Copa del Rey: Simeone y la semifinal entre Atlético de Madrid y Barcelona, una cuestión de fe

“Yo tengo fe siempre, no para esta serie. Tengo fe en todo lo que hago, en todo lo que genero y en todo lo que me pasa en mi vida. Vivo de esa manera, teniendo fe. Es un rasgo que hemos logrado transmitir y, evidentemente, nuestra gente también tiene fe de toda la vida, no desde que llegué yo”, describió el entrenador Diego Simeone respecto de la semifinal entre su equipo, Atlético de Madrid, y Barcelona, que se medirán por el partido de ida de la Copa del Rey este jueves, a las 17 (hora argentina).

El Cholo consideró: “La gente es importantísima. No determinante, sí importantísima. Determinantes son los futbolistas. Nosotros tenemos que bajar al terreno de juego ese entusiasmo y esa energía que el otro día apareció en el estadio y estuvo durante todo el tiempo. Necesitamos tener un estadio como normalmente ha sido y poder transmitirles desde abajo buena energía para que la gente pueda vivir un buen partido”, analizó el DT en la conferencia de prensa previa al duelo.

“Es la tercera semifinal que vamos a jugar de la Copa del Rey en los últimos tres años. No conozco otro camino para llegar a la final que insistir y allá vamos”, extendió su evaluación previa Simeone, que tiene el objetivo de ganar el primer partido, “como cualquier equipo que juega en su casa”, porque considera “clave el primer duelo de la llave”. La revancha será el 3 de marzo en el Camp Nou.

"YO FE TENGO SIEMPRE EN TODO LO QUE HAGO"



Diego Simeone palpitó el partido entre Atlético de Madrid y Barcelona.#DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/URzKAAUzhR — DSPORTS (@DSports) February 11, 2026

El entrenador destacó logros de su colega Hansi Flick, que conduce al Barça y con el que tiene afinidad, y analizó al rival: “Si te encuentras con transiciones rápidas son peligrosos, si te encuentras con su juego asociativo son peligrosos... Está claro que sacarle la pelota todo el tiempo no podés, porque tiene una presión buena en tu campo, pero debemos usar ese camino y esperemos poder materializarlo en el juego, llevando el partido a donde le podemos hacer daño”.

Entre lo conseguido por Flick en el equipo catalán, el Cholo subrayó el hecho de “mantener continuamente su línea adelantada, mantener esa presión asfixiante que tiene en el campo rival, a convencer a los futbolistas de jugar con tanto riesgo que, obviamente, aparece...”.

Para Simeone, haber dejado atrás en cuartos de final a Betis por 5-0 no es impulso suficiente. De hecho, ante el mismo rival cayó por 1-0 en su último encuentro por la Liga de España, el domingo pasado. “El espacio del entrenador es el más criticable, porque todos los partidos no son perfectos. El partido del 5-0 con el Betis pudo rozar la perfección a lo mejor, pero para mi gusto los primeros 15 minutos fueron regulares”, aseguró, en medio de los lamentos porque no podrá contar en el mediocampo con Pablo Barrios (“no tiene sustituto”, sentenció) y Johnny Cardoso (“nos hace daño porque no puede tener continuidad”, dijo). Sí se pudo ver que Nahuel Molina y Nicolás González trabajaron junto al resto del grupo, lo que los ubica como alternativas de recambio.

Aunque no lo confirmó, otros tres argentinos sí estarían desde el primer minuto: Juan Musso atajó para los titulares en la práctica, su hijo Giuliano Simeone estuvo en el extremo derecho y Julián Álvarez actuó como centrodelantero. Acaso por primera vez en mucho tiempo, no recibió consultas directas sobre la sequía de la Araña, que superó los 100 días sin marcar en el club colchonero. Excepto por el lamento de los ausentes, en el décimo juego que afrontará el plantel en un mes, casi siempre apeló a la evaluación general.

¡Mirada puesta en la Copa! 👀🏆 pic.twitter.com/AwUCqZY43l — Atlético de Madrid (@Atleti) February 11, 2026

“Sabemos las necesidades que tenemos para mejorar, para ayudar a los futbolistas a tener más herramientas para poder progresar y generar situaciones en el juego que nos faltan. Ojalá que eso se pueda demostrar, porque es muy fácil decirlo, pero la realidad de los entrenadores es mejorar a los futbolistas y en ese trabajo estamos”, señaló.

Durante febrero, Atlético de Madrid tiene ocho partidos en carpeta. Ante Barcelona será el segundo. Simeone busca gestionar las energías del grupo: “Intentamos tener en cada partido a los futbolistas frescos, en primer término, e ir trabajando en consecuencia con los chicos que menos juegan para estar disponibles para ser un todo y que no sean cuatro jugadores”.

A Diego Simeone le preocupan algunas ausencias en Atlético de Madrid, pero encara el primer duelo con Barcelona con confianza NurPhoto - NurPhoto

“Para eso necesitamos plantel. Tenemos dos partidos más de Champions, que van a agregarse a lo que imaginábamos si hubiésemos estado entre los ocho primeros. Pero, en este caso, los futbolistas hacen un gran trabajo, tienen una grandísima predisposición y se están comportando muy bien”, concluyó.

A juzgar por lo visto en el último entrenamiento, Simeone apelaría desde el inicio a un esquema que alternaría entre 4-4-2, en defensa, y 4-3-3, en ataque, con algunos jugadores tomando posiciones que no son las principales en las que han jugado. Pero que sí ya han jugado en ellas: Juan Musso; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Rodrigo Mendoza, Koke, Antoine Griezmann; Giuliano Simeone, Julián Alvarez y Ademola Lookman.