Las fotos inéditas del Chacho Coudet en River: su debut, partidos icónicos y los looks más locos

Eduardo “Chacho” Coudet firmó su contrato con River hasta diciembre de 2027 y será el sucesor de Marcelo Gallardo, quien renunció a su cargo. Procedente del Alavés de España, el exjugador del Millonario registra un sinfín de anécdotas, goles en partidos importantes y un estilo propio, desfachatado, que marcó una época en el inicio del nuevo milenio.

Chacho Coudet en su época como jugador de River

Coudet inició su carrera profesional en Platense, continuó en Rosario Central y San Lorenzo y, desde el club de Boedo, recaló en River, donde jugó en dos ciclos (1999-2002 y 2003-2004). Desde su arribo, el mediocampista, con vocación ofensiva, comenzó a relacionarse con sus nuevos compañeros y logró una sinergia importante que lo llevó a conquistar cinco títulos en planteles repletos de figuras como Javier Saviola, Pablo Aimar, Claudio Husaín, entre otros.

El primer gol de Coudet como jugador de River

Su debut oficial como jugador de River se dio el 15 de agosto de 1999 cuando el equipo que conducía Ramón Díaz venció a Rosario Central por 2-1. En octubre de ese año, contra Newell’s Old Boys de Rosario, convirtió su primer gol con la banda roja.

El gol a Boca que quedó marcado en los hinchas

Un 10 de marzo de 2002, en La Bombonera, River venció a Boca por 3-0 en un encuentro que quedó marcado por dos hitos importantes: el tanto de “Chacho” Coudet con un zapatazo cruzado que decretó el 2-0 y el último gol, de vaselina, de Ricardo Rojas para coronar una jornada inolvidable.

El gol de Coudet a Boca

Por ese entonces, Coudet era una fija para el entrenador Ramón Díaz, quien le sacó el mayor provecho posible a su habilidad de llegar constantemente al área contraria.

Chacho Coudet tras el gol a Boca en Bombonera

En un contragolpe letal, encabezado por Ariel Ortega, el volante se ubicó al costado de Fernando Cavenaghi, quien lo asistió para un tanto memorable que se coronó con un sello distintivo del Chacho: el festejo con una pirueta en el aire, aterrizando en el césped y mirando hacia la doble bandeja donde se ubicaban los hinchas visitantes.

El día que casi deja ciego a un compañero y la llegada al entrenamiento con un Fiat 147

En el campo de juego y fuera del mismo, Coudet era un personaje en sí mismo que causaba amor y odio en sus compañeros de equipo. A medida que transcurrió su etapa como jugador, el futbolista causaba revuelo con sus declaraciones y sus acciones.

El día que el Chacho Coudet casi deja ciego al Bichi Fuertes

Uno de los momentos donde más jugó al filo y puso en riesgo la integridad física de un compañero fue en una concentración donde agarró un matafuego, lo accionó y dejó a Esteban “Bichi” Fuertes con la visión reducida producto de la acción del gas que salió del extintor.

“En una concentración, en River, hubo un problema acuático. Se empezaron a tirar agua y yo estaba tirado en la cama en mi habitación. El Bichi (Fuertes) se me metió adentro de la pieza, yo estaba con el Coco Ameli. Y empezaron las patadas voladoras, de todo, a la puerta, de los que estaban afuera, para poder entrar. Teníamos un matafuegos, como de un metro. Cuando abrieron un poquitito la puerta, metí el piquito de matafuegos en el hueco. Nunca había tirado y nunca creí que se iba a armar lo que se armó“, relató, tiempo después, Coudet, quien no toleró una broma de sus compañeros y redobló la apuesta.

Eduardo Coudet en el entrenamiento de River FABIAN MARELLI

Para darle un cierre cómico al asunto que no pasó a mayores, los compañeros llamaron a Pepe Seveso, exmédico de River, para contarle la situación. Del otro lado del teléfono, la respuesta dejó descostillado de risa a los futbolistas: “‘Estoy durmiendo, que se joda, aparte si no ve el arco durante los partidos...’”.

En 2002, en una situación de inseguridad extrema en el país, Coudet decidió cambiar su camioneta 4x4 por un Fiat 147 de color blanco. El brutal cambio de un vehículo a otro motivó a una serie de preguntas de los periodistas y, como de costumbre, a una respuesta ingeniosa del volante de River.

Una de las tantas ocurrencias de Chacho Coudet: arribó a un entrenamiento con un Fiat 147

“Ando corto de billete y esto es re seguro, te lleva y te trae”, dijo un joven Coudet, quien sonrío ante las cámaras y dejó otra perlita extrafutbolística que se llevó todos los aplausos por el ingenio.

Tintura para todos: su look platinado y el día que le tiñó el pelo a todo el plantel

Las fotos de archivo de Eduardo Coudet muestran, en varias oportunidades, al jugador con un look corto, flequillo “stone” y un color platinado, siendo uno de los primeros futbolistas en marcar una era con su peinado.

Los jugadores de River teñidos de todos los colores

A raíz de esta inventiva, el Chacho le propuso a sus compañeros teñirse el pelo de color para festejar el título del torneo Clausura 2002. Así fue como el 19 de mayo de ese año, con el logro consumado, el plantel del Millonario visitó a Rosario Central con todos los integrantes teñidos de diferentes colores. Aquel partido culminó 3-2 en favor del elenco de Núñez y quedaría para siempre en el recuerdo de los hinchas.

El video que lanzó River para oficializar la llegada de Coudet