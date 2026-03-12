Claudio “Chiqui” Tapia ante el juez Diego Amarante: el mediodía en el que (también) se habló de fútbol

Un grupo de turistas brasileños, anteojos de sol, valijas con candado, no puede creer la cantidad de gente que espera bajo el número 1950 de la Avenida de los Inmigrantes. Allí, a dos cuadras de la terminal de cruceros Quinquela Martín, se aguarda por Claudio Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, que debe comparecer ante el juez en lo penal económico Diego Amarante. Está citado a las 11 de la mañana, luego de que hace una semana su indagatoria se postergara por un cambio de abogados.

EL máximo dirigente del fútbol argentino llega unos minutos antes de la hora señalada. Para cuando desciende de la camioneta blanca Toyota SRW -vidrios polarizados, patente de 2025, que pertenecería a la planta vehicular del Ceamse-, un grupo de policías ya armó el pasillo para que el directivo pueda ingresar al edificio sin problemas. O casi, porque lo recibe la prensa apostada en el lugar.

La llegada de Claudio "Chiqui" Tapia a los tribunales de la Avenida de los Inmigrantes, donde compareció ante el juez Diego Amarante Natacha Pisarenko - AP

Saluda con un “buen día”, sonriente, enfundado en un saco azul y una camisa al tono. Tapia, el hombre que camina ahora enfrentando preguntas y eligiendo el silencio, es “el Chiqui”, para quienes lo conocen de su época como delantero potente de Barracas Central, el club que una vez retirado presidió y lo catapultó al sillón de Julio Humberto Grondona. Es, también, el “Comandante”, como le dice Pablo Toviggino, su mano derecha y tesorero de la AFA. El rosarino de nacimiento y santiagueño por adopción pasó el miércoles por el mismo camino que transita ahora Tapia: estuvo cara a cara con el juez Amarante y presentó un escrito de 99 carillas.

Tapia es, antes que nada, un dirigente de fútbol: aúna en su persona los cargos de presidente de la AFA, vicepresidente de Conmebol y miembro del consejo de la FIFA. También es un funcionario público: preside el Ceamse, de donde fue eyectado por decisión del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y reincorporado en el cargo principal por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Tapia, además, tiene una alianza con el Ejecutivo de la provincia más poblada de país.

Kicillof y Chiqui Tapia, el 6 de diciembre, al firmar un convenio para que la AFA utilice el Estadio Único de La Plata "Diego Armando Maradona" Prensa PBA

Todos esos Tapias están ahora bajo la lupa de un juez, que investiga una presunta apropiación indebida de tributos por $19.300 millones ($11 mil más intereses). La denuncia la formuló la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y desde el primer minuto la AFA aseguró que todas las obligaciones estaban pagas. Lo más probable es que Tapia -al igual que Toviggino, Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo, los otros integrantes del cuadro jerárquico de la AFA que ya pasaron por el juzgado de Amarante- no responderá preguntas. Pero a nadie debería sorprenderle que trasciendan algunas respuestas del presidente de la AFA.

Antes de llegar al despacho de Amarante, Tapia se empapó de elogios, palmadas, selfies y abrazos de oso con su gente. Es decir, los dirigentes de fútbol. El Chiqui Tour inició en el microestadio de Instituto, en Córdoba, con el encuentro de dirigentes del interior. Allí habló ante unos 500 directivos que lo vitoreaban y le juraban lealtad, el valor fundamental en el decálogo tapista. “Los cabecitas hicieron algo bien. Ahora lo pueden ver todos y ahora no se corta la señal. Ahora lo pueden ver de punta a punta en nuestro país y también en el exterior”, dijo entonces en relación con la presentación de LPF Play, la plataforma que desde hace un mes emite los paridos del ascenso, y que iba a ser presentada el lunes. En otro evento. Otro encuentro de masas.

