Convocados de la selección argentina para el Mundial 2026: quiénes tienen un lugar asegurado y quiénes lo pelean

En el Mundial 2026, la selección argentina buscará defender su condición de campeona del mundo. Esa es la gran zanahoria en el que sería el último Mundial de Lionel Messi, quien aún no confirmó su presencia pero dejó en claro que hará todo lo posible para estar. Para esta edición, el formato del torneo cambió: se añadieron 16 participantes más, por lo que para avanzar de ronda necesita quedar entre los dos primeros o ser uno de los ocho mejores terceros de cada zona.

A falta de menos de seis meses para que comience el certamen ecuménico que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, por primera vez en una sede tripartita, hay ciertos indicios de quiénes tendrían su lugar “asegurado” y, a su vez, de los que podrían pelear por un lugar. El cuerpo técnico, lógicamente, quiere contar con el 10, pero es cierto que él mismo ya anticipó que el día a día le permitirá confirmar si juega o no, según cómo se encuentre desde lo físico.

Scaloni quiere contar con Messi, pero el capitán de la selección argentina no confirmó su presencia en el Mundial 2026

Del resto, entre los arqueros, Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), campeones del mundo en Qatar 2022, son una fija. La tercera vacante tiene a varios candidatos: Walter Benítez (Crystal Palace), Juan Musso (Atlético de Madrid), Paulo Gazzaniga (Girona) y Facundo Cambeses (Racing), todos ellos ya probados por el DT. El ex-Quilmes es el que, a priori, parte con más posibilidades.

En la defensa también hay indiscutidos: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica) y Nicolás Tagliafico (Ajax). En el lateral derecho, Gonzalo Montiel (River) por ahora se mantiene como alternativa a Molina, pero también asoma otro que estuvo en Qatar 2022, Juan Foyth (Villarreal), y un tapado: Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise). En el carril izquierdo, Marcos Acuña (River) regresó a la nómina tras varios meses de ausencia ante la falta de alternativas, pero pelea por un lugar con Valentín Barco (RC Estrasburgo) y Julio Soler (Bournemouth).

Nicolás Otamendi llegará al Mundial con 38 años, pero aún se mantiene en plenitud en Benfica

Entre los centrales, Lisandro Martínez (Manchester United) ya se recuperó de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y, de mantenerse en plenitud física, es indiscutido para Scaloni. Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella) cada vez está más asentado y parece inamovible. El resto tiene chances pero corre de atrás: Facundo Medina (Olympique de Marsella), Lautaro Rivero (River) y Marcos Senesi (Bournemouth), por citar algunos ejemplos.

En el mediocampo, los “confirmados” son: Rodrigo De Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Leandro Paredes (Boca) y Thiago Almada (Atlético de Madrid). Nico Paz (Como 1907) y Franco Mastantuono (Real Madrid), las nuevas estrellas que ya forman parte del plantel desde hace tiempo, también estarían, aunque el ex-River no está sumando muchos minutos en el Merengue, algo que podría perjudicarlo.

Thiago Almada se convirtió en una pieza clave de la selección argentina en los últimos partidos de las Eliminatorias

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), por su parte, será una fija si se recupera bien de la lesión miotendinosa en el aductor derecho, mientras que Giovani Lo Celso (Betis), quien se perdió Qatar 2022 por lesión, también tendría su chance. Giuliano Simeone y Nicolás González, ambos de Atlético de Madrid, los únicos con posibilidades de actuar, en caso de ser necesario, como carrileros, volantes o extremos, no pueden faltar para el cuerpo técnico.

Por último, tres delanteros son inamovibles: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Messi, pero el resto de los cupos tienen varios contendientes. Como posibles 9 aparecen Joaquín Panichelli (RC Estrasburgo), Valentín ‘Taty’ Castellanos (West Ham) y José Manuel ‘Flaco’ López (Palmeiras). Como alternativas para jugar como extremos o segunda punta están Alejandro Garnacho (Chelsea) y Paulo Dybala (Roma).

Julián Álvarez y Lautaro Martínez son indiscutidos para el Mundial 2026, pero no tienen un suplente fijo

Scaloni sabe que la lista puede sufrir modificaciones hasta último momento, como pasó con la inclusión de Enzo Fernández en Qatar 2022, quien debutó en un amistoso apenas dos meses antes del Mundial y terminó siendo elegido como el Golden Boy (Mejor Jugador Joven del certamen). En ese contexto, algunas futbolistas de gran actualidad que todavía no tuvieron chance de mostrarse, se ilusionan con estar. La Argentina tiene una ventaja enorme en ese sentido: las alternativas le sobran.