Brasil echó al DT Ramón Menezes por la pronta eliminación del Sub 20 en el Mundial

Caló hondo, como se suponía, la histórica eliminación tempranera que sufrió este sábado la selección Sub 20 de Brasil tras caer con España (1-0) en la última jornada del grupo C del Mundial de la categoría, disputado en Chile. Sin poder ganar ni siquiera un encuentro de los tres que hay en la primera fase y apenas cosechar un punto, la Confederación Brasileña de Fútbol decidió eyectar del cargo de entrenador a Ramón Menezes, tras más de tres años en el cargo.

Los rostros anonadados de los futbolistas brasileños eran lógicos tras consumarse la derrota ante los españoles, inmersos en la profunda tristeza y, sobre todo, la incredulidad de no cumplir con la obligación de ser los vencedores. Es que resulta un papelón que no tenía registros en la historia de esa divisional brasileña y la CBF, aunque remarcó en su comunicado que “la decisión se tomó tras evaluar el ciclo de trabajo desarrollado hasta la fecha”, tomó nota rápido de la consecuencia que aquello debía arrastrar.

El gol de Iker Bravo, a los dos minutos del segundo tiempo, sentenció la historia pese a la cantidad de tiempo que tuvieron el equipo, el propio director técnico y los relevos como para poder revertir la historia y no dejar la competición desde el último puesto como lo terminó. Apenas una igualdad, la del debut ante México (2-2), y la otra derrota frente a Marruecos (2-1).

Hubo un antecedente reciente que pareció anunciar con anticipación cómo se darían las ecuaciones de esta Copa del Mundo juvenil: a veces, el fútbol tiene cierta lógica y se expone como tal. En el Sudamericano disputado en febrero y en el que la propia Canarinha se consagró tras la igualdad en la última jornada ante la selección argentina de Diego Placente (1-1), el estreno en aquella clasificación que le dio el boleto a ambos los tuvo rápidamente enfrentados en el campo de juego.

La caída histórica contra Argentina

El combinado de nuestro país les dio una paliza también sin precedentes: un 0-6 sin piedad y con baile que causó grandes críticas en el suelo perdedor ya que se trató acaso del peor resultado que una categoría Sub 20 brasileña había padecido. Mientras en estas horas Brasil quedó afuera en la etapa de grupos, la Albiceleste clasificó a octavos con puntaje perfecto. Apenas uno de los varios señalamientos que se le hacen a Menezes.

Desde que asumió, en marzo de 2022, también supo ser la cabeza de consagraciones, como la mencionada anteriormente, un torneo sudamericano que también pudo conquistar en 2023. Sin embargo, no logró estar a la altura de los Mundiales posteriores en un seleccionado que también es pentacampeón mundial (como la mayor) en la categoría.

Ramón Menezes asumió en marzo de 2022 y, si bien fue bicampeón sudamericano y en momentos clave los clubes no cedieron a sus figuras, no pudo poner a Brasil en el plano mundial que se pretendía. Fernando Vergara - AP

Es que dos años atrás, cuando la máxima cita estaba programada para desarrollarse en Indonesia y FIFA decidió desestimar sobre la hora esa sede para dársela a Argentina, el combinado de Ramón Menezes no aprovechó las cercanías para hacerse fuerte y quedó eliminado en cuartos de final ante Israel, un golpe que también fue duro en aquel momento por el rival.

Y cuando los Juegos Olímpicos pasaron a ser el objetivo de 2024, el Sub 23 que manejó no logró la clasificación durante el Preolímpico Sudamericano, quedando detrás de los clasificados Paraguay y Argentina (con el que volvió a perder en el mano a mano, por 0-1), y eliminado junto al anfitrión Venezuela.

“La CBF agradece la dedicación y profesionalismo demostrados por Ramón a lo largo de su carrera al frente de este y otros equipos que dirigió durante su etapa en la organización, incluyendo el equipo principal masculino”, agregó la institución. Menezes, de 53 años, supo ser interino en la etapa posterior a la renuncia de Tité tras el Mundial de Qatar y anterior a la corta asunción de Fernando Diniz.

“Estamos todos muy tristes y decepcionados. Esta es mi sexta competición al frente de la selección nacional y es la primera vez que nos eliminan en primera ronda. Es un golpe duro porque no lo esperábamos. La gente está molesta. Habrá críticas en este momento y tenemos que estar preparados para cualquier cosa”, había dicho Ramón Menezes. No le dieron la posibilidad de revertir la situación.