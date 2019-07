Colón-Argentinos, por la Copa Sudamericana: horario, TV y formaciones

Copa Sudamericana | Ronda de 16 Sin Comienzo P Colón Santa Fe P Argentinos Juniors

11 de julio de 2019 • 08:00

Colón de Santa Fe recibirá esta noche a Argentinos Juniors en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con el debut en ambos equipos de jugadores que llegaron en la pretemporada. El encuentro se jugará en el estadio Brigadier General Estanislao López, de Colón, desde las 21.30, con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y televisación de Fox Sports.

Colón llegó a esta instancia tras eliminar a Deportivo Municipal (Perú), por 3-0 y 2-0, y River Plate (Uruguay) por 3-1 y 0-0; mientras que Argentinos dejó en el camino a Estudiantes de Mérida (Venezuela) por 2-0 y 0-1 y Deportes Tolima (Colombia) por 1-0 y 0-0.

Los sabaleros, dirigidos por Pablo Lavallén, contarán con los refuerzos de Lucas Acevedo (ex San Martín de Tucumán) y Rodrigo Aliendro (ex Atlético Tucumán), mientras que el Bichito tendrá a una nueva dupla de ataque con el uruguayo Santiago Silva (ex Gimnasia La Plata) y Victorio Ramis (ex Godoy Cruz), y también jugarán otros refuerzos como Nicolás Silva (ex Banfield) y Diego Sosa (ex Godoy Cruz).

El desquite se jugará en el estadio Diego Armando Maradona, en el barrio porteño de La Paternal, el jueves 18, y el ganador se enfrentará en cuartos de final ante el vencedor de la llave entre Sporting Cristal (Perú) y Zulia (Venezuela).

Probables formaciones:

Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Lucas Acevedo, Emmanuel Olivera y Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Matías Fritzler, Rodrigo Aliendro y Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez y Wilson Morelo. DT: Pablo Lavallén.

Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana y Enzo Ybáñez; Franco Moyano, Fausto Vera y Matías Romero; Gabriel Hauche, Santiago Silva y Victorio Ramis. DT: Diego Dabove.

Cancha: Colón de Santa Fe.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

Hora de inicio: 21.30.

TV: Fox Sports.