El lunes, en la Costanera, Tapia fue más beligerante: “Muchos van a transpirar como transpiraba yo cuando hacía calor, pero de vergüenza. La verdad saldrá a la luz”, presagió, en referencia a quienes lo denunciaron y, según él, lo persiguen. En esa persecución embarcó a todo el fútbol argentino, que el fin de semana pasado paró la pelota en solidaridad con su líder. Pero, sobre todo, con el miedo a que el pedido de explicaciones y comprobantes de pago alcance al resto de los clubes.

La advertencia de Tapia contra el Gobierno

Ese Tapia, exultante porque sabe que tiene al fútbol en un puño -le responden todos menos River, Estudiantes de La Plata y, en menor medida, Talleres de Córdoba-, caminó los escalones del edificio judicial y se subió al ascensor rumbo al segundo piso, allí donde el juez Amarante tiene su despacho. Para Tapia, lo más parecido a territorio enemigo.

El presidente de la AFA escuchó la imputación que pesa sobre su persona -doble, porque además es el administrador de la clave fiscal de la entidad- y se retiró del edificio pasadas las 12.20 del mediodía. Estuvo ante el juez Amarante menos de 90 minutos. Lo que dura un partido de fútbol. Y negó todo, tal como hizo en las últimas dos semanas ante los dirigentes. O como hizo después en una publicación en la red social X y en un comunicado de la propia AFA.

Como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quiero reafirmar la postura institucional de la Casa Madre. La institución ha actuado en todo momento dentro del marco de la legalidad, ejerciendo derechos reconocidos por el Estado. — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 12, 2026

“Como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quiero reafirmar la postura institucional de la Casa Madre. La institución ha actuado en todo momento dentro del marco de la legalidad, ejerciendo derechos reconocidos por el Estado”, comienza su hilo de publicaciones en X, difundido luego de su comparecencia ante Amarante. “Todos los pagos fueron realizados con intereses resarcitorios, sin sanciones punitivas, y el único representante legal de la AFA en esta causa es el Dr. Luis F. Charró”, agrega Tapia. No menciona a Gregorio Dalbón, el mediático letrado que (¿hasta ayer?) habló en nombre suyo y de Toviggino.

EL presidente de la AFA sale, pasado el mediodía. La policía lo desvía. No desanda el camino que hizo a la entrada, sino que va por una escalinata secundaria, hacia la derecha del edificio. Lo interceptan -otra vez- móvileros y cronistas. De golpe, en una jornada judicial, se cuela el fútbol. “Cumplimos con lo que quería el juez, con lo que fuimos citados, y nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la final se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”, cuenta el presidente de la AFA.

#Institucional La AFA reafirma la legalidad de sus actos y su compromiso institucional



📝https://t.co/WFBs8F607l pic.twitter.com/Gxft5I9bDy — AFA (@afa) March 12, 2026

Aunque parezca un chiste, se trata de una postura oficial. En las primeras horas de la mañana había trascendido la posibilidad de que la Finalissima ante España se jugara en el estadio Santiago Bernabéu, de Madrid. Incluso la prensa española daba por hecha la firma del contrato. La ciudad europea iba a reemplazar a Doha (Qatar), la sede inicial del encuentro entre los campeones europeos y sudamericanos, previsto para el 27 de marzo.

Madrid cayó pésimo en Buenos Aires y también en Luque (Paraguay), donde está emplazada la sede de la Conmebol. “Esta jugada de filtrar la ciudad les salió muy mal”, dijeron fuentes de la confederación sudamericana ante la consulta de LA NACION sobre el tema. “Así como la UEFA dice que se juega en España, la Argentina quiere que se dispute en el Monumental, porque es más grande”, acotaron los informantes. Desde la Conmebol confirmaron un viaje relámpago del presidente Alejandro Domínguez a Buenos Aires, previsto para esta noche. El tema único es la Finalissima. A la propuesta de UEFA de ir a Madrid, el fútbol sudamericano le opondría la propuesta de Lisboa o Roma como posibilidades. Y así, de repente, el mediodía judicial se transformó en uno mucho más futbolero. Y mientras se hable de la pelota, Tapia se siente cómodo.