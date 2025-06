Chelsea le ganó a Los Ángeles FC con un gol de Enzo Fernández en su debut en el Mundial de Clubes

Chelsea arrancó con el pie derecho el Mundial de Clubes: le ganó por 2-0 a Los Angeles FC de los Estados Unidos, con goles de Pedro Neto y Enzo Fernández. El volante argentino campeón del mundo en Qatar 2022 fue suplente, pero ingresó al inicio del segundo tiempo en reemplazo de Romeo Lavia y se anotó con un lindo gol en el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta.

Chelsea hizo del desarrollo un trámite que cumplió con justicia, pero tampoco fue que ejerció una gran superioridad sobre su adversario. El conjunto de la Premier League dominó el encuentro con una posesión del 65%, generando 17 remates (6 de ellos al arco) y dos goles con buenas jugadas colectivas y mejores definiciones, pero claramente el conjunto de Enzo Maresca deberá mejorar mucho para llegar lejos en el Mundial de Clubes.

El primer tanto lo anotó Pedro Neto luego de un gran enganche (hizo pasar de largo con una barrenada a su marcador, Ryan Hollingshead) y definiendo con zurda al primer palo de Llorís, que dio alguna ventaja al no cubrir esa zona. Pero Neto tuvo mérito en el efecto sorpresa de la resolución de la jugada que había arrancado con un contraataque tras una recuperación de Cucurella en campo propio. Ahora Chelsea jugará con Flamengo, el 20/6, por la segunda fecha del Grupo D.

Pero el partido recién se definió a los 34 minutos del segundo tiempo con la anotación de Enzo Fernández. El mediocampista surgido de las inferiores de River confirmó el buen momento que vive con el gol, pisando el área como centrodelantero, recurso que ya viene mostrando en el propio equipo inglés y en la selección argentina. La jugada la resolvió con un gran control con el muslo y resolviendo de zurda en el punto penal, luego de recibir un centro desde la derecha de Liam Delap, que ingresó con la camiseta N° 9. No es un detalle menor por lo que se habló en la previa.

“Todos los partidos son difíciles en el Mundial de Clubes. Sabíamos que iba a ser así, pero conseguimos un triunfo de manera merecida. Hicimos las cosas bien. ¿El pase de Delap? Entrenamos dos veces, pero estoy muy feliz que Delap haya elegido Chelsea para venir a jugar. Ojalá pueda seguir haciendo goles y también darle asistencias a él. Vamos paso a paso; antes me dio otra y por poco no fue gol. Tenemos que ir partido a partido y a partir de octavos, en los mata a mata, empezaremos a dar lo mejor nuestro”, dijo Enzo Fernández en declaraciones a DAZN y sobre el próximo rival agregó: “Los conozco, va a ser un lindo espectáculo. Flamengo tiene grandes jugadores y va a ser lindo partido. ¿Motivación extra? No. Motivado estoy siempre, represento a Chelsea".

La definición de Enzo Fernández con zurda para el 2-0 de Chelsea ante Los Angeles FC, en Atlanta Brynn Anderson - AP

“Vamos a tener que destacar que tuvimos este tiempo de preparación después de ganar la Conference League, y adaptarnos a lo que nos iba a oponer Los Angeles, pero esto es así. El fútbol moderno se trata de eso, jugar cada tres días y ser competitivos”, dijo el entrenador Enzo Maresca.

Los Blues acaban de fichar a Estevao, a quien ya comparan con Lamine Yamal. Pero este prodigio brasileño de 18 años disputará el Mundial aún con la camisa del Palmeiras (fue titular en el empate sin goles ante Porto, de Portugal).

Maresca, más allá de que el equipo viene de consagrarse en la Conference League, pidió paciencia para los futbolistas jóvenes: el recién adquirido Delap, así como Dario Essugo y Mamadou Sarr. Recientemente le consultaron por el fichaje de Delap y la maldición de la camisa 9 del Chelsea, que alguna vez llevó a Lukaku, Higuain y Morata, entre otros, a perder la puntería. Giroud dijo que “no se trata del número nueve, sino de la posición en el campo. Si tiene buena mentalidad, y creo que [Liap] tiene mucho talento, y los chicos le ayudan a adaptarse bien, creo que estará bien”, había comentado Giroud, que este lunes fue rival de Chelsea, antes del debut.

Lo dijo Giroud, quien prefirió la camiseta 18 cuando estuvo con los Blues. El francés solía estar en el banco del Los Angeles FC, y este lunes no fue la excepción: estuvo como suplente e ingresó en el arranque del segundo tiempo en reemplazo de Jeremy Ebobisse. Maresca le quitó presión a la (supuesta) maldición: “Liam sabe la importancia de un 9 en el club. Sé lo que puede darnos y espero que pueda darnos goles”, sostuvo.

Los Angeles FC renovó su plantel en la pretemporada, desprendiéndose de viejas glorias y sumando a Igor Jesús, Mark Delgado, Marlon, Yaw Yeboah, Frankie Amaya y Jeremy Ebobisse. “No tenemos nada que perder, especialmente contra un rival como el Chelsea (...) Queremos competir, queremos dar lo mejor de nosotros, aunque sabemos que nuestras posibilidades son muy escasas. Queremos que nuestra afición se sienta orgullosa de nosotros”, consideró Lloris antes del partido. Y, la realidad es que no se puede decir que Los Angeles haya hecho un mal papel. Chelsea lo ganó por ser superior, pero el conjunto norteamericano le dio un par de sustos con buenos movimientos y aproximaciones sobre el arco defendido por Robert Sánchez.