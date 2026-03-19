Conmebol Libertadores 2026: horario del sorteo, bombos y dónde ver

Este jueves, a partir de las 20 de la Argentina, el fútbol sudamericano deposita toda su atención en el sorteo de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026. La sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ubicada en Luque, Paraguay, recibe a los representantes de los 32 clubes participantes de esta edición, que contará con la presencia de seis argentinos: Boca, Rosario Central, Lanús, Estudiantes, Platense e Independiente Rivadavia. La transmisión de la ceremonia estará disponible en ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium y el canal de Youtube de la Conmebol.

El azar dictaminará el destino de los equipos que competirán por la gloria máxima. Para este año se destaca el regreso de Boca, segundo máximo ganador histórico con seis títulos, tras dos años de ausencia. En contrapartida, River interrumpe una racha de 12 participaciones consecutivas y disputará la Copa Sudamericana junto a otros cinco representantes locales: Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra. Ese sorteo también se realizará este jueves.

Claudio Úbeda, DT de Boca, es cuestionado desde hace varios meses por los hinchas del xeneize Carolina Niklison - LA NACION

Los cuatro bombos se armaron en base al ranking oficial de la Conmebol de diciembre de 2025. El xeneize integra el 1 junto a potencias como Flamengo, el campeón 2025, Palmeiras, Peñarol, Nacional de Uruguay, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle. Estos equipos serán cabezas de serie en sus respectivas zonas. La normativa del sorteo impide que dos clubes del mismo país compartan grupo, a menos que uno de ellos provenga de las etapas previas.

Como Argentinos Juniors perdió su oportunidad de meterse en el cuadro principal tras caer ante Barcelona de Ecuador, la regla no aplica para los equipos argentinos clasificados directamente a la etapa de grupos. Por lo tanto, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda evitará a los gigantes brasileños mencionados, mientras que otros clubes nacionales corren su propia suerte según su ubicación en los copones.

Estudiantes y Lanús ocupan el Bombo 2 y eluden a Libertad, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario. Rosario Central se ubica en el Bombo 3, por lo cual no choca ante Junior, Universidad Católica, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco. Por último, Platense e Independiente Rivadavia, debutantes, integran el Bombo 4 y evitan a rivales como Universidad Central, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa Sudamericana 2026, integra el Bombo 2 JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

La etapa de grupos comienza el 7 de abril y termina el 28 de mayo. Los dos mejores de cada zona se clasificarán a los octavos de final, mientras que el tercero irá a la Copa Sudamericana. El calendario oficial de la Conmebol establece el sorteo de los octavos de final para la semana del 6 de junio. La etapa decisiva, con cruces de eliminación directa a ida y vuelta, se desarrollará entre agosto y octubre. La final será a partido único en sede neutral a confirmar el 28 de noviembre.

Este formato consolida la tendencia de los últimos años en la que los equipos brasileños dominan el torneo. Desde 2019, Flamengo, Palmeiras, Fluminense y Botafogo se repartieron los trofeos. La transmisión oficial del sorteo está disponible en ESPN y Fox Sports. Además, los usuarios con suscripción activa pueden ver el evento por streaming a través de Disney+ Premium, Telecentro Play, Flow, DGO o mediante el canal oficial de YouTube de la Conmebol.