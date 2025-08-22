Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Se definieron siete de los ocho clasificados a la próxima ronda, a la espera de la resolución de la Conmebol sobre las sanciones a Independiente y Universidad de Chile
Este jueves finalizaron los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, por lo que se definieron siete de los ocho clasificados a cuartos, a la espera de la resolución de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sobre las sanciones a Independiente y Universidad de Chile. Los que pasaron son: Alianza Lima, Fluminense, Bolívar, Atlético Mineiro, Independiente del Valle, Once Caldas y Lanús. Los cruces de la próxima instancia se llevarán a cabo entre el 16 y el 25 de septiembre. El cuadro principal y todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.
El equipo dirigido por Néstor ‘Pipo’ Gorosito avanzó de ronda tras derrotar a Universidad Católica de Ecuador por 4 a 1, producto de un 2 a 0 en la ida y un 2 a 1 en la vuelta. El ‘Flu’ hizo lo propio con América de Cali, club al que venció por el mismo resultado en el global, 4 a 1, tras ganar 2 a 0 en Brasil y 2 a 1 en Colombia.
El conjunto boliviano no tuvo inconvenientes para eliminar a un débil Cienciano, que sufrió en la altura de La Paz y también en el llano de Cusco: fue 4 a 0 en el acumulado de la serie por sendas victorias por 2 a 0. El combinado galo, por su parte, dejó en el camino a Godoy Cruz tras vencerlo por 3 a 1 (2 a 1 como local y 1 a 0 como visitante en Mendoza).
El ‘Matagigantes’ ecuatoriano fue uno de los dos que necesitó de los penales para pasar a cuartos de final. Frente al sorpresivo Mushuc Runa ganó por la mínima diferencia en Guayaquil y perdió por 2 a 1 en Ambato para luego, en la tanda, festejar por 4 a 2. Los Albos, en tanto, salieron victoriosos en una serie ante Huracán plagada de expulsiones y polémicas: ganaron por 4 a 1 en el global. Por último, también desde los doce pasos, Lanús dejó en el camino a Central Córdoba luego del 1 a 1 en el global.
Cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025
- Alianza Lima (Perú) - El equipo dirigido por Néstor ‘Pipo’ Gorosito aún no sabe qué pasará en la próxima instancia, ya que la Conmebol debe resolver las sanciones a Independiente y Universidad de Chile por la barbarie en Avellaneda.
- Lanús (Argentina) vs. Fluminense (Brasil).
- Bolívar (Bolivia) vs. Atlético Mineiro (Brasil).
- Independiente del Valle (Ecuador) vs. Once Caldas (Colombia).
Tabla de campeones de la Copa Sudamericana
- Liga de Quito (Ecuador), Boca Juniors , Independiente, Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) - Dos cada uno.
- Lanús, River Plate, San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México), Cienciano (Perú) y Racing - Uno cada uno.
