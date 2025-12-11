Copa Intercontinental 2025: cuándo juega Flamengo vs. Pyramids

Este sábado, Flamengo y Pyramids disputan la “Copa Challenger”, correspondiente al playoff de la Copa Intercontinental 2025. El partido, que determinará el rival de París Saint Germain (PSG) en la final, se disputa en el estadio Ahmad bin Ali de Qatar a partir de las 14 (horario argentino), con televisación de DSports y transmisión vía streaming por parte de FIFA+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Mengão se metió en esta instancia del certamen tras derrotar a Cruz Azul de México, por 2 a 1, con un doblete del uruguayo Giorgian de Arrascaeta (Jorge Sánchez empató transitoriamente para la Máquina Celeste). Para acceder al certamen conquistó recientemente la cuarta Copa Libertadores de su historia, tras vencer a Palmeiras por 1 a 0 en la final.

Flamengo venció a Cruz Azul y avanzó a las semifinales de la Copa Intercontinental Hussein Sayed� - AP�

El conjunto egipcio, por su parte, dio la sorpresa frente a Al Ahli de Arabia Saudita y lo derrotó por 3 a 1 con un hat-trick del congoleño Fiston Mayele (Iván Toney puso el 1 a 1 parcial para los dirigidos por el alemán Matthias Jaissle). Se clasificó tras ganar la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) 2024-2025, certamen en el que venció por 2 a 1 a Mamelodi Sundowns en la final.

Flamengo vs. Pyramids: todo lo que hay que saber

Playoff de la Copa Intercontinental 2025 .

. Día : Sábado 13 de diciembre.

: Sábado 13 de diciembre. Hora : 14 (horario argentino).

: 14 (horario argentino). Estadio : Ahmad bin Ali de Qatar.

: Ahmad bin Ali de Qatar. Árbitro : A confirmar.

: A confirmar. TV : DSports.

: DSports. Streaming : FIFA+.

: FIFA+. Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Flamengo corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.44 contra los 7.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Pyramids. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.75.

Tabla de campeones de la Copa Intercontinental

Real Madrid (España) - Cuatro títulos

Nacional (Uruguay), Peñarol (Uruguay), Boca Juniors (Argentina) y Milan (Italia) - Tres cada uno

Independiente (Argentina), Juventus (Italia), Santos (Brasil), Inter (Italia), San Pablo (Brasil), Ajax (Países Bajos), Bayern Munich (Alemania) y Porto (Portugal) - Dos cada uno

River Plate (Argentina), Estudiantes de La Plata (Argentina), Racing (Argentina), Vélez (Argentina), Olimpia (Paraguay), Gremio (Brasil), Manchester United (Inglaterra), Feyenoord (Países Bajos), Atlético Madrid (España), Flamengo (Brasil), Estrella Roja (Serbia) y Borussia Dortmund (Alemania) - Uno cada uno