Boca: Darío Benedetto tratará de jugar “sí o sí” el superclásico, Óscar Romero no llegará y llegó una gran oferta por Agustín Almendra

Darío Benedetto y Óscar Romero intensificaron sus trabajos de recuperación tras ausentarse de los últimos partidos de Boca por lesiones. Mientras el delantero tiene una probabilidad de jugar el domingo contra River, por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, el volante paraguayo está prácticamente descartado.

“Pipa” Benedetto se perdió los encuentros con Huracán y Estudiantes en La Plata debido a una lesión muscular y, según su entorno, tratará de participar sí o sí en el superclásico; si no, al menos estar en el banco de los suplentes. En la última práctica el delantero realizó trabajos más intensos y en el entrenamiento de este miércoles Sebastián Battaglia empezaría a probarlo en tareas con pelota, para ver en qué condiciones se encuentra.

Este miércoles Benedetto sería probado en ejercicios con pelota, para evaluar su recuperación de una lesión muscular. Prensa Boca Juniors

Por su lado, Romero no se enfrentó el domingo con Estudiantes tras presentar el viernes una molestia en el isquiotibial derecho. Igual que en el caso de Benedetto, no hubo parte médico por parte de Boca. El ex integrante de Racing y San Lorenzo venía de jugar dos veces en cuatro días, ante Central Córdoba, de Rosario (por Copa Argentina), y Huracán, luego de una larga inactividad y de apenas tres encuentros en seis meses desde su salida del equipo azulgrana. Este martes el enganche hizo los primeros ejercicios en una cancha. Según trascendió, tiene una pequeña distensión que podría agravarse en caso de tener la exigencia de un partido –y éste será el superclásico–.

Diego “Pulpo” González, también lastimado, continúa en recuperación de un desgarro en el isquiotibial derecho que sufrió el 28 de febrero y está descartado para el choque en el Monumental.

En la primera práctica de la semana, en el predio de Ezeiza, los futbolistas que actuaron el domingo hicieron los clásicos ejercicios regenerativos de los martes y el resto tuvo una práctica de fútbol, en la que el director técnico paró dos equipos con el esquema 4-2-3-1.

El primer equipo, con los suplentes, se alineó con Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Gastón Ávila y Agustín Sández; Jorman Campuzano y Gabriel Vega; Exequiel Zeballos, Eduardo Salvio y Norberto Briasco; Nicolás Orsini. El otro se compuso con Javier García; Eros Mancuso, Lautaro Di Lollo, Gabriel Aranda y Valentín Barco; Alan Varela y Esteban Rolón; Cristian Pavón, Brandon Cortez y Gastón Gerzel; Valentino Simoni.

Comienza la semana del superclásico…

⏳⚽️🔵🟡🔵



🎶 ¡Y DALE Y DALE, Y DALE BOCA DALE! 🎶#VamosBoca 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/DB5Y03Ifw9 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 15, 2022

Aunque restan varios días, que aprovechará para ensayar variantes, en el cuerpo técnico nace la idea de que Campuzano reemplace a Cristian Medina. En cualquier caso, si el colombiano recupera la titularidad, será para jugar a la derecha de “Pol” Fernández, que no se moverá de su posición de volante central luego de mostrar un alto rendimiento contra el Pincha.

Finalmente, Carlos Izquierdoz está a la espera de una operación tras fracturarse “la base del quinto metatarsiano” izquierdo, según un parte médico. La demora en la operación se debe a que no llegaron desde el exterior unos clavos especiales para sujetar los huesos de los dedos. El tiempo estimado de rehabilitación del defensor es de dos o tres meses, lo cual implica que se perderá el resto de la Copa. Cali se lesionó a los 22 minutos en el Estadio Uno, de La Plata, en el 1-0 de Boca sobre Estudiantes, líder de la zona 1. Con dificultades para pisar, dejó su lugar al peruano Carlos Zambrano.

El plantel practicará este miércoles desde las 9 en Ezeiza, donde trabajará hasta el viernes; el sábado lo hará en el complejo Pedro Pompilio y quedará concentrado.

En otro orden, llegó a Boca un pedido oficial de Santos, de Brasil, por Agustín Almendra, en pos de un préstamo con cargo y una opción de unos 3.000.000 de dólares por un 50% de su ficha. El volante de 22 años se entrena en la reserva, separado del plantel por Battaglia debido a indisciplina.