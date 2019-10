Bundesliga: el secreto para combinar el avance tecnológico con la historia

Marcelo Gantman SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2019 • 00:01

Tecnología disruptiva y el sudor de los cuerpos en los estadios. Contenido envasado para millennials y la tradición conservada como valor supremo. Mesas de nuevos negocios y clubes con el 51 por ciento del paquete accionario en manos de los socios. La Bundesliga mezcla todas las épocas del fútbol y parece tener una claridad meridiana para no confundir las diferentes escenas: la evolución no significa rematar la historia. Pero no evolucionar significa no honrarla.

"Nosotros decimos que la Bundesliga es 'El fútbol como debe ser'. No es apenas una frase, es un hecho: cada cosa que hacemos tiene al aficionado por encima de todo", explica Diego Pinzón, director de marketing digital de la Bundesliga para Estados Unidos, durante su exposición en SportBizLatam Argentina, el congreso de negocios deportivos celebrado en Buenos Aires. La Bundesliga salió a la conquista de los nuevos mercados internacionales con la exhibición de herramientas que, según entienden, la hacen distintiva.

"Los clubes tienen pertenencia con su comunidad. Gelsenkirchen es una ciudad relacionada con la minería, entonces el estadio del Schalke 04 diseñó los túneles como si estuvieran dentro de una mina. Cuando Unión Berlin finalmente llegó a la primera división, el club le pidió a los aficionados que llevaran las imágenes de sus familiares ya fallecidos y que nunca habían visto al equipo en lo máximo del a Bundesliga. No solamente llevaron las gigantografías, sino que decidieron que sus familiares también paguen entrada: hubo 22.402 espectadores en el estadio, pero se vendieron 22.467 boletos", apunta Eddie Rivoldi, director de marketing y comunicaciones.

La Bundesliga asegura estar lista para el cambio. "Venimos de un esquema en el que el fútbol vendía sus derechos de transmisión a las radiodifusoras y los fanáticos eran solamente espectadores. Eso ya no existe más. Ahora creamos contenido deportivo, los fanáticos participan y son parte de ese proceso de creación y a la vez receptores de ese contenido. Los medios son socios en la distribución", agrega Pinzón.

En esa línea, los dos enviados de Bundesliga a Buenos Aires destacan el nuevo acuerdo que se hizo con ESPN+ en Estados Unidos. "Los fanáticos verán el fútbol alemán por streaming. Nosotros tendremos a disposición, en partes iguales, los highlights de los partidos para poder utilizarlos en nuestras plataformas. También compartiremos toda la 'data' de comportamiento de los usuarios que registre la OTT". La modalidad encaja con lo que consideran el nuevo perfil de fanático del fútbol: "Es un aficionado que tiene entre 16 y 34 años, que consume contenidos en modo digital y que tiene acceso a internet pero que no se suscribe a sistemas. La manera de llegarle es con transmisiones en vivo por streaming y con mucha presencia en plataformas sociales", señala Rivoldi.

Hace algunas semanas, la Bundesliga generó sus primeros contenidos en realidad aumentada sobre la tecnología 5G. Fue en el Wolkswagen Arena en un partido entre Wolfsburgo y Hoffenheim: los aficionados apuntaron sus teléfonos móviles al campo de juego y podían ver en la imagen datos de rendimiento de los futbolistas. Tradición y evolución. Probablemente, el fútbol como debe ser.