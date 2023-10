escuchar

Pudo golear Colombia. No pudo, no supo. En buena parte de la segunda mitad, el Uruguay que tiene el sello de Marcelo Bielsa lució perdido, desarmado, a todo o nada. Casi, un estigma de toda su carrera. Al mismo tiempo, iba una y otra vez con los ojos cerrados. Hasta que encontró un penal, en el final. Y el Loco festejó el 2-2, bajo el fuego de Barranquilla, en un encuentro sensacional, con 29 remates al arco.

Fue un partido de locos. Empezó mejor Uruguay, Colombia equilibró el trámite y sacó la cabeza con un James Rodríguez descomunal, autor del 1-0 y emocionado hasta las lágrimas, por su regreso, por las repetidas lesiones y hasta el pensamiento negativo del retiro. En el contexto, palo y palo. Uruguay lo pudo empatar, Colombia debió desnivelar.

Así vivió el partido Marcelo Bielsa RAUL ARBOLEDA - AFP

En el prólogo de la segunda mitad, Mathías Olivera tocó la pelota por primera vez y de cabeza: un 1-1 sellado con el laboratorio, luego de un córner. Llamó la atención cómo lo gritó el Loco, con alma y vida, también entusiasmado con el pizarrón de arriba. En ese instante, dormido Colombia, la Celeste se lo llevó por delante, pero duró un suspiro. Casi inmediatamente, Mateus Uribe puso el 2-1 con un bombazo.

Se descontroló Uruguay, aún con un Valverde descomunal y Colombia no lo pudo aprovechar. Un tiro en el palo, otro en el travesaño. Uruguay, literalmente, no marcaba. Había espacios por todos lados. James, Lucho Díaz, Santos Borré: todos hacían algo para sellar el triunfo, pero por una razón u otra, no podían. La zona media era de tránsito. Los arqueros evitaron más goles con salvadas espectaculares. Y todo, dentro de un contexto abrasador: casi 40 grados de sensación térmica, con una humedad agobiante, en la siempre atractiva Barranquilla.

Golazo de James Rodríguez, de fabulosa tarea Fernando Vergara - AP

Figuras conocidas en nuestro medio, hubo de sobra. No solo los entrenadores, argentinos ellos, desde ya: Néstor Lorenzo, colaborador histórico de Néstor Pekerman y Marcelo Bielsa, en cada uno de los bancos. En el equipo titular de Colombia actuaron Frank Fabra, Wilmar Barrios, James Rodríguez y Rafael Santos Borré. Entre los 11 de Uruguay jugaron Santiago Mele, Nahitan Nández y Nicolás De La Cruz. Y figuras enormes del fútbol europeo, como los mencionados Lucho Díaz y Valverde, pero también Ronald Araújo y Darwin Núñez, entre tantos otros.

Hasta que en el final, un penal polémico (¿fue falta de Vargas, el arquero?), dejó a Colombia sin el dueño del arco, por último hombre. Darwin, con alma y vida, marcó el 2-2, increíble, inmerecido. Colombia pudo golear, Uruguay quedó a tiro de ganar. Un zurdazo de De la Cruz, cruzado, pasó cerca. Fue 2-2, en una tarde de fútbol que no se olvidará fácilmente.

Lo mejor del partido