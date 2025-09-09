Boca se adapta a trabajar sin Miguel Angel Russo, que podría volver el fin de semana ante Rosario Central

“Todo es día a día”. Eso responden desde las entrañas de Boca Predio cuando se quiere averiguar sobre el regreso de Miguel Ángel Russo al trabajo con el plantel. En el club hay serenidad y se prioriza lo más importante: la salud del DT.

Su ausencia en Ezeiza es lo único que desacomoda el clima zen que atraviesa el Xeneize, gracias a las tres victorias consecutivas que disiparon los nubarrones que se habían instalado durante los 12 partidos sin victorias, la peor racha de la historia.

La actualidad del entrenador de 69 años, desde que el viernes pasado recibió el alta luego de permanecer internado tres noches en el Instituto Fleni a raíz de una infección urinaria, se resume a consultas, chequeos médicos y descanso en su casa, rodeado por sus seres queridos.

Arrancando la semana 💪⚽️ pic.twitter.com/gBKZ1EgWwf — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 8, 2025

Pese a su situación, el ánimo de Russo nunca decayó y su entusiasmo por volver al trabajo es evidente. Pero ese deseo choca con la postura prudente de los médicos. Y se repite la misma frase: “Todo es día a día”. Eso remarcan en su entorno, conscientes de que si fuera por Miguelo, él ya quisiera estar de nuevo al frente de los entrenamientos. Aunque el sentido común está primando y la lógica indica que forzar los tiempos sería un error. Todos los involucrados quieren que el DT vuelva cuando los especialistas levanten el pulgar y él no esté tan debilitado como se lo vio en el partido ante Aldosivi, en Mar del Plata.

El receso obligado por la doble fecha de Eliminatorias jugó a favor de este contexto, ya que hubiera sido complicado para el entrenador ver al equipo que conduce por TV. De hecho, si bien nadie puede ni quiere confirmarlo, el gran deseo de todos es que Russo pueda dirigir a Boca en su próxima presentación.

Las emociones juegan y fuerte, porque el fixture arroja un escenario que moviliza a Miguelo a toda su familia: el domingo, desde las 17.30, el equipo azul y oro visitará a Rosario Central, con Ángel Di María, en el Gigante de Arroyito, un equipo, un estadio y un público que adora al DT y que si llega a concretarse su presencia sabrán arroparlo y recibirlo con el amor correspondiente.

El ingreso de Russo a la Bombonera, antes del partido con Banfield Gonzalo Colini - LA NACION

Mientras tanto, en Boca Predio, el trabajo de la semana comenzó este lunes por la tarde y así seguirá durante la semana. Claudio Úbeda, Juvenal Rodríguez, Adrián Gerónimo, Cristian Aquino y Cristian Muñoz se repartieron tareas para que los entrenamientos mantuvieran la planificación diseñada por el DT.

Según pudo averiguar este diario, Russo se mantiene en contacto frecuente con sus ayudantes y supervisa todo a la distancia. La gran incógnita por estas horas pasa por saber si podrá viajar o no con la delegación, algo que recién podrá definirse más cerca del fin de semana.

Si los médicos lo ven bien y dan el OK y el propio Russo se siente en condiciones, viajará. Caso contrario, será Úbeda quien ocupe su lugar otra vez, tal como ya lo está haciendo durante las prácticas.

Úbeda sigue de cerca cada instancia de los partidos de Boca, siempre ante la atenta mirada de Russo ALEJANDRO PAGNI - AFP

En el plano futbolístico, Boca atraviesa un buen momento. Las tres victorias consecutivas le permitieron reubicarse en las tablas: está tercero en su zona del Clausura (12 puntos, a dos del líder Barracas) y segundo en la Anual (45 unidades, igual que Central, apenas uno menos que el líder River). A esto se le suman dos aspectos clave: la evidente mejora futbolística en lo referido al funcionamiento colectivo y el hecho de que algunos lesionados ya estén recuperados. Por ejemplo, Ander Herrera y Tomás Belmonte se entrenaron a la par del grupo y podrían volver a sumar minutos, aunque lo más probable es que integren el banco en Rosario.

Por otro lado, es casi un hecho que Leandro Brey reemplace a Agustín Marchesin (sufrió un desgarro de grado II en el gemelo derecho sobre el final del encuentro contra el Tiburón y será baja durante casi un mes). En tanto, Marco Pellegrino continúa realizando trabajos diferenciados (tuvo una lesión muscular grado 2 en el obturador externo izquierdo de la cadera).

En paralelo, la dirigencia definirá en estos días el futuro de Kevin Zenón. El club ya desestimó venderlo a Olympiacos, de Grecia, pero el CSKA Moscú insiste. En Boca pretenden una suma cercana a los US$ 10.000.000 para considerar la venta, teniendo en cuenta que Unión de Santa Fe aún conserva el 20% de los derechos federativos del mediocampista.

La llamativa imagen de Russo que se volvió viral: semidormido durante el partido que Boca le ganó a Aldosivi en Mar del Plata captura de video

Una internación inesperada

Miguel Angel Russo paso días difíciles. Todo comenzó el martes de la semana pasada, cuando el entrenador se sometió a unos análisis de rutina en la clínica Fleni que revelaron la presencia de una bacteria en su orina. Entonces, los médicos decidieron dejarlo internado de inmediato, aunque el DT estaba animado y con ganas de seguir trabajando.

Después de tres días en constante observación, el viernes, con estudios más alentadores, llegó el alta. Sin embargo, la recomendación fue clara: reposo absoluto.

Desde ese día, Russo permanece en su hogar. Allí lo visitaron familiares y allegados, entre ellos su hijo Ignacio, delantero de Tigre, y su ayudante de campo, Claudio Úbeda. También recibió mensajes de apoyo de todo el ambiente del fútbol. Guillermo Barros Schelotto, hoy técnico de Vélez y reciente campeón de la Supercopa Argentina, le deseó una pronta recuperación. Lo mismo hizo Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay.