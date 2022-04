Boca: por qué Agustín Almendra jugará en la Reserva, pero no recibirá el indulto de Sebastián Battaglia para volver al plantel profesional

Agustín Almendra volverá a formar parte de un partido oficial de Boca este viernes. El volante será suplente ante Vélez, por el torneo de Reserva. La noticia sorprende en parte, y dispara una serie de interrogantes y trascendidos que (parecen) no tener sustento. Desde el Predio de Ezeiza repiten una y otra vez que mientras Sebastián Battaglia sea el entrenador, Almendra no volverá a jugar ni a entrenarse con el primer equipo.

Apenas pasaron 38 días desde que el 28 de febrero, cuando el volante fue separado del plantel profesional. La decisión del DT, contundente e inapelable, se debió a una grave falta de respeto del jugador hacia él, además de varios cruces fuertes con un par de compañeros, entre ellos Diego González y Darío Benedetto.

La única novedad sobre el asunto es que en los últimos días el mediocampista le pidió ayuda al Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme, con la intención de recomponer su relación con el entrenador y volver a ser considerado para los partidos.

Battaglia y Agustín Almendra, uno de sus niños mimados, antes de la falta de respeto del mediocampista al DT

La situación es muy compleja. El día que se dio esa situación, con insultos públicos del volante a Battaglia, fue una jornada triste para todos en el Mundo Boca. Tanto el DT como los que conforman el Consejo quieren y cuidan a Almendra como a un hijo. Y, sobre todo el primero, se sintió defraudado por el incidente. Boca hizo mucho, dentro y fuera de la cancha, por reencauzar la vida de Almendra, más allá de lo que pueda ofrecer como futbolista. Sienten que es un buen chico y que precisa ayuda y compañía. No está en los planes de nadie soltarle la mano, con todos los riesgos y responsabilidades que eso implica.

De todas maneras, el Consejo sigue repitiendo lo mismo. Y desde el entorno del equipo de trabajo que lidera Riquelme fueron claros: “La última palabra la tiene Sebastián, y será respetada”.

La posibilidad de un hipotético indulto parece remota. El propio Battaglia fue contundente en su momento (“En Boca hay reglas que cumplir; el que no lo entienda, que se atenga a las consecuencias”) y lo ratificó el viernes pasado, en conferencia de prensa, en la antesala al empate con Arsenal 2-2: “Fui claro en su momento, no tengo por qué volver a opinar del tema. No vale la pena volver a hablar”. Y a eso hay que sumarle la relación con el resto del plantel, que hoy está rota con varios integrantes. Principalmente con Darío Benedetto, quien realizó duras declaraciones tras el escándalo.

Con un agregado: Almendra estaría dispuesto a pedirle disculpas al DT, pero no se siente del todo arrepentido por lo acontecido. Entonces, ¿sirve un escenario de disculpas impostado o como parte de una puesta en escena? Suena extraño.

A la vez hay otro dato contradictorio: el apellido de Agustín aparece dentro de los 45 futbolistas que forman parte de la lista de buena fe para la Copa Libertadores. Es cierto, al tener espacio para anotar a todos los que están habilitados para jugar, el club tenía la potestad de sumarlo. Pero si realmente su situación no tiene retorno, tal vez lo más prolijo era dejarlo en claro por escrito, no inscribiéndolo. Boca optó por anotarlo.

Es contrafáctico imaginar qué decisión tomará Battaglia en el caso de que desde el Consejo le impongan el regreso de Almendra al plantel. Él mismo se lo dejó bien en claro a Riquelme y compañía el 28 de febrero: “Mientras yo sea el DT, él no trabaja más con el plantel”. Días más tarde levantó el pulgar para que el joven se entrene con la Reserva para no perder ritmo ni entrenamientos.

De todas maneras, hay espacio para los grises: gente que camina por el predio de Ezeiza le confió a LA NACION que no hay que descartar la posibilidad de que el futbolista finalmente reciba el perdón que busca de parte del cuerpo técnico y vuelva a entrenarse con sus compañeros. Aunque no sería en lo inmediato y con un objetivo claro: cerrar de la mejor manera el vínculo antes de que el volante sea vendido al exterior a fines de junio.

Las recientes declaraciones de Jorge Bermúdez van en sintonía con esa idea. “No creo que la relación sea irreversible. Como también creo en el arrepentimiento del jugador. Tiene talento para jugar en Boca toda la vida”, dijo el Patrón en TyC Sports.

Como en casos anteriores, Boca vuelve a tener un conflicto con un futbolista en donde se ponen en juego la autoridad de su entrenador, los intereses económicos del club y las necesidades futbolísticas del equipo. De su dirigencia dependerá qué camino elegir, y hacerse cargo de esa decisión.

