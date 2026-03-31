Los títulos catástrofe en los medios italianos después del fracaso de la Azzurra
Medios locales mostraron enojo y sorpresa en sus títulos tras un resultado que marcó un nuevo golpe y dejó al conjunto italiano fuera de su tercera Copa del Mundo consecutiva
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Italia quedó fuera del Mundial tras perder ante Bosnia en la definición por penales, luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario y el suplementario. El conjunto balcánico se impuso por 4 a 1 desde los doce pasos y aseguró su clasificación al torneo, donde integrará el grupo B junto a Canadá, Qatar y Suiza.
De esta manera, el seleccionado italiano no participará de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva, tras las ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022. La eliminación generó enojo y estupor en los principales medios italianos, que reflejaron su exasperación en títulos y coberturas.
Corriere della Sera fue uno de los primeros diarios de jerarquía en expresarse al respecto: “El apocalipsis mundialista de Italia: el Mundial se cancela por tercera vez consecutiva. [Moise] Kean le dio esperanzas a la Azurri, pero Bosnia humillo en los penales”.
La Stampa, diario conocido por su fuerte análisis político y deportivo, fue duro ante la derrota: “Desastre para Italia”. También publicaron una nota de análisis de su comentarista Maurizio de Giovanni bajo el título: “Bosnia-Italia: un espejo del peor país”.
En tanto, Il Messaggero, medio de renombre en Roma sostuvo que la tercera derrota de Italia en el Mundial “fue fatal”. “Otra noche deprimente para el fútbol italiano”, sumaron desde La Gazzetta dello Sport.
La periodista Chiara Zucchelli expresó en dicho medio que “los niños nacidos en julio de 2014 tendrán 16 años” la próxima vez que Italia pueda clasificar a un Mundial. “Los nacidos en 2006 serán hombres y mujeres de 24 años. Toda una generación. Que, es cierto, nunca ha visto a Italia en un Mundial”, sumó.
El medio Corriere dello Sport fue duro contra Bastoni, al que calificaron como “tonto” por hacerse expulsar tras una falta sobre Memic. En tanto, en Tuttosport dejaron un contundente título: “Un fracaso total. Ahora todos están afuera”. Su nota de portada, firmada por Vladimiro Cotugno, dejó un mensaje todavía más fuerte.
“Un fracaso que surge de la mentalidad de la federación, de la destrucción orquestada en los tribunales y continuada en el terreno de juego, y que ahora está cosechando los frutos de todos estos años. Un campeonato que sigue reglas diferentes a las del resto de Europa, donde el equipo dominante aporta a la selección nacional una plantilla que no es ni invencible, ni imbatible, ni parecida a todos los demás titulares que hemos leído durante años. Un intento desesperado por recuperar la clasificación se derrumbó miserablemente en un campo en la periferia futbolística de Europa, al que estamos condenados por una gestión insostenible, un grupo de jugadores sobrevalorados y por una narrativa contaminada por una exaltación sin fundamento, una arrogancia desprovista de calidad”, escribió.
La agencia ANSA brindó un análisis de la derrota que nombró “Italia, la pesadilla eterna”. Aseguró que la selección “tropezó una vez más con la misma piedra”.
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