Celso Ayala, una ex figura de River, le propuso matrimonio a su novia en el medio de la cancha, antes de que su equipo... perdiera por goleada

Fue una situación curiosa y que rápidamente captó la atención de todos, en especial en las redes sociales. Un viejo conocido por estas tierras y una referencia en el fútbol de Paraguay se quedó con todos los flashes. El ex zaguero y hoy entrenador de River Plate de Paraguay, Celso Ayala, antes del comienzo de un partido, salió al campo de juego con su equipo y contó la complicidad de sus propios jugadores, que con carteles lo ayudaron para proponerle matrimonio a su novia.

Antes del comienzo del partido, en el estadio Los Jardines del Kelito, ante Guaraní, por la séptima fecha del torneo Clausura del fútbol guaraní, Ayala, de 51 años, apareció detrás de sus futbolistas con los anillos, se arrodilló frente a su pareja y le pidió matrimonio. “Lili, casate conmigo”, se pudo leer, en los carteles que llevaron sus jugadores. De fondo se escuchaba la canción ‘Thinking Out Loud’ de Ed Sheeran.

Ayala jugó en River, en la Argentina en dos etapas: 1995 a 1998 y 2001 a 2005. Ganó cuatro títulos locales con el conjunto de Núñez (Apertura 96, Apertura y Clausura 97 y Clausura 2002) y dos internacionales (Copa Libertadores de 1996 y Copa Sudamericana de 1997). Además, en la Argentina jugó también en Rosario Central en el 94 y el 95. Con la selección de Paraguay participó en los mundiales de Francia 98 y Corea y Japón 2002.

🥰 MOMENTO ROMÁNTICO EN LOS JARDINES DEL KELITO 😍



Celso 'Chito' Ayala, DT de #RiverPlate, le propuso matrimonio a su pareja con la que lleva años.



Fue en pleno campo de juego, en la previa del partido ante #Guaraní. Los jugadores fueron partícipes. pic.twitter.com/FMAbO9RrG1 — Versus (@SomosVersusPY) August 29, 2021

Ahora bien, esta acción no resultó feliz para todo el plantel de River Plate de Paraguay, ya que Pablo Zeballos, uno de los futbolistas que no está jugando por diferencias con el entrenador publicó en Twitter: “Respeto pero nuestra situación no da para algunas cosas como estas”.

La realidad es que el equipo de Ayala está peleando para mantener la categoría y como para completar el cuadro y dejar un sabor un poco amargo después de un momento tan particular como la propuesta de matrimonio a su novia, su equipo perdió 5-1.

Anoche los chicos de Club River Plate, en vez de charla táctica de su entrenador, tuvieron lección de cómo colocar los carteles para ayudar al mítico Celso Ayala a pedir matrimonio a su pareja. Cayeron 1-5, pero al menos él se llevó el "sí, quiero".pic.twitter.com/Anq2LWKb3E — Manu Heredia (@ManuHeredia21) August 30, 2021

LA NACION