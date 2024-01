escuchar

Edinson Cavani empezará como suplente la competencia oficial en Boca y, otra vez, comenzarán las especulaciones sobre el estado físico del delantero, que el 14 de febrero cumplirá 37 años. El uruguayo llegó en julio de 2023 como una de las grandes incorporaciones del ciclo de Juan Román Riquelme al frente del fútbol del club. Pero, por ahora, las prestaciones del goleador todavía no estuvieron a la altura de su trayectoria ni de la ilusión que había despertado entre la gente xeneize.

Cavani jugó 16 partidos en Boca –sobre 23 posibles– y marcó tres goles, por la Copa de la Liga Profesional, por la Copa Libertadores y por la Copa Argentina. El atacante mostró predisposición para el sacrificio y, de a ratos, hasta se alejó de su zona de confort, el área, para cumplir con la idea del anterior entrenador, Jorge Almirón. Hizo un trabajo en equipo destacado por el director técnico y reconocido por los hinchas.

Atención: Cavani ya venía siendo relevo en los últimos partidos del año pasado y ahora empieza 2024 en la misma condición. JUAN MABROMATA - AFP

Claro que, una vez perdida la final de la Copa Libertadores ante Fluminense (2-1) en Río de Janeiro, bajó la consideración del conjunto por parte de los simpatizantes. Cavani no fue la excepción y, en algunos encuentros, el murmullo bajó de la tribuna por lo que está a la vista: la falta de gol del charrúa.

El receso iba a tener un lugar protagónico en la preparación del uruguayo, ya que a mitad de año había cortado la pretemporada en Valencia, cuando la salida del club español ya era un hecho. El plan no se había cumplido.

Ahora todo empezó de nuevo para él, ya con Diego Martínez en la dirección técnica en reemplazo de Almirón y de Mariano Herrón, entrenador interino que asumió el mando del plantel luego de la Libertadores. Incluso, cuando la mayoría de los jugadores estaba de vacaciones, Cavani subió a las redes sociales fotos de él entrenándose, que le valieron reconocimiento y elogios. Si algo se destaca por cada rincón del club es el profesionalismo sin privilegios del jugador, más allá de ser una estrella mundial.

Diego Martínez, el DT que se estrenará oficialmente este sábado en Boca, parece preferir en el ataque un extremo y un centrodelantero, y para esta última función encuentra en mejor forma a Merentiel. Telam

Ahora, ¿por qué Cavani es suplente en Boca? Hay dos motivos. Uno, eminentemente físico. Tuvo poca continuidad desde el desgarro que sufrió frente a Newell’s el 12 de noviembre, y durante la puesta a punto en la pretemporada casi no tuvo ejercicios con la pelota y se concentró en el fortalecimiento muscular y las reacciones. Apenas si entró y jugó 20 minutos en el último amistoso de Boca, el triunfo contra Talleres por 2-1, en Córdoba.

Como informó LA NACION durante los primeros entrenamientos, Diego Martínez tiene tres premisas para el juego: “Intensidad, presión y rapidez en el traslado de la pelota”. Y para ello es fundamental la plenitud física. Entonces, aparece el segundo motivo para que Cavani ocupe un lugar entre los suplentes: la fortaleza de Miguel Merentiel.

La victoria Boca sobre Talleres en un amistoso

Su compatriota, con sacrificio y goles, fue uno de los más destacados en el segundo semestre de 2023. Merentiel marcó un tanto en la Copa Libertadores y, por ejemplo, se lució en la serie frente a Palmeiras –ex equipo del delantero–, que llevó al xeneize a la final. Justamente, de una guapeada de Merentiel nació el gol de Cavani en el 1-1 en San Pablo, previo a la definición por penales en la que... falló Merentiel. Dada la clasificación, eso no opacó su tarea.

El uruguayo, ex atacante de Defensa y Justicia, logró 14 tantos y cinco asistencias en Boca. Fue una revelación. Tanto que Riquelme no dudó de comprarlo a cambio de US$3.000.000 por 70 por ciento del pase y blindarlo con una cláusula de salida de US$18.000.000.

