entre los citados, viaja a Abu Dhabi para jugar la Supercopa con Racing

escuchar

La delegación de Boca Juniors, con el arquero Agustín Rossi entre los elegidos, viajará este domingo rumbo a la ciudad de Abu Dhabi, en Emiratos Arabes Unidos, con miras al encuentro con Racing Club por la Supercopa Internacional.

El técnico xeneize, Hugo Ibarra, resolvió convocar a 30 jugadores para que participen de la nómina que irá a territorio asiático con el propósito de conquistar el primer trofeo oficial de la temporada 2023. De este modo, Rossi, de 27 años, que ya tiene garantizada su llegada (firmó un precontrato) al Flamengo de Brasil a partir del primero de julio venidero, volverá a estar disponible para el entrenador boquense, tras haber quedado provisoriamente al margen del amistoso del viernes último en San Juan frente al Everton de Viña del Mar (0-0).

📋 Lista de concentrados para viajar a Abu Dhabi y enfrentar a Racing por la Supercopa Internacional 2022.#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/93iAf6Ygrb — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 14, 2023

El guardavallas firmó con la institución carioca un contrato hasta diciembre de 2027. Pero esa situación, aparentemente, no le privará al exLanús y Chacarita Juniors ingresar en la consideración del DT Ibarra, quien -incluso- lo está evaluando como titular en el choque con la Academia.

En la lista también estarán los zagueros Marcos Rojo y Nicolás Figal, a pesar de que ambos tampoco estarán disponibles para actuar pues continúan recuperándose de sendas lesiones. Lo mismo ocurrirá con el mediocampista Martín Payero, quien se retiró el viernes último con un fuerte traumatismo en el tobillo en el partido ante el elenco chileno en el estadio del Bicentenario sanjuanino.

Romero será el reemplazante de Rossi: el tema es saber desde cuándo Twitter @BocaJrsOficial

Boca Juniors y Racing Club se enfrentarán este viernes 20 en Abu Dhabi, desde las 13.30 hora argentina, por la Supercopa Internacional. El partido será controlado por el árbitro Fernando Rapallini.

En el 0-0 ante Everton, Boca probó a Sergio Romero en el arco, y el subcampeón mundial de Brasil 2014 respondió con éxito pese a la molestia física padecida en el entrenamiento del miércoles. El exarquero de Racing y Manchester United llevaba una larga inactividad, con apenas 37 partidos en los últimos ocho años, y siempre fue cuestionada su aparición en la selección argentina por esa causa. Su último compromiso había tenido lugar el 6 de marzo de 2022, en una derrota de Venezia, su equipo, por 4-1 frente a Sassuolo, por la Serie A.

Salió Chiquito Romero en el entretiempo, tal como estaba previsto, y fue reemplazado por Leandro Brey, de 20 años. Chiquito tuvo una convincente tarea, seguro y prolijo, sin excesos ni contratiempos. Si bien es cierto que Everton no lo inquietó demasiado, cada vez que el número 33 tuvo que exhibir sus reflejos, lo hizo con acierto. Fue un buen estreno.

“Fue una buena decisión volver al fútbol argentino. El club es espectacular. Trabajando semana a semana, día a día, las cosas van a salir bien. Esperamos empezar de la mejor manera”, comentó el arquero luego del amistoso. Y fue más allá, luego de su convincente tarea: “Me dieron tranquilidad, me decían que me pusiera bien. Nadie me apuraba. Lo mismo me dijeron Román [Riquelme], [Raúl] Cascini, Chelo [Delgado], el Patrón [Bermúdez], en su momento, cuando se enteraron de que se me había soltado un pedacito de cartílago. Me permitieron tomarme mi tiempo para volver. Estoy contento. El trato fue espectacular desde que llegué”.

