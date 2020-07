Lionel Messi va en busca de su quinta Champions League con Barcelona Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de julio de 2020 • 12:12

No fue el sorteo más favorable que le podía tocar. El camino de Barcelona y Lionel Messi en el sueño por conquistar la sexta Champions League de la historia para los blaugranas surge espinoso. En la liga local el equipo que dirige Quique Setién sigue dándole pelea al Real Madrid, a tres jornadas del final del torneo. Aunque los merengues parecen encaminados a quedarse con el título. En el ámbito continental, la entidad culé espió el sorteo con entusiasmo, aunque los cruces asoman muy complejos para un plantel que no termina de encontrar el equilibrio.

Vale repasar paso por paso. ¿Cómo es la situación aquí? En principio, cuatro clubes ya están clasificados para cuartos: Paris Saint Germain, Leipzig, Atalanta y Atlético de Madrid. Quedan cuatro billetes por distribuir en la vuelta de octavos, a disputarse entre el 7 y el 8 de agosto: Lyon defenderá el 1-0 de la ida ante la Juventus en Turín, Bayern Munich un 3-0 en su estadio ante Chelsea, el Manchester City un 2-1 sobre Real Madrid , mientras que Barcelona y Napoli igualaron 1-1 en la ida en Italia.

Barcelona y Napoli igualaron 1-1 en la ida en Italia. Crédito: Twitter @LaLiga

Dentro de este contexto, la revancha entre Barcelona y Napoli se disputará en el Camp Nou, como se determinó para no dar ventajas a ningún equipo. El primer compromiso había sido en el legendario San Paolo. Si el equipo de Messi se queda con la eliminatoria, en cuartos de final tendrá que enfrentarse con el vencedor de Bayern Munich y Chelsea. Los alemanes disponen de una ventaja muy amplia.

Una curiosidad: en el historial entre Barcelona y el Bayern, los alemanes cuentan con una superioridad muy grande en los duelos por competiciones europeas, con un saldo de seis triunfos, dos empates y apenas dos derrotas.

De acceder a las semifinales, el club blaugrana jugaría en esta instancia contra Juventus, Real Madrid, Manchester City u Olympique de Lyon dependiendo del resultado entre sus eliminatorias. Aquí, para Messi, del otro lado podrían aparecer el clásico rival de España, Pep Guardiola o Cristiano Ronaldo, por ejemplo. En el historial por torneos europeos los catalanes tienen ventaja frente a todos menos contra el Madrid, que le ganó en tres oportunidades, igualaron en dos y Barcelona celebró en dos ocasiones.

La revancha entre Barcelona y Napoli se jugará entre el 7 y el 8 de agosto Fuente: AFP

En una hipotética final surge una nueva particularidad: ninguno de los cuatro posibles rivales ganó jamás la Champions League (Atlético de Madrid, PSG, Leipzig o Atalanta). ¿Habrá una final que incluya a Messi vs. Diego Simeone? Sin dudas, el equipo del Cholo aparece como uno de los grandes candidatos para avanzar hasta las últimas instancias. El rosarino, por su parte, ganó cuatro veces el torneo por equipos más prestigioso: en las temporadas 2005/2006, 2008/2009, 2010/2011 y 2014/2015.

"Durísimo sorteo para Barcelona y Real Madrid", enfatizó el diario catalán Mundo Deportivo. Setién, por su parte, no quiso mirar más lejos. "No tenía muchas expectativas con el sorteo porque nos debemos centrar en el partido de Napoli. Jugamos en casa y debemos pasar la eliminatoria. El sorteo está bien porque puedes analizar ya a rivales, pero no sirve de nada si no se pasa al Napoli. Es un partido vital y habrá que ganar para seguir adelante".