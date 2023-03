Top 12 de la URBA: Franco Sábato, el hombre try que recuperó Alumni y que integra el grupo de los “viejos divertidos”

escuchar

Hace cinco meses, emocionado y con el aplauso de sus compañeros, Franco Sábato se despedía de los Pumas 7s, en una de las tantas veces que el seleccionado de juego reducido se concentró en Casa Pumas. Durante más de una década vistió la camiseta argentina, es el segundo jugador con más tries en la historia del país (129) y en 2022 le puso fin a su etapa en el seven. Si bien jugó en Alumni en estas últimas temporadas, siempre fue intercalando entre el club y el seleccionado. El año pasado, con menos convocatorias, pudo participar más en Alumni y en este 2023 está 100% enfocado en su club. “Hace 12 años no hacía una pretemporada completa acá. ¡La última fue en 2011! En 2012 ya arranqué con el seven. Empecé con todos los chicos así que estoy feliz”, expresó en diálogo con LA NACION.

Ya no existen las concentraciones, los largos viajes alrededor de todo el mundo y los entrenamientos matutinos. Sábato se estableció en Alumni, que arrancó el Top 12 con un resonante triunfo ante el SIC por 29-28. El wing fue clave en el primer tramo del encuentro, en el que su equipo marcó la diferencia. A los 2′ corrió una pelota al fondo, le ganó la posición a Carlos Pirán, aunque no la pudo controlar y su compañero Alejo González Chávez abrió el marcador. A los 10, aprovechó otro contraataque y una asistencia de González Chávez para marcar el suyo. “Ojalá veamos mucho a este Alumni. Desde los backs siempre pedimos que abran la pelota; si viene, las tenemos que aprovechar”, sostuvo quien llevó una venda blanca y roja en la cabeza.

El conjunto de Tortuguitas, que hizo de local porque su rival tiene la cancha suspendida, fue puro vértigo en la primera mitad. El SIC respondió con sus formaciones fijas sólidas y descontó con un try- penal producto del scrum, pero Alumni golpeó de nuevo de contra: Santiago González Iglesias la inició desde el fondo, Franco Battezzati tuvo una gran participación, se levantó del piso después de dos tackles y la definió Tobías Moyano. El octavo fue la figura de la tarde por su poder de tracción y jerarquía en la base del scrum. Es uno de los históricos en un plantel que tiene muchos experimentados que marcan el camino. “Hay un grupo de viejos divertido. González Iglesias, Battezzati, Moyano, Passerotti, Provenzano…. Hay una buena banda que sigue estando y chicos que suman mucho”, explicó Sábato, que con 33 años es uno de ese grupo.

Con el 22-14, Alumni no supo aprovechar la ventaja y el viento a favor en la segunda etapa. El SIC lo arrinconó combinando movimientos de forwards y backs. Santiago Pavlovsky encontró un hueco, llegó al ingoal y otro try- penal, producto del empuje del maul, pusieron arriba al equipo de San Isidro, que tuvo dominio territorial, pero le faltó la puntada final. En total ingresaron 13 veces con posesión en los 22 metros rivales y sólo en cuatro oportunidades se volvieron con puntos. Alumni entró siete veces en la zona roja y en cinco sumó. “La parte física fue fundamental, el uno contra uno. El SIC tiene muy buen line y maul y se definió por detalles. Un par de pelotas recuperadas terminaron en try y después lo aguantamos bien”, resumió Sábato. La defensa local, liderada por Ignacio Milou, apareció con tackles contundentes.

Una mala recepción en la salida del último try, desencadenó en una serie de infracciones que arrinconaron al SIC. Con el empuje de su gente, Alumni lo buscó con un juego directo conducido por el ingresado Passerotti y terminó con el try de Juan Cruz Bottoni a los 76′. En un torneo largo, es un triunfo valioso para empezar a construir frente a un rival que disputó las últimas tres finales de la URBA y al que no superaban desde 2018, el año en el que fueron campeones. “Sabemos que el SIC viene haciendo las cosas muy bien en las últimas temporadas, son un gran equipo, muy regulares y sólidos. Hicimos las cosas bien y estamos felices de empezar con el pie derecho”.

