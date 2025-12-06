Buendía tuvo otra actuación estupenda: con un golazo en el descuento, Aston Villa le ganó al Arsenal y arde la Premier League

“Es un sueño que tengo desde chico. Representar a mi país, a la Argentina, es lo más grande que te puede pasar. Trabajo día a día para ello, pero primero tengo que hacer las cosas bien en mi club. Y las chances van a llegar. Yo trabajo para ello", cuenta el protagonista de esta historia. Emiliano Buendía, a los 28 años, atraviesa el mejor momento de su carrera. Y sueña con ir al Mundial, lógicamente. Lionel Scaloni, el entrenador de la selección, lo tiene en carpeta.

Entra a tres minutos del cierre en la casa de Aston Villa, que sostiene a duras penas el 1-1 con Arsenal, líder de la Premier League. Hasta que en un barullo en el área rival, casi en el minuto cinco de descuento, saca un zapatazo fuera de toda lógica (entre varias piernas) y clava el balón bien arriba. Imposible para David Raya. Golazo.

El golazo de Buendia dpa - PA Wire�

El 2-1 es celebrado con todos. “¡Yo, fui yo!”, le grita a la gente. Y hasta Dibu Martínez (que antes había tenido una enorme atajada, mano cambiada), lo va a saludar a la mitad de cancha.

Esta es la crónica: con un gol del argentino en el descuento del partido, Aston Villa superó por 2-1 este sábado al Arsenal, que de esta manera sumó su segunda derrota de la temporada y cierra una racha de 18 encuentros sin conocer caídas.

Matty Cash adelantó a los Villanos en la primera parte y el belga Leandro Trossard empató para el líder de la Premier League, antes de que Buendía diera la victoria a los de Birmingham, que se colocan segundos en la clasificación a tres puntos del Arsenal.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🟣 IMPRESIONANTE ATAJADÓN DEL DIBU MARTÍNEZ



El argentino mantiene el empate del Aston Villa ante Arsenal 🇦🇷pic.twitter.com/keyf8JNmGi — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) December 6, 2025

El equipo londinense no perdía desde la tercera jornada de la Premier League (1-0 frente al Liverpool) a finales de agosto y desde entonces sumó 15 victorias y tres empates en todas las competiciones.

Este resultado, que llega a tres días de que el Arsenal ponga en juego su liderazgo en la Champions League (en Brujas), deja en un pañuelo la cabeza del campeonato inglés, ya que un rato más tarde Manchester City le ganó a Sunderland y se colocó segundo a solo dos puntos de los Gunners.

En el Villa Park chocaron dos de los equipos más en forma del campeonato inglés (Aston Villa sumó su séptima victoria consecutiva) y ambos equipos cumplieron las expectativas con un duelo lleno de calidad, ocasiones de gol y suspenso.

El choque quedó resuelto en la última jugada del encuentro, cuando Buendía aprovechó un balón muerto en el interior del área londinense, para enviar la pelota al fondo de la red de un derechazo y poner al equipo entrenado por Unai Emery en la carrera por el titulo.

¡LOCURA TOTAL EN EL VILLA PARK! ¡EMILIANO BUENDÍA MARCA EL 2-1 AGÓNICO DE ASTON VILLA ANTE ARSENAL EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO!



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/JY1QNks5a0 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 6, 2025

El Arsenal acabó pagando las consecuencias de la plaga de bajas por lesión que tiene, especialmente en el centro de la defensa, ya que Mikel Arteta no pudo contar ni con el francés William Saliba, ni con el brasileño Gabriel Magalhaes, ni con el español Christian Mosquera, teniendo que alinear como centrales al ecuatoriano Piero Hincapié y al neerlandés Jurrien Timber.

Esa situación llevó al técnico vasco a plantearse nuevos refuerzos en el mercado de enero, con vistas a poder ganar la Premier League por primera vez desde 2004 y luego de haber sumado varios subcampeonatos en las últimas temporadas.

"ES UN SUEÑO DESDE CHICO". Luego de darle el triunfo al Aston Villa ante Arsenal, Emiliano Buendía se refirió a una posible convocatoria a la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/iPjkTj4cXH — SportsCenter (@SC_ESPN) December 6, 2025

El Arsenal, que parecía lanzado al título, frenó su marcha en las últimas semanas, tras ganar sólo 8 de los 15 puntos posibles.

Al mismo tiempo, la crónica personal del “villano”. La historia de Emiliano Buendía, un marplatense de 28 años, volante con talento de selección, es la de tantos jóvenes que un buen día viajan a Europa con la convicción de encontrar un futuro futbolero mejor. De Cadetes de San Martín, en la magnífica ciudad costera, a una filial de Real Madrid, a los 11 años. Ni siquiera había terminado la escuela primaria.

La selección tiene varios actores (principales, de reparto), que nunca pisaron una cancha de nuestro medio de modo profesional. Sin ir más lejos, Dibu Martínez, su compañero en Aston Villa, en la Premier League y Lionel Messi, el crack universal, los dos intérpretes más queridos del equipo nacional, no pisaron ni una vez un campo de juego de los nuestros en la Liga Profesional (ni todos los nombres que fueron cambiándose a lo largo de estos años).

Locura de la gente y de los jugadores, luego del grito de Buendia dpa - PA Wire�

Más tarde, el volante que juega con la clásica número 10 y mide 1,72m, pasó a Getafe, club en el que debutó en primera división. Luego de tres temporadas, fue cedido al Cultural Leonesa (una entidad de segunda división) y, a su regreso, pasó a Norwich en el Championship, el gran campeonato que está inmediatamente debajo de la Premier League. Tres años después, con un ascenso y un descenso de por medio, en 2021 fue adquirido por Aston Villa, donde encontró huellas de su mejor versión.

En agosto de 2023 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y recién volvió a jugar a comienzos de julio de 2024. Unai Emery, el imperturbable entrenador español, llegó a Birmingham en octubre de 2022: siempre mantuvieron una relación de amor-“odio”.

Otra alocada imagen de la efervescencia del final Agencia AFP - AFP�

Sin embargo, más allá de un rumor circunstancial cuando las puertas del regreso a Aston Villa estaban semiabiertas, no piensa en jugar en nuestro medio. No ahora, al menos. “Siempre dije que soy hincha de River, pero ahora mismo la verdad que no lo veo, no me lo planteo porque espero que me queden muchos años de carrera en Europa, que lo estoy disfrutando mucho. Ya veremos en el futuro. River es el club más lindo del mundo, ya veremos qué es lo que puede pasar”, sostenía el 10 moderno, que juega con la inspiración de aquel pibe que tiraba gambetas en la playa.

Y este sábado lo hizo otra vez.