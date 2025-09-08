El gran ausente: Miguel Russo todavía no regresa a los entrenamientos de Boca

Este lunes, Boca retomó los entrenamientos después del descanso del fin de semana, ya con la cabeza puesta en el partido del domingo próximo contra Rosario Central, en Arroyito, por la octava fecha del torneo Clausura. Y más allá de la ausencia lógica de Leandro Paredes, integrante de la selección argentina que mañana visitará a Ecuador en Guayaquil por las eliminatorias, hubo otra ausencia de peso en el predio xeneize: la del entrenador Miguel Ángel Russo.

El DT, de 69 años, fue hospitalizado el martes de la semana pasada por una infección urinaria, por la cual recibió el alta recién el viernes. Si bien se encuentra mejor, los médicos que siguen su estado de salud consideraron que todavía tiene que mantenerse en reposo.

Russo fue internado en la clínica Fleni, y allí, en los análisis de rutina, se le detectó una bacteria, por lo que debió permanecer cerca de 72 horas en observación. El DT siempre se mantuvo optimista y con ganas de regresar de inmediato a los entrenamientos, pero los médicos le pidieron que permanezca unos días más en su casa.

Russo junto a Claudio Ubeda, en el banco de Boca (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP) ALEJANDRO PAGNI - AFP

En este contexto, mientras Russo continúa su tratamiento, Boca volvió a las prácticas con Claudio Úbeda al frente del cuerpo técnico. Habrá que esperar cuándo puede sumarse el técnico, pero la idea es que pueda viajar con el plantel a Rosario, y ser parte de un cotejo trascendental, que se jugará además en un club en el que dejó un gran recuerdo.

El Xeneize reactivó así la preparación con miras a un exigente reto contra Rosario Central, en un duelo interzonal importante. Boca, que suma tres victorias seguidas, marcha tercero en el grupo A; el Canalla, con un partido pendiente ante Sarmiento -suspendido en el entretiempo por el mal estado del campo de juego en Junín- , marcha en el quinto puesto en el B. Pero, sobre todo, es un cotejo importante para la tabla anual, en la que los dos equipos luchan por terminar entre los tres primeros: en este momento, River está primero en esa clasificación con 46 puntos, seguido por Boca y Central, ambos con 45.

Russo, en el cotejo contra Banfield en la Bombonera Gonzalo Colini - LA NACION

Mientras se aguarda el regreso de Paredes desde Ecuador, hay una certeza: Agustín Marchesín estará ausente por el desgarro que sufrió en la fecha pasada contra Aldosivi y será reemplazado por Leandro Brey. También es casi segura la baja de Marco Pellegrino, por lo que Ayrton Costa se perfila para ocupar su lugar entre los centrales junto a Lautaro Di Lollo.

Por otra parte, continúan las gestiones que inició el club CSKA Moscú por Kevin Zenón. El volante era pretendido por Olympiakos, de Grecia, pero Boca dijo que no a la propuesta de 7 millones de dólares por el 80 por ciento de su ficha. El club ruso mejoró ligeramente esa oferta y a partir de allí se iniciaron las tratativas; todo debería resolverse antes del viernes, cuando cierre el libro de pases en Rusia. La intención de Boca es alcanzar un monto cercano a los US$10 millones, con la intención de recuperar la inversión hecha por Zenón (3,5 millones), teniendo en cuenta además que Unión todavía tiene un 20% de la ficha del mediocampista.