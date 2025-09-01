Boca, en la Tabla Anual 2025: así está el xeneize en la clasificación a las copas Libertadores y Sudamericana

Boca Juniors logró este domingo su tercera victoria en fila en el Torneo Clausura 2025 frente a Aldosivi de Mar del Plata 2 a 0 como visitante en el estadio José María Minella con tantos de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia y subió al segundo puesto de la Tabla Anual, es decir que está en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Con las tres unidades que sumó ante el Tiburón, el elenco de Miguel Ángel Russo acumula 45 en total en la temporada (13 triunfos, seis igualdades y cuatro caídas) y alcanzó a Rosario Central, que no pudo culminar su duelo ante Sarmiento porque se suspendió en el entretiempo -iban 0 a 0- a raíz de las intensas precipitaciones que hubo en Junín. El elenco azul y oro quedó por encima del Canalla por tener mejor diferencia de goles (19 contra +16). En esa ubicación, ingresaría a la etapa de grupos del próximo certamen continental, sin tener que competir en las instancias preliminares.

El nuevo líder de la tabla general del fútbol argentino es River Plate con 46 unidades, tras imponerse a San Martín de San Juan 2 a 0 en el estadio Monumental con anotaciones de Santiago Lencina y Maximiliano Salas.

River, Boca y Rosario Central son los tres clubes que, de momento, están accediendo a la Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual. En el caso del xeneize, por su magra temporada 2025 en la que tuvo más disgustos que alegrías, no tiene muchos más caminos que el que transita y ser campeón del Clausura para disputar el campeonato que es su obsesión. La eliminación en cuartos de final del Apertura y en 32avos de la Copa Argentina significaron perder dos posibilidades de clasificación directa, siempre y cuando hubiese obtenido algún título.

En ese contexto y aunque todavía puede ganar el Clausura, en el que escaló hasta el tercer lugar del grupo A y se metió en zona de clasificación a octavos de final; el conjunto del barrio porteño de la Boca necesita sumar unidades en el para la Tabla Anual y terminar entre los tres mejores. Si cae hasta no más del noveno lugar, se clasificará a la Copa Sudamericana al igual que en 2024.

La Tabla Anual del fútbol argentino, con River, Boca y Rosario Central en lo más alto Canchallena

Una cuestión a tener en cuenta para repartir los cupos a los torneos internacionales a través de la Tabla Anual son las plazas que liberarán los campeones. Platense, por haber conquistado el Apertura, ya tiene su boleto en la Copa Libertadores como también lo lograrán los que den la vuelta olímpica en el Clausura y la Copa Argentina. Los tres vencedores, si se ubican en puestos de acceso a campeonatos internacionales en la general, dejarán esos lugaras y se verán favorecidos conjuntos que no fueron ganadores de trofeos, como le puede ocurrir a Boca que solo pelea por el Clausura.

Lo mismo ocurrirá si River, Racing, Vélez Sarsfield o Estudiantes se consagran en la edición actual de la Libertadores y, a nivel doméstico, quedan entre los mejores del año. Similar situación puede darse si Independiente o Lanús conquistan la Sudamericana y acceden por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acaben primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

Boca Juniors ganó tres partidos consecutivos, tras cortar la histórica racha sin victorias Gonzalo Colini - LA NACION

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: River Plate (a definir).

Tabla Anual 2: Boca Juniors (a definir).

Tabla Anual 3: Rosario Central (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)