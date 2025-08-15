LA NACION

River vs. Libertad, por la Copa Libertadores 2025: cuándo se juega el partido de vuelta

El Millonario y el conjunto paraguayo protagonizan una de las series de octavos de final; el ganador avanzará a cuartos y se enfrentará a Palmeiras o Universitario de Perú

ASUNCION, PARAGUAY - AUGUST 14: Gustavo Aguilar of Club Libertad and Sebastian Boselli of River Plate compete for the ball during a Copa CONMEBOL Libertadores 2025 Round of 16 First Leg match between Libertad and River Plate at La Huerta Stadium on August 14, 2025 in Asuncion, Paraguay. (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images)
River y Libertad de Paraguay jugaron la ida en Asunción y se enfrentarán en el Monumental para la revanchaChristian Alvarenga - Getty Images South America

River es uno de los cuatro equipos argentinos que quieren meterse en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo se enfrenta a Libertad de Paraguay en un duelo con historia en este certamen. El ganador de la serie se conocerá tras el partido de vuelta, programado para el martes 21 de agosto a las 21.30 en el Monumental. En la ida, en Asunción, empataron 0 a 0.

Previo a este mano a mano, el Millonario y el conjunto paraguayo se vieron las caras por última vez el año pasado, también por Libertadores pero en la etapa de grupos. En ese entonces, River ganó ambos compromisos: 2 a 1 como visitante con goles de Pablo Solari y Franco Mastantuono (Mathías Espinoza empató transitoriamente para Libertad), y 2 a 0 como local con un doblete de Miguel Borja.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a cuartos de final, en la serie ante Libertad. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.40 contra los 3.40 que se repagan por un hipotético triunfo del conjunto paraguayo. El ganador se cruzará con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Palmeiras y Universitario de Perú.

Octavos de final de la Copa Libertadores 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

San Pablo (Brasil) vs. Atlético Nacional (Colombia)

  • Ida: Atlético Nacional 0 - 0 San Pablo.
  • Vuelta: Martes 19 de agosto a las 21.30 en el estadio Morumbí.

Liga de Quito (Ecuador) vs. Botafogo (Brasil)

  • Ida: Botafogo 1 - 0 Liga de Quito.
  • Vuelta: Jueves 21 de agosto a las 19 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

River (Argentina) vs. Libertad (Paraguay)

  • Ida: Jueves 14 de agosto a las 21.30 en el estadio Defensores del Chaco.
  • Vuelta: Jueves 21 de agosto a las 21.30 en el estadio Monumental.

Palmeiras (Brasil) vs. Universitario (Perú)

  • Ida: Jueves 14 de agosto a las 21.30 en el estadio Monumental.
  • Vuelta: Jueves 21 de agosto a las 21.30 en el estadio Allianz Parque.

Vélez (Argentina) vs. Fortaleza (Brasil)

  • Ida: Fortaleza 0 - 0 Vélez.
  • Vuelta: Martes 19 de agosto a las 19 en el estadio José Amalfitani.

Racing (Argentina) vs. Peñarol (Uruguay)

  • Ida: Peñarol 1 - 0 Racing.
  • Vuelta: Martes 19 de agosto a las 21.30 en el estadio Cilindro de Avellaneda.

Estudiantes (Argentina) vs. Cerro Porteño (Paraguay)

  • Ida: Cerro Porteño 0 - 1 Estudiantes.
  • Vuelta: Miércoles 20 de agosto a las 19 en el estadio Uno.

Internacional (Brasil) vs. Flamengo (Brasil)

  • Ida: Flamengo 1 - 0 Internacional.
  • Vuelta: Miércoles 20 de agosto a las 21.30 en el estadio Beira-Rio.
El cuadro de octavos de final de la Copa Libertadores 2025, con cuatro equipos argentinos
El cuadro de octavos de final de la Copa Libertadores 2025, con cuatro equipos argentinosCanchallena

