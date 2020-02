Esteban Andrada vovlerá a ser titular el domingo cuando Boca visite a Central Córdoba en Santiago del Estero Crédito: Boca Juniors

El mundo Boca se sacudió durante esta semana: los dardos cruzados entre Alexis Mac Allister y la dirigencia antes de que el volante partiera rumbo a Inglaterra hizo ruido.. Pasado el sofocón, el plantel y el cuerpo técnico se enfoca en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero: sabe que debe ganar porque corre de atrás en la Superliga a River, el líder del campeonato.

En ese contexto, Esteban Andrada y Miguel Ángel Russo dieron conferencias de prensa por separado, uno continuado al otro, y hablaron sobre los temas que ocuparon el espacio mediático durante la semana. En primer lugar, Andrada volverá a defender el arco de Boca después de dos meses: su última aparición fue el 8 de diciembre de 2019 frente a Rosario Central, y jugará su primer partido este año bajo las órdenes de Russo.

"Pensé que me había roto", confesó Andrada al hablar del esguince de rodilla que lo alejó de las canchas durante dos meses Crédito: Boca Juniors

Está claro que el ex Lanús tiene el puesto ganado, pero las buenas actuaciones de Marcos Díaz le permitieron al entrenador no apurar su recuperación. "Con Marcos (Díaz) ya nos conocemos hace más de un año, nos apoyamos mutuamente. Estamos todos en el mismo barco. Él lo hizo muy bien, es una competencia sana. Después el técnico pondrá al que vea mejor, pero hay que estar tranquilo porque el que juegue va a dejar todo", dijo el arquero de la selección argentina.

"Cuando me lastimé, sinceramente pensé que me había roto la rodilla", confesó Andrada, que luego se calmó al enterarse que era solo un esguince: "Me dijeron que la recuperación no era tan larga, y a las tres semanas ya estaba entrenándome con el grupo. Eso me dio tranquilidad, aunque la vuelta se demoró más de lo que pensaba".

Miguel Ángel Russo habló sobre las declaraciones de Mac Allister y confirmó que tiene en cuenta a Capaldo Fuente: FotoBAIRES

Por su parte, Russo aclaró la situación con los arqueros y aseguró que está muy conforme con la actuación de Díaz pese a que no vaya a atajar en este partido. "Es bueno que haya respondido. Yo le di confianza y él me respondió. Andrada es un arquero de selección y es bueno no tener que salir corriendo cuando no podés contar con él", manifestó el técnico.

Sobre la situación con Mac Allister no quiso profundizar demasiado pero sí aclaró que tuvieron contacto, tanto con él como con Capaldo: "Llegamos y (Mac Allister) era jugador con contrato en Boca. El cuerpo técnico habló permanentemente con ellos. En definitiva, eso es lo que nos corresponde. Le dimos los tiempos necesarios, como a Capaldo. De la misma forma y la misma manera. Es el profesionalismo que tenemos como cuerpo de trabajo, cómo nos manejamos. Hicimos todo".

Nicolás Capaldo volvió a los entrenamientos en Boca luego de la obtención del Preolímpico con la Selección Sub 23 Crédito: Boca Juniors

Después, Russo disipó los rumores sobre el supuesto enojo con Capaldo y aseguró que lo tiene presente en sus planes para el equipo. "Buscamos que el chico tenga un lugar, lo estábamos esperando. Los jugadores polifuncionales son muy importantes. Buscamos ponerlo donde él rinda más, que para mí es donde jugó en la selección, después dependerá de las circunstancias", dijo el DT.

Posible formación de Boca ante Central Córdoba

El entrenador no confirmó los 11 que estarán desde el arranque en Santiago del Estero (el domingo a las 21.50) pero dio algunos indicios sobre la formación. En principio, estarían los mismos que derrotaron a Atlético Tucumán por 2-0, salvo por la inclusión de Andrada en el arco.

De esta manera, el equipo tendría a: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo "Pol" Fernández, Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano.