La barra de Alianza Lima ingresó al estadio para amenazar a los jugadores acusados de abuso sexual

Integrantes de Comando Sur, la barra oficial de Alianza Lima, ingresaron al estadio para confrontar a los tres jugadores del club acusados de abuso sexual por una joven argentina. Los videos que se viralizaron en redes sociales muestran a más de una decena de hombres forzando las puertas de entrada del estadio y, luego, amenazando a los futbolistas.

Esta tarde se conoció que una argentina de 22 años denunció que fue abusada sexualmente por Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco en el exclusivo hotel Hyatt de Montevideo, Uruguay. Los tres jugadores tienen nacionalidad peruana.

Carlos Zambrano, Sergio Peña Flores y Miguel Trauco

La denunciante señaló que fue invitada al hotel por los futbolistas y que se acercó a las inmediaciones junto a sus amigas. Voceros del caso aseguraron que, según su relato, cuando llegó a la habitación de los jugadores, ingirió bebidas alcohólicas y, luego, fue abusada sexualmente con acceso carnal por los tres acusados.

Tras lo ocurrido, volvió a la Argentina y se presentó en el Hospital Muñiz. Allí aseguró que quería iniciar una denuncia y que todavía conservaba la ropa que usó en el momento de la agresión.

El momento en el que la barra ingresó al estadio

Esto se notificó a personal policial de la Comisaría Vecinal 4A y, tras ello, tomó intervención en el caso el juez nacional en lo criminal y correccional Eduardo Rabbione. La víctima recibió un botón antipánico.

El hecho generó una fuerte indignación en los hinchas del club peruano y también en la barra principal. Según el medio local El Comercio, cerca de las 11 (hora local), grupos de barras organizadas del cuadro victoriano ingresaron por la fuerza al estadio y se metieron en la cancha. “Les vamos a meter palos a todos”, decía un hombre a las afueras del estadio en uno de los videos que se viralizó.

La barra fuerza la entrada al estadio Alejandro Villanueva

Aunque no había ningún entrenamiento desarrollándose, varios jugadores se encontraban en la zona de vestuario, incluidos los tres denunciados. Los integrantes de la barra se acercaron a ellos y tuvieron una fuerte discusión.

“Salí de esa cancha, salí de esa cancha, huevón. Llevatelo, llevatelo”, mascullaba uno de los integrantes. En la grabación se podía ver a los jugadores con pecheras puestas. Se registraban gritos y empujones.

"Están dejando mal al club", reclamaban los integrantes de la barra

Fue entonces que se escuchó una amenaza concreta contra uno de los acusados: “Zambrano, con... de su madre, les vamos a meter la mano, con violín y causa. Están dejando mal al club”.

Según el medio peruano, la confrontación fue principalmente con los tres implicados y otros jugadores nacionales. En tanto, los jugadores extranjeros fueron dejados de lado.

La barra forzó la entrada al estadio

El comunicado de la barra del blanquiazul

Mientras ocurría este altercado, la cuenta de Comando Sur compartió un comunicado a través de X con una amenaza. “Se advirtió a fin de año y no respetaron lo que se les dijo. Creyéndose deportistas profesionales, se han seguido burlando de todo el país y, como ustedes se las saben todas, deben saber que sus acciones generan reacciones”, señalaron.

Continuaron el mensaje con una intimidante declaración: “El Comando Svr no va a aguantar indisciplinas vengan de dónde vengan, así estén avalados por la seguridad del primer equipo. Nunca respetaron la camiseta y creen que a Alianza se viene a pasar el rato y cobrar premios por algo que sus sueldos les exigen, RESULTADOS”.

Fue entonces que aseguraron que los futbolistas no representan a la barra o al club. “Jugadores de este tipo no nos representan ni los queremos en el club y los que apoyen a estos tres, pagarán lo que tengan que pagar. Los invitamos a que se sumen al circo de la indisciplina, nosotros no vamos a darles tregua”, concluyeron.

La reacción del club

Tras la noticia de la denuncia, las autoridades de Alianza Lima publicaron un comunicado donde informaron que se decidieron a separar indefinidamente a los tres jugadores de la institución. “Ante los hechos de público conocimiento difundidos a través de los medios de comunicación en las últimas horas, el Club Alianza Lima informa a sus hinchas y la opinión pública lo siguiente”, comenzaron el mensaje.

Tras anunciar que separar a los jugadores del primer equipo masculino, aseguraron que se les inició un “procedimiento disciplinario de acuerdo al reglamento interno”.

“Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes”, expresaron.

Y sumaron: “Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen. El respeto, la disciplina y la integridad”.