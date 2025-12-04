Bombos del Mundial 2026: así están divididas las selecciones para el sorteo

El Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 será inédito, diferente a todos los anteriores, por la participación de 48 selecciones y, en consiguiente, también lo será el sorteo de los grupos que se realizará este viernes desde las 14 (hora argentina) en el Kennedy Center de Washington y se transmitirá en vivo por televisión en la Argentina a través de TyC Sports, Telefé, DSports y la TV Pública.

Los equipos se dividieron en cuatro bombos de 12 integrantes cada uno de acuerdo a su ubicación en el ranking de la FIFA. En el primero están los tres anfitriones más los nueve mejores clasificados del escalafón internacional: España, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica. Todos serán cabeza de serie de cada una de las zonas de cuatro integrantes con México en la A, Canadá en la B y Estados Unidos en la D. El resto se ubicarán en los otros grupos por azar.

La selección de México será cabeza de serie en el Grupo A del Mundial 2026

En el segundo listado hay conjuntos con mucho poderío y que pueden dar la sorpresa, entre ellos Marruecos y Croacia que fueron semifinalistas en Qatar 2022 y los europeos, además, finalistas en Rusia 2018. También figuran los sudamericanos Colombia, Uruguay y Ecuador, entre otros. En el bombo 3, en tanto, está Paraguay. Los rivales con mejor potencial son Noruega, que lideró las eliminatorias europeas, Escocia y Costa de Marfil.

Por último, en el 4 figuran los equipos de menor calibre, con Ghana como el más potente al menos hasta que se definan los repechajes porque se pueden sumar equipos de peso como Italia, Polonia, Dinamarca, Turquía y Suecia. De Sudamérica, Bolivia buscará ingresar al Mundial a través de la repesca internacional en la que enfrentará a Surinam y, si se impone, a Irak.

Bombos para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 (cabezas de serie): Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje de Europa 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Repechaje de Europa 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania), Repechaje de Europa 3 (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo), Repechaje de Europa 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda), Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo) y Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak).

La Italia de Mateo Retegui buscará clasificarse al Mundial en el repechaje 1 de la UEFA Fabrizio Corradetti� - LaPresse�

Ninguna zona tendrá más de un país por confederación, con excepción de Europa. Como serán 16 los representantes de la UEFA, habrá al menos un conjunto por zona y un máximo de dos. La regla también aplica para los elencos que accedan desde el repechaje internacional, por lo que, por ejemplo, el cupo de FIFA 2 no podrá quedar en el Grupo de la Argentina y Brasil porque lo puede conseguir Bolivia.

Además, de cara a los cruces de eliminación directa, la FIFA estableció un cambio “para garantizar el equilibrio competitivo”. Con ese objetivo, explicó que se establecerán “dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos” y que se aplicarán restricciones para “conseguir una distribución equilibrada de los equipos”. Es así que los dos mejores del ranking de la FIFA, España y Argentina, se ubicarán una a cada lado del cuadro en caso de liderar sus respectivas zonas y solo podrán enfrentarse en la definición. Francia e Inglaterra, tercera y cuarta del escalafón internacional, también se repartirán una para cada lado del cuadro, siempre que dominen sus respectivos grupos.