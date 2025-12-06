Cavani, de ídolo a suplente: la etapa que no imaginaba en Boca y el desafío de aportar desde el banco

El día que Boca lo presentó, en una Bombonera repleta y exultante, ni Edinson Cavani ni los 50.000 hinchas que colmaron el estadio imaginaron que, dos años y medio después, el goleador uruguayo no habría logrado consagrarse como artillero ni obtener un título con la camiseta azul y oro. “El extranjero más importante en la historia del fútbol argentino”, según lo definió Juan Román Riquelme, atravesó casi todas las situaciones posibles. Un primer semestre con apenas dos goles en 17 partidos, una racha de 16 tantos en 21 encuentros en 2024 y, a partir de allí, una sucesión de infortunios: ocho lesiones en 13 meses, pocos goles y algunos reproches de parte de los hinchas. Sin embargo, hoy le toca vivir una situación inédita: ser suplente aun estando bien físicamente, algo que no vivía desde su etapa en el Manchester United.

En la práctica de este jueves, Claudio Ubeda ratificó a los mismos once que vienen de lograr el pasaje a la semifinal del Torneo Clausura, que se jugará este domingo a las 19, ante Racing. Es decir: con Miguel Merentiel y Milton Giménez como doble 9, pese a que el ex Banfield viene de dos actuaciones flojas ante Talleres y Argentinos Juniors, con varias chances claras desperdiciadas. Además, Carlos Palacios y Milton Delgado mantendrán su lugar entre los titulares pese al golpe con el que terminó el chileno en el último partido y a la recuperación de Rodrigo Battaglia, quien buscaba meterse en el equipo en lugar del juvenil.

Cavani, que a mediados de septiembre sufrió una distensión en el psoas derecho, reapareció dos meses más tarde, ante Tigre, pero siempre desde el banco. Al principio no estaba al tope y la idea del cuerpo técnico era llevarlo de a poco. Con el correr de los partidos, Ubeda decidió sostener la base de los últimos encuentros, sin grandes retoques. Hasta ahora, ningún técnico se había animado a sacar a Cavani del equipo, ni en sus buenos ni en sus malos momentos, incluso cuando se lo notaba disminuido físicamente.

El séptimo goleador en actividad a nivel mundial (463) suma 79 partidos en Boca, 70 de ellos como titular. Las veces que no arrancó fue porque regresaba de una lesión, arrastraba un dolor o, como en el superclásico de 2023 en la Bombonera, en el que entró y le anularon un golazo de tijera por offside, porque Jorge Almirón había preservado a los titulares en la previa de la revancha copera ante Palmeiras, por las semifinales de la Libertadores. En otros tres partidos -Central Córdoba en 2023, y Newell’s y River en este torneo- ni siquiera ingresó por la misma razón. Pero esta realidad es distinta. Porque si bien a su edad -cumplirá 39 en febrero- cuesta más superar ciertos dolores y la lesión en el psoas aún le pasa factura, lo cierto es que el uruguayo ha sido titular en peores condiciones, y hoy su salida responde a un tema estrictamente futbolístico y de preferencias del entrenador.

Ni Almirón, ni Diego Martínez ni Fernando Gago tomaron la decisión de dejarlo en el banco. O lo consideraban imprescindible para el equipo o preferían evitar un ruido interno al marginar a la principal figura del plantel y favorito del presidente. Ahora fue suplente ante Tigre (marcó un gol de penal), Talleres y Argentinos, y todo indica que volverá a estar en el banco ante Racing, en una final anticipada por el título. Tras el triunfo contra el Matador, Ubeda explicó que Cavani “venía acelerando la puesta a punto” y que, aun así, sigue siendo determinante contar con “un jugador de su jerarquía”. Pero lo cierto es que, a la hora de elegir, terminó inclinándose por Giménez.

En toda su carrera, salvo sus inicios en Danubio, fueron pocas las veces que Cavani debió esperar afuera: en 2015, en el PSG, cuando Laurent Blanc lo sentó por bajo rendimiento; en 2020, previo a su salida del club francés, en medio de una sucesión de lesiones; y en 2021, en el United, cuando perdió terreno tras el regreso de Cristiano Ronaldo.

“El trabajo silencioso es el más difícil, porque te entran esas ganas de querer estar y poder aportar, como le pasó a Ander Herrera. Sabemos sufrir, pero eso no deja de golpearnos en el día a día. Vemos al equipo entrenar, ir a concentrar y jugar, y eso te hace mal, te genera ansiedad y cosas que a veces hasta te impiden dormir”, explicó Cavani previo al comienzo de los playoffs. El problema es que, sin rodaje, todo se vuelve cuesta arriba.

En su último posteo en Instagram, Cavani también pareció dejar un mensaje. Junto a fotos de él entrenándose, compartió la frase “si no hay pasión no va”, un extracto de la canción “Soy” de la banda de rock Cruzando el Charco, que en otra parte reza: “Soy de esas personas que siempre lo va a intentar, aunque me lastime y cada vez me cueste más”.

Su contrato con Boca vence en diciembre de 2026, con una cláusula de salida a costo cero en caso de que club o futbolista quieran rescindir. La intención del delantero y del club es respetar lo firmado y que Cavani se retire en Boca, habiendo cumplido el sueño de coronarse campeón y peleando una nueva Copa Libertadores, tras la final perdida en 2023 -con el 10 como titular- y el repechaje ante Alianza Lima, en el que jugó la revancha en la Bombonera y desperdició una chance increíble, casi debajo del arco, en el minuto final, que hubiese significado la clasificación a la etapa de grupos.

Cavani, incluso, tiene planificado un 2026 fuera de Uruguay, donde posee negocios ganaderos, agrícolas y, desde 2024, su propia marca de vinos. Aunque desearía sumar más minutos, entiende que es momento de apoyar desde afuera, redoblar esfuerzos y, quizá, tras una buena pretemporada en enero, apuntar a un mejor año que el que se va. Porque, a pesar de todo, apoyado más en su trayectoria que en lo que hoy puede ofrecer, es aún una amenaza para cualquier defensa rival.