Ruth Bravo, la jugadora de Deportivo Tacón, cuya franquicia fue adquirida por el Real Madrid

Fernando Vergara SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de junio de 2019 • 07:00

Aunque haya tardado demasiado, finalmente Real Madrid se decidió y desembarcará en el fútbol femenino de España. Así, la entidad merengue comprará la plaza del Club Deportivo Tacón, recientemente ascendido a la Liga Iberdrola (la primera división local), donde juega la argentina Ruth Bravo, quien podría formar parte del nuevo equipo madrileño.

El caso de Real Madrid es curioso. Desde que el fútbol femenino se volvió profesional en España aparecieron grandes clubes como Barcelona, Atlético de Madrid o Sevilla para darle un espaldarazo. Pero no era normal que el club más importante de España fuera uno de los pocos que carecieran de él. Sin embargo, Florentino Pérez nunca estuvo convencido. Por distintos motivos, al poderoso empresario de 72 años la ecuación no le cerraba.

Ahora, en pleno auge del fútbol femenino y con el Mundial de Francia entrando en la fase eliminatoria, Florentino deberá desembolsar cerca de 400.000 euros para comprar la plaza de Tacón. Una nueva renegociación del contrato con Adidas también habría empujado al presidente a tomar esta decisión. Desde España aseguran que estaría garantizada la continuidad de todas las jugadoras con contrato (Bravo, entre ellas) y también la de David Aznar, el director técnico. El nuevo equipo -su nuevo nombre todavía está en estudio- se entrenará y jugará en Valdebebas.

Mientras Real Madrid miraba todo de costado, este año el cruce entre Atlético de Madrid-Barcelona mostraba al mundo un registro de 60.739 hinchas en el Wanda Metropolitano. Pero en el medio de los récords de audiencia y de ingresos por televisión, también aparecieron los intereses políticos y los negocios. En 2012, cuatro años antes de que una compañía dedicada a la electricidad (Iberdrola), decidiera invertir en el fútbol femenino, Florentino era el dueño del 20 por ciento de las acciones. Rápidamente trató de fusionar a esta empresa con su constructora, pero no lo logró. Pérez vendió las acciones de Iberdrola y allí comenzó la enemistad. Con esto, el mandamás se oponía firmemente a tener el fútbol femenino bajo el sponsoreo de un vínculo con un final turbulento.

Pero los problemas no terminan ahí y el desembarco merengue entre las chicas no está exento de otras polémicas. Desde España, también, se preguntan si esta es la forma correcta para llegar al fútbol femenino. Por caso, la FIFA considera que la compra de una plaza como pretende hacer el Madrid con el Tacón va en contra de la integridad. Sin embargo, fue el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quien convenció a Florentino de apuntar también sus cañones a este nuevo equipo. Y además surge otro frente de tormenta: la batalla entre Rubiales y el presidente de La Liga, Javier Tebas. En marzo se creó un nuevo modelo de competición femenina paralela a la mencionada Liga Iberdrola, que nació en 1988. Y si bien la mayoría de los clubes rechazaron la medida, la nueva liga es la que dará acceso a las competiciones europeas, por lo que no tuvieron otra solución que sumarse.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid Fuente: EFE

"Hemos estado ahí por detrás. La federación ha tenido algo que ver. Creíamos que era algo muy importante que los mejores equipos nacionales tengan un equipo femenino. Yo siempre le decía en broma a mis amigos madridistas que no serían grandes sin equipo femenino. Ahora sí puedo decir que son grandes", expresó Rafael del Amo, presidente del Comité de Fútbol Femenino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El Club Deportivo Tacón, una institución formada completamente por equipos femeninos, ascendió a primera el pasado 19 de mayo por primera vez en su historia, después de vencer al CD Santa Teresa de Badajoz en la última ronda del playoff de ascenso. En cinco años, aparte de esta última conquista, añadió a sus filas a varios equipos juveniles.

La futbolista salteña Bravo (27 años), defensora del seleccionado argentino que participó en el Mundial de Francia, es parte de Tacón, que significa Trabajo, Atrevimiento, Conocimiento, Organización y Notoriedad. Ana Rossell, presidenta y fundadora de este club en 2014, confesó que desde los primeros días le ofreció al Real Madrid la posibilidad de fusionarse, pero la respuesta siempre fue la misma: no era el momento.

Desde Barcelona lo miran con recelo. "¿Qué pretende hacer ahora el Real Madrid? Quiere subirse al carro de un deporte que crece y que socialmente cada día tiene más adeptos y seguidores. ¿Dónde estaba el Madrid hace unos años? Ahora, como el fútbol femenino 'mola', llega con sus aires de millonario y pretende ponerse a la misma altura que los demás", escribió el diario catalán Sport.

El Barcelona femenino es hasta el momento el equipo que tiene el presupuesto más alto de La Liga de España, con 3,5 millones de euros por año. El último campeón, Atlético de Madrid, llega a los 1,8 millones por año. Otros de los montos anuales líderes superan el millón de euros. En esos números debería moverse el Madrid para ser competitivo. Sería, en definitiva, apenas el 1 por ciento de lo que presupuesta el club cada año. En Francia, el Lyon, cinco veces ganador de la Champions, invierte cerca de 10 millones anuales.

Con apenas unas temporadas encima, el fútbol femenino español todavía no consigue ser autosustentable. Una situación que, en principio, a Florentino Pérez no lo sedujo. Dejando de lado al fútbol masculino y al básquetbol, sus bastiones, el dirigente se mostraba reacio a crear nuevas secciones en el club. Ahora pretende que con su explotación comercial el elenco femenino sea rentable. Tendrá que pelear de atrás con el Barça y el Atlético, lo sabe. Athletic de Bilbao, Valencia y Real Sociedad también tienen su historia. Lo cierto es que Real Madrid, a partir del 8 de septiembre, será parte de la liga compuesta por 16 equipos. Muchas chicas y muchas mujeres lo estaban pidiendo.