La tarde fue ideal para Franco Sábato, que en los próximos partidos podría compartir equipo con su hermano Luca, que ayer jugó en intermedia y volvió a sumar minutos después de sufrir una rotura de tibia y peroné en mayo de 2022. Su cabeza está en Alumni, aunque sigue de cerca como un hincha a los Pumas 7s, que el próximo fin de semana volverán a la acción en Hong Kong. “Tengo una buena relación con todos, cuando está acá nos juntamos. Los veo muy bien, están con una confianza increíble. Hoy todos los equipos los respetan y que generen ese miedo en el rival es clave para estos triunfos que están logrando. Están en un momento espectacular”.

SIC (28): Francisco González Capdevilla, Jacinto Campbell, Carlos Pirán, Santos Rubio y Justo Piccardo; Santiago Pavlovsky y Juan Soares Gache; Tomás Comisaati, Tomás Meyrelles (C) y Andrea Panzarini; Lucas Sommer y Bautista Viero; Benjamín Chiappe, Ricardo Macchiavello y Marcos Piccinini.

Francisco González Capdevilla, Jacinto Campbell, Carlos Pirán, Santos Rubio y Justo Piccardo; Santiago Pavlovsky y Juan Soares Gache; Tomás Comisaati, Tomás Meyrelles (C) y Andrea Panzarini; Lucas Sommer y Bautista Viero; Benjamín Chiappe, Ricardo Macchiavello y Marcos Piccinini. Cambios: 47′, Marcos Gatica por Benjamín Chiappe; 51′, Ciro Plorutti por Tomás Meyrelles; 63′, Pedro Georgalos por Tomás Comisatti; 70′, Francisco Calandra por Marcos Gatica.

Entrenadores: Eduardo Victorica, Federico Serra, Tomás Borghi, Juan Manuel Leguizamón y Patricio Nealon.

Alumni (29): Santiago González Iglesias; Cruz González Bibolini, Alejo González Chávez, Franco Battezzati (C) y Franco Sábato; Bautista Canzani y Santiago Ambroa; Ignacio Milou, Tobías Moyano e Ignacio Cubilla; Santiago Alduncín y Manuel Mora; Francisco Bottoni, Tomás Bivort y Ezequiel Oliva.

Santiago González Iglesias; Cruz González Bibolini, Alejo González Chávez, Franco Battezzati (C) y Franco Sábato; Bautista Canzani y Santiago Ambroa; Ignacio Milou, Tobías Moyano e Ignacio Cubilla; Santiago Alduncín y Manuel Mora; Francisco Bottoni, Tomás Bivort y Ezequiel Oliva. Cambios: ST: 56′, Juan Cruz Bottoni por Ezequiel Olvia; 59′, Nicolás Promanzio por Ignacio Cubilla; 65′, Tomás Passerotti por Santiago Ambroa.

Entrenadores: Rodrigo Jiménez Salice y Lucas Chioccarelli.

Primer tiempo: 2′, gol de Santiago González Iglesias por try de Alejo González Chaves (A); 10′, gol de Santiago González Iglesias por try de Franco Sábato (A); 18′, try penal (S); 27′, try de Tobías Moyano (A); 33′, gol de Santiago Pavlovsky por try de Jacinto Campbell (S), y 40′, penal de Santiago González Iglesias (A).

2′, gol de Santiago González Iglesias por try de Alejo González Chaves (A); 10′, gol de Santiago González Iglesias por try de Franco Sábato (A); 18′, try penal (S); 27′, try de Tobías Moyano (A); 33′, gol de Santiago Pavlovsky por try de Jacinto Campbell (S), y 40′, penal de Santiago González Iglesias (A). Amonestado: 14′, Santiago Alduncín (A).

Segundo tiempo: 10′, gol de Santiago Pavlovsky por try del mismo (S); 30′, try penal (S) y 36′, gol de Santiago González Iglesias por try de Juan Cruz Bottoni (A)

10′, gol de Santiago Pavlovsky por try del mismo (S); 30′, try penal (S) y 36′, gol de Santiago González Iglesias por try de Juan Cruz Bottoni (A) Amonestados: 62′, Franco Battezzati (A); 71′, Ignacio Milou (A); 75′, Bautista Viero (S), y 39′, Jacinto Campbell (S).

Cancha: Alumni (local SIC).

Alumni (local SIC). Árbitro: Simón Larrubia.