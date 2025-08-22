Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Este jueves finalizaron los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, por lo que se definieron los ocho clasificados a cuartos: Palmeiras, Liga de Quito, Estudiantes de La Plata, Racing, San Pablo, Vélez, Flamengo y River. Los cruces de la próxima instancia se llevarán a cabo entre el 16 y el 25 de septiembre. El cuadro principal y todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

El Verdão avanzó de ronda tras golear a Universitario de Perú por 4 a 0, producto de una goleada por ese resultado como visitante y un empate 0 a 0 como local. El conjunto ecuatoriano, por su parte, protagonizó el gran batacazo de octavos al dejar fuera de competencia al último campeón, Botafogo, por 2 a 1 en el global tras una derrota por 1 a 0 en Brasil y una victoria por 2 a 0 en Ecuador.

Liga de Quito sorprendió al último campeón y lo eliminó en octavos de final RODRIGO BUENDIA� - AFP�

El Pincha venció con lo justo a Cerro Porteño gracias al 1 a 0 agónico en la ida en Asunción. La Academia, por su parte, celebró en la serie más electrizante de la primera instancia de eliminación directa de esta edición del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes. Se repuso del 1 a 0 adverso como visitante de Peñarol en la ida y, con un 3 a 1 en el Cilindro de Avellaneda, se metió entre los ocho mejores.

El equipo dirigido por Hernán Crespo fue uno de los dos que necesitó de los penales para pasar a cuartos de final. Frente a Atlético Nacional empató 0 a 0 en Brasil y 1 a 1 en Colombia para luego, en la tanda, festejar por 4 a 3. El Fortín, en tanto, avanzó tras ganarle por 2 a 0 a Fortaleza como local, resultado con el que compensó el empate 0 a 0 en Brasil.

El Mengão ganó el mano a mano entre brasileños frente a Internacional: fue 1 a 0 en Río de Janeiro y 2 a 0 en Porto Alegre. Así pasa a ser el único equipo no argentino en el lado derecho del cuadro, ya que los otros tres son Vélez, Racing y Estudiantes de La Plata, que justamente será rival de Flamengo. Por último, el Millonario venció por penales a Libertad tras igualar 1 a 1 en la serie.

Cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

San Pablo (Brasil) vs. Liga de Quito (Ecuador).

River (Argentina) vs. Palmeiras (Brasil).

Vélez (Argentina) vs. Racing (Argentina).

Estudiantes de La Plata (Argentina) vs. Flamengo (Brasil).