Merentiel tuvo un muy buen 2023 personal y abre la temporada como el primer 9 de la era de Martínez en el banco de suplentes xeneize. Gustavo Garello - AP

Sobre las decisiones del DT Martínez, tras un puñado de prácticas en el club, una fuente cercana al plantel definió ante este medio: “Da la sensación de que no se encapricha con ningún futbolista”. A partir de esa observación se entenderá la situación de Cavani. Y también la de Merentiel, con una particularidad: Martínez no lo tuvo en cuenta en Godoy Cruz, al que dirigió en 2020.

Lo concreto es que el DT quiere llevar poco a poco a Cavani, sin sobresaltos en cuanto a nuevas molestias. “Creo que las semanas de trabajo y la continuidad de partidos van a ponerlo en el mejor estado de forma. La verdad es que tuvo una lesión importante. Está en ese período de vuelta, de readaptación, de volver a ahogarse. Lo que sucede ahora, en el momento de la competencia. Lo más real es esto”, opinó el entrenador, luego del 2-1 en un amistoso con Talleres.

El primer partido, no oficial, de Martínez en Boca: 1-0 a Gimnasia y Tiro

Sin decirlo, Martínez no quiere que suceda algo parecido al caso de Marcos Rojo, que también volvió de una lesión, se desgarró (gemelos izquierdos durante el 1-0 en el amistoso con Gimnasia y Tiro en Salta) y se perderá las primeras fechas de la Copa de la Liga. Cavani no tuvo un buen final de año. Estuvo ausente en los últimos dos partidos de la temporada de Boca por una lesión en el recto anterior izquierdo. No jugó frente a Godoy Cruz, por la Copa de la Liga, y Estudiantes, por las semifinales de la Copa Argentina. Por eso se focalizó en las tareas físicas durante enero.

A estas alturas surge, naturalmente, otra pregunta: ¿podrán convivir en el campo Merentiel y el ex delantero de Manchester United, PSG, Napoli y Valencia? Quizá en algunas ocasiones de los partidos, pero en principio no parece una idea que ronde por la mente de Martínez, que prefiere dos atacantes de características diferentes. Si se toma como ejemplo el último paso del entrenador, por Huracán, se deduce que le gusta tener uno de desequilibrio con gambeta y velocidad, como lo era Walter Mazzantti, y un centrodelantero, como Ignacio Pussetto y Matías Cóccaro.

Cavani es un superprofesional, que poco antes de cumplir 36 años estuvo entrenándose de forma muy exigente cuando el plantel estaba de vacaciones. @BocaJrsOficial

La primera oportunidad, este sábado, desde las 19 y ante Platense, será para la sociedad que conforman Luca Langoni, de 21 años, formado en el club, que busca continuidad después de una aparición explosiva y varias lesiones, y Merentiel. Ya se verá cómo funciona la fórmula y qué lugar podrán ganarse los otros atacantes.

No bien llegó, como marca su estilo, Riquelme fue a fondo con la incorporación de Cavani, que “heredó” la camiseta Nº 10. “Como jugador extranjero, es el más importante de la historia del fútbol argentino”, sentenció el dirigente.

Cavani arrancará un año especial en Boca, que no jugará la Copa Libertadores y deberá conformarse con la Copa Sudamericana. Al final de la temporada, además, será tiempo de decisiones, ya que el contrato del uruguayo finalizará en diciembre. Las respuestas físicas y las de las estadísticas, goles en estado puro, resultarán las mejores conclusiones para saber cómo continuará la historia del delantero que en Salto soñaba con imitar los festejos de otro uruguayo en Boca: Sergio “Manteca” Martínez.

Probable formación de Boca para el debut, contra Platense

El equipo xeneize comenzará la Copa de la Liga en la cancha del Calamar, de Vicente López. Martínez pondría como titulares a Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal y Frank Fabra; Guillermo “Pol” Fernández, Jorman Campuzano y Juan Ramírez; Ezequiel Bullaude; Luca Langoni y Miguel Merentiel.