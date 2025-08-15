Cómo salió River vs. Libertad, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

River y Libertad de Paraguay empataron 0 a 0 en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Ningún equipo pudo quebrar el marcador en el estadio La Huerta, por lo que todo se definirá en el encuentro de vuelta, programado para el jueves 21 de agosto a las 21.30 en el estadio Monumental. El ganador de la serie avanzará a cuartos y, de no mediar sorpresas, chocará con Palmeiras, que en la ida goleó 4 a 0 a Universitario de Perú en Lima.

Fue un tiempo para cada uno. En la primera mitad, el protagonista fue el local, que no se puso en ventaja por otra actuación estelar de Franco Armani, el arquero del Millonario que venía de ser figura ante Independiente por el Torneo Clausura. En el complemento, el visitante, tras las modificaciones del DT Marcelo Gallardo en el entretiempo, se adueñó de la pelota y tuvo chances concretas de celebrar la victoria, pero el ‘1′ del equipo rival, el uruguayo Martín Silva, contuvo varios remates de ‘Nacho’ Fernández, Colidio y Montiel, que tuvo la más clara en tiempo de descuento.

Facundo Colidio estuvo movedizo pero errático; el ex Tigre no logró convertir en Asunción Christian Alvarenga - Getty Images South America

Con el empate 0 a 0, la serie está abierta y todo se definirá en el Monumental. Allí, en su propia casa, River nunca perdió con Libertad. Jugaron siete veces, cinco por Libertadores y dos por Sudamericana, con un saldo de seis victorias para el local y apenas un empate 2 a 2 en la ida de los cuartos de final de la Libertadores 2006. En el historial general entre ambos, el club del barrio porteño de Núñez también tiene ventaja: nueve triunfos, dos igualdades y cuatro derrotas.

Octavos de final de la Copa Libertadores 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

San Pablo (Brasil) vs. Atlético Nacional (Colombia)

Ida: Atlético Nacional 0 - 0 San Pablo.

Vuelta: Martes 19 de agosto a las 21.30 en el estadio Morumbí.

Liga de Quito (Ecuador) vs. Botafogo (Brasil)

Ida: Botafogo 1 - 0 Liga de Quito.

Vuelta: Jueves 21 de agosto a las 19 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

River (Argentina) vs. Libertad (Paraguay)

Ida: Libertad 0 - 0 River.

Vuelta: Jueves 21 de agosto a las 21.30 en el estadio Monumental.

Palmeiras (Brasil) vs. Universitario (Perú)

Ida: Universitario 0 - 4 Palmeiras.

Vuelta: Jueves 21 de agosto a las 21.30 en el estadio Allianz Parque.

Vélez (Argentina) vs. Fortaleza (Brasil)

Ida: Fortaleza 0 - 0 Vélez.

Vuelta: Martes 19 de agosto a las 19 en el estadio José Amalfitani.

Racing (Argentina) vs. Peñarol (Uruguay)

Ida: Peñarol 1 - 0 Racing.

Vuelta: Martes 19 de agosto a las 21.30 en el estadio Cilindro de Avellaneda.

Estudiantes (Argentina) vs. Cerro Porteño (Paraguay)

Ida: Cerro Porteño 0 - 1 Estudiantes.

Vuelta: Miércoles 20 de agosto a las 19 en el estadio Uno.

Internacional (Brasil) vs. Flamengo (Brasil)