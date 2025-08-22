Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Este jueves finalizaron los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, por lo que se definieron siete de los ocho clasificados a cuartos, a la espera de la resolución de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sobre las sanciones a Independiente y Universidad de Chile. Los que pasaron son: Alianza Lima, Fluminense, Bolívar, Atlético Mineiro, Independiente del Valle, Once Caldas y Lanús. Los cruces de la próxima instancia se llevarán a cabo entre el 16 y el 25 de septiembre. El cuadro principal y todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

El equipo dirigido por Néstor ‘Pipo’ Gorosito avanzó de ronda tras derrotar a Universidad Católica de Ecuador por 4 a 1, producto de un 2 a 0 en la ida y un 2 a 1 en la vuelta. El ‘Flu’ hizo lo propio con América de Cali, club al que venció por el mismo resultado en el global, 4 a 1, tras ganar 2 a 0 en Brasil y 2 a 1 en Colombia.

'Pipo' Gorosito aún no sabe a qué equipo se enfrentará en cuartos de final; podría pasar directo a semifinales Liamara Polli - AP

El conjunto boliviano no tuvo inconvenientes para eliminar a un débil Cienciano, que sufrió en la altura de La Paz y también en el llano de Cusco: fue 4 a 0 en el acumulado de la serie por sendas victorias por 2 a 0. El combinado galo, por su parte, dejó en el camino a Godoy Cruz tras vencerlo por 3 a 1 (2 a 1 como local y 1 a 0 como visitante en Mendoza).

El ‘Matagigantes’ ecuatoriano fue uno de los dos que necesitó de los penales para pasar a cuartos de final. Frente al sorpresivo Mushuc Runa ganó por la mínima diferencia en Guayaquil y perdió por 2 a 1 en Ambato para luego, en la tanda, festejar por 4 a 2. Los Albos, en tanto, salieron victoriosos en una serie ante Huracán plagada de expulsiones y polémicas: ganaron por 4 a 1 en el global. Por último, también desde los doce pasos, Lanús dejó en el camino a Central Córdoba luego del 1 a 1 en el global.

Cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima (Perú) - El equipo dirigido por Néstor ‘Pipo’ Gorosito aún no sabe qué pasará en la próxima instancia, ya que la Conmebol debe resolver las sanciones a Independiente y Universidad de Chile por la barbarie en Avellaneda.

Lanús (Argentina) vs. Fluminense (Brasil).

Bolívar (Bolivia) vs. Atlético Mineiro (Brasil).

Independiente del Valle (Ecuador) vs. Once Caldas (Colombia).

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana