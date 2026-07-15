Cinco momentos que definieron la vertiginosa semana de Messi en el Mundial

Lionel Messi se prepara para hacer historia de nuevo. Este miércoles disputará una nueva semifinal, nada menos que con Inglaterra, histórico rival de la Selección argentina. Si resulta vencedor, jugará su tercera final en una Copa del Mundo y tendrá la oportunidad única de consagrarse bicampeón mundial.

Sin embargo, el camino hasta esta instancia no estuvo ausente de problemas y complicaciones. Desde el primer penal errado con Austria, hasta el costoso triunfo frente a Suiza, la Scaloneta no tuvo fácil ningún partido definitorio e incluso estuvo cerca de ser eliminada con Egipto. “Este equipo nunca deja de crecer”, publicó el capitán argentino en sus redes luego de la clasificación a la semifinal. Ese posteo es tanto un mensaje de esperanza como un desahogo a una semana cargada de emociones.

Las búsquedas en la web relacionadas a Lionel Messi repuntaron en la última semana KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En este contexto, las búsquedas web relacionadas al astro de fútbol se han disparado en los últimos días, de acuerdo con Google Trends. Esta plataforma permite visualizar cuáles son las preguntas más frecuentes sobre Lionel Messi, que reflejan las distintas epopeyas que superó durante la Copa del Mundo. A continuación, los más buscados por los argentinos sobre el líder de la selección.

Messi y su disputa con el árbitro en el partido con Suiza

“¿Qué le dijo Messi al árbitro?” fue una de las preguntas con más cantidad de búsquedas en la última semana. Se refiere al cruce entre el capitán de la Selección y el réferi del partido contra Suiza, el portugués João Pinheiro. Ocurrió en el primer tiempo, cuando el marcador iba 1 a 0 a favor de la Argentina. El árbitro cobró una falta de la albiceleste cerca del área, lo que generó un tiro libre en contra.

Messi se cruzó con el árbitro por una falta frente a Suiza (Video: TyC Sports)

Mientras marcaba en el césped la línea de la barrera, Messi se acercó para reclamarle por la infracción. En ese momento, Pinheiro le contestó algo de forma inaudible y el rosarino reaccionó a su respuesta. En el video del momento se puede observar cómo inmediatamente el delantero le exige que le “hable bien y no le falte el respeto”, mientras que el réferi hace caso omiso y se aleja. El reproche continuó incluso hasta la siguiente jugada.

El curioso tatuaje de Messi en su espalda

El tatuaje de la espalda de Lionel Messi generó controversia entre los fanáticos

Otra de las consultas con mayor cantidad de búsquedas relacionadas al 10 se refieren al tatuaje en su espalda. Se trata del que está ubicado sobre su hombro izquierdo y que cada vez que queda al descubierto, como luego del partido contra Suiza, causa confusión porque pocos saben quién es. Lo cierto es que lo tiene desde el 2011 y es el rostro de su madre, María Cecilia Cuccittini, quien fue su apoyo incondicional desde el primer día.

“Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo”

Luego del triunfo con Egipto, se viralizó el video de los jugadores en el vestuario entonando una nueva canción: “La Cuarta Estrella”. Se trata de un tema compuesto por Pablo Quintana, más conocido en las redes sociales como Palmito Música, para este Mundial. El ritmo está basado en el icónico tema de Gilda “No me arrepiento de este amor” y la letra repasa los hitos de la Selección argentina.

"La cuarta estrella" volvió a sonar tras la épica victoria ante Egipto

Primero menciona la consagración en Qatar 2022 y anuncia que va a “vengar” la sanción a Diego Maradona en el Mundial 94, en tierras estadounidenses. Además, menciona los deseos de ser bicampeón “por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo”, en referencia a que esta será la última Copa del Mundo del rosarino. El tema se ha logrado consagrar como la “canción” del Mundial, así como “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, lo fue en 2022.

El gol de Messi a Egipto

Segundo gol de Argentina

Con un 3.550% de aumento en las consultas web, el gol de Lionel Messi para el empate contra Egipto está entre los más buscados. Se trató del tanto que puso 2 a 2 a la albiceleste y lo salvó de la eliminación de la Copa del Mundo. La jugada empezó con el 10, que metió un centro al área rival, Lautaro Martínez logró bajarlo y pasárselo a Gonzalo Montiel. Al quedar de espaldas al arco, el defensor no podía definir y por eso optó por otro pase al capitán, quien le rompió el arco al arquero Mostafa Shobeir Oufa. Este gol le dio un respiro a la Selección y, minutos más tarde, remató el partido con un tanto de Enzo Fernández.

El llanto y la emoción de Messi

Lionel Messi se emocionó luego del triunfo agónico con Egipto Mike Stewart - AP

“Cuando vos llorás, llora todo el país”, le dijo una periodista al astro del fútbol luego del partido contra Egipto. Y es que la emoción del rosarino traspasa el campo de juego y se refleja en cada hincha. Luego del triunfo agónico frente a la selección egipcia, el astro se desahogó de la tensión sufrida durante todo el encuentro. “Messi llorando” tuvo un 1.500% de incremento en las búsquedas web y refleja el deseo de los fanáticos argentinos de acompañar la ilusión hasta el final.