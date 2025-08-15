LA NACION

Libertad vs. River: resumen goles y resultado del partido de la Copa Libertadores 2025

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo empató con el conjunto paraguayo y definirá la serie la próxima semana; el ganador se cruzará con Palmeiras o Universitario de Perú

ASUNCION, PARAGUAY - AUGUST 14: Facundo Colidio of River Plate and Robert Rojas of Club Libertad fight for the ball during a Copa CONMEBOL Libertadores 2025 Round of 16 First Leg match between Libertad and River Plate at La Huerta Stadium on August 14, 2025 in Asuncion, Paraguay. (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images)
Libertad y River no pasaron del 0 a 0 en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025Christian Alvarenga - Getty Images South America

River no pudo con Libertad y empató 0 a 0 en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. En Asunción, el Millonario mostró dos caras: un primer tiempo para el olvido y un complemento en el que fue ampliamente superior. La vuelta está programada para el próximo jueves a las 21.30 en el estadio Monumental y el ganador avanzará a cuartos de final, instancia en la que se enfrentará a Palmeiras o Universitario de Perú.

*Noticia en desarrollo

