Cholo Simeone en Atlético de Madrid: la llegada del nuevo director deportivo pone en duda la continuidad del entrenador

El mercado invernal europeo no sólo dejó movimientos de nombres y cifras en Atlético de Madrid. También expuso una grieta interna que hasta hace poco parecía impensada, y de la cual los medios de España comienzan a hablar.

A apenas cuatro meses del desembarco de Mateu Alemany como director deportivo del club colchonero, el diario Sport asevera que la relación con Diego Simeone muestra “señales evidentes de desgaste, una tensión creciente que excede un desacuerdo puntual” y empieza a poner en discusión el futuro del entrenador más influyente de la historia del club.

Las diferencias de criterio estarían socavando una convivencia que, en un club como Atlético, siempre fue condición básica para la estabilidad deportiva. El Cholo tiene contrato vigente hasta 2027, pero la letra fría empieza a perder fuerza frente a un clima que se fue enrareciendo con el transcurso de las semanas.

Mateu Alemany, el director deportivo de Atletico de Madrid

En Madrid ya no se habla en voz baja. En los despachos del Metropolitano se empieza a evaluar un escenario que durante años fue tabú: un Atlético sin Simeone en el banco. No se trataría únicamente de la discrepancia con Alemany. El trasfondo es futbolístico. Los resultados recientes, sumados a un inicio liguero irregular, construyeron un microclima de impaciencia que apunta directamente al entrenador que marcó una era.

De todas maneras, el entrenador minimizó e incluso buscó acallar ese runrún con un mensaje de unidad. En conferencia de prensa, dijo: “Es normal que, cuando está el mercado, siempre hay sensación de distintos pensamientos y distintas formas de ver. Aquí estamos todos buscando lo mejor para Atlético de Madrid”. Como para reforzar con hechos esos dichos, más tarde, el Cholo fue visto dialogando con Alemany, con quien luego se dio un abrazo que se volvió viral.

La derrota en Champions frente al modesto Bodø/Glimt y el tropiezo en Liga ante Levante activaron esos rumores. Cada resultado adverso coloca al Cholo ante el período más crítico de sus 14 años en el club.

Simeone tiene contrato con Atlético hasta mediados de 2027 YASIN AKGUL - AFP

Pero atención. Simeone no es un técnico más. Es el mejor pago de LaLiga y uno de los entrenadores mejor remunerados del mundo, con un salario cercano a los 13 millones de euros anuales, sólo por detrás de figuras como Simone Inzaghi, Pep Guardiola, Mikel Arteta y David Moyes. Si el Atlético decidiera prescindir de sus servicios, debería afrontar una indemnización millonaria por el año restante de contrato. El escenario cambiaría si el propio Cholo optara por dar un paso al costado en caso de no cumplir los objetivos trazados, resignando ese ingreso.

Pero el dilema excede lo económico. Sustituir a Simeone es una tarea que trasciende la elección de un nombre. El argentino no sólo es entrenador: es símbolo, identidad y relato. Su figura está profundamente ligada a la transformación del Atlético, desde su ADN competitivo hasta su vínculo con los hinchas. Reemplazarlo implicaría un cambio de mentalidad, una ruptura cultural y un costo polítoco que no todos están dispuestos a asumir.

Quien salió a elogiar el trabajo del Cholo fue su colega chileno Manuel Pellegrini, DT de Betis, que esta tarde enfrenta justamente al Atleti por los cuartos de final de la Copa del Rey. “No creo que Simeone pueda ser discutido. Lleva tantos años en el club, con logros importantes. Es poco lo que se puede cuestionar de su trabajo”, alabó el Ingeniero.

Andoni Iraola, hoy DT de Bournemouth, es el principal candidato a reemplazar a Simeone en Atlético Ian Walton - AP

Sin embargo, el fútbol profesional es impiadoso y en los pasillos del Metropolitano ya se deslizan nombres. Andoni Iraola (actual DT de Bournemouth) aparece como el principal candidato de Alemany, una apuesta que encaja con la idea de renovación futbolística que promueve el balear. El entrenador vasco, de destacada tarea en Inglaterra, también figura en la órbita del Athletic de Bilbao, aunque su prioridad hoy parece ser la continuidad en la Premier League.

El contexto económico también explica parte de la presión. El fondo de inversión Apollo, accionista mayoritario del Atlético, desembarcó en noviembre con una hoja de ruta clara: convertir al club en una marca global. Esa ambición se tradujo en inversión. Entre el mercado de verano y el de invierno, el Atlético desembolsó cerca de 200 millones de euros, una cifra superior incluso a la de Real Madrid y Barcelona en el mismo período.

El cierre del mercado fue vertiginoso. Alemany fue tajante desde el primer día: no habría fichajes de emergencia ni parches. Sólo incorporaciones para elevar el nivel competitivo. Las llegadas de Ademola Lookman, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas ratificaron ese discurso. Pero también trasladaron toda la presión al cuerpo técnico.

Con un plantel reforzado, el margen de excusas se achica. El Atlético sigue vivo en Copa del Rey, está en cuartos de final, mantiene opciones en Champions aunque deba disputar la repesca frente al Brujas, y en LaLiga se encuentra a 10 puntos del líder Barcelona. El balance definitivo llegará al final de la temporada. Pero el proceso ya está siendo evaluado.