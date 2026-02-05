Copa Argentina: Platense lo ganó en el último centro de la noche con la experiencia de Víctor Cuesta

Platense fue superior, acumuló más méritos para quedarse con el triunfo, pero como le sucedió un rato antes a Talleres de Córdoba contra Argentino de Merlo, el triunfo y el desahogo llegaron sobre la hora. El Calamar consiguió un triunfo sufrido ante Argentino Monte Maíz, equipo del Federal A, por 1-0 en uno de los partidos por los 32avos de la Copa Argentina, jugado la noche del miércoles en el estadio Ciudad de Caseros.

El experimentado defensor Víctor Cuesta, de 37 años, en su debut con la camiseta del Calamar, consiguió de cabeza para los de Vicente López la agónica victoria y la clasificación a la próxima ronda a los 45 minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, los dirigidos por Walter Zunino se metieron en los 16avos de final del certamen, instancia en la que deberán enfrentar al ganador del encuentro entre San Martín de San Juan y Deportivo Madryn.

Platense consiguió avanzar con un triunfo por la mínima Platense

Platense tuvo la pelota y generó las oportunidades, pero no conseguía romper la paridad ante un rival que se replegó en el fondo y buscó lastimar el área del Calamar de contragolpe, aunque no lo consiguió. En este contexto, la ocasión más clara de la primera etapa ocurrió a los 26 minutos, cuando Manuel Tucker recibió un pase de Agustín Lagos sobre el sector izquierdo y envió un centro raso para la llegada de Bautista Merlini, que remató desviado.

En el segundo tiempo cambió el desarrollo y los de Vicente López dejaron de contar con la claridad necesaria para llegar con frecuencia sobre el área defendida por Alexis Bonet.

Por su lado, el conjunto cordobés se acomodó en el encuentro y no sufrió mayores sobresaltos durante gran parte del segundo tiempo. Sin embargo, en una de las últimas acciones de la partida, Víctor Cuesta, con pasado en Independiente, se elevó por todo lo alto para conectar de cabeza desde un tiro libre sobre el sector izquierdo por parte de Juan Gauto, y de esa manera abrió el marcador y desató el festejo de Platense, que estiró así un buen arranque de temporada, al menos desde los números, ya que también es uno de los punteros en el Apertura.