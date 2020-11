"Es muy duro este momento personal, tengo sensaciones complicadas. Estoy bien, a veces me largo a llorar, son momentos difíciles", dijo Tevez tras el partido con Talleres, en la Bombonera, en relación a que tiene al padre enfermo. Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de noviembre de 2020 • 07:00

Hace tiempo que Carlos Tevez juega bajo presión. A los 36 años recuperó el protagonismo que pensó había perdido en Boca, volvió a sentirse importante y se transformó en un jugador clave para el ciclo de Miguel Angel Russo. Es capitán y uno de los goleadores, pero también juega bajo presión para sostener ese alto nivel. Frente a Talleres no rindió bien y hasta cometió una imprudencia por la que debió ser expulsado por el árbitro Germán Delfino en el arranque del partido: una plancha de atrás a Pochettino que sólo le significó una tarjeta amarilla. Pero el 10 entiende que su momento particular y las cuestiones anímicas (tiene al padre enfermo) a veces le juegan una mala pasada:

"Es muy duro este momento personal, tengo sensaciones complicadas. Estoy bien, a veces me largo a llorar, son momentos difíciles. No puedo explicar porque son momentos que uno no puede explicar", dijo en declaraciones a ESPN y agregó: "Esto sigue y estoy de pie al igual que mi familia, hay que seguir. Los hinchas me sostienen, ver esas banderas de apoyo me hinchan el pecho. También jugar sin público es raro. Se extraña mucho a la gente de Boca, es muy difícil jugar sin ellos, pero mi familia, la gente de Boca, mis compañeros hacen que no me derrumbe y siga luchando".

El 10 xeneize reconoce que el estado de salud de su padre lo está condicionando en parte: "No es fácil, viernes o sábado ir a visitar a mi viejo y después salir entero para jugar al fútbol, algunos me dicen de dónde saco fuerzas... lo importante es que estoy fuerte gracias a la gente de Boca, si no estuviera disfrutando acá, estaría en mi casa", explicó.

Sobre la jugada puntual a los diez segundos de iniciado el partido ante Talleres, en la Bombonera, que pudo terminar en la tarjeta roja, Tevez sostuvo: "Pensé que llegaba a la pelota, lo piso a Pochettino y fue innecesario. Lo quiero correr y lo piso sin querer el gemelo, enseguida me di cuenta que había pegado. Me quedó en la cabeza, fue sin querer".

Tevez frente a Aguerre, ante Newells; el 10 de Boca aclaró que no juega con mala intención Crédito: Marcelo Manera / POOL ARGRA

Y dejó en claro que no tuvo mala intención ante Pochettino: "No juego para hacerle mal a nadie. Siempre jugué con garra y huevos. Lo que pasó con el arquero de Newell's (Aguerre) lo quise saltar y le di con la rodilla en la boca. Y en la que pasó, trabamos mano con pie, son situaciones de juego. Si le pedí disculpas pero son situaciones de partido".

¿Si la derrota de Boca puede venir bien para analizar errores?: "Esto viene bien, es un golpe de realidad que saltan las alarmas, viene la Copa y hay que pensar que no pase ahí. Creo que ellos (por Talleres) hicieron un gran partido, en el segundo tiempo mejoramos el rendimiento, tuvimos un par de ocasiones que no supimos aprovechar, ellos se encontraron con el gol y no nos dieron los tiempos para remontarlo".

La exigencia del fútbol argentino no permite partidos regulares a veces: "Es muy bravo jugar en el fútbol argentino. Vamos a mil como va toda la gente. El fútbol refleja lo que pasa en la sociedad argentina y te lleva puesta. Si no tenés la cabeza fría, te lleva puesto", aunque reconoció que le sorprendió la despedida de Javier Mascherano, que anunció su retiro del fútbol tras la derrota de Estudiantes ante Argentinos, en La Plata: "Cada vez mi despedida más cerca (risas), me sorprendió lo de Masche, él se merece algo mejor, no retirarse así, me sorprendió mucho".

Conforme a los criterios de Más información