La mañana del miércoles era una de esas jornadas en las cuales Miguel Ángel Russo mira al cielo y reza. Porque ayer se realizaron nuevos testeos en el plantel, cuerpo técnico y personal que trabaja por estos días en el predio de Ezeiza que tiene Boca y hoy llegaba el turno de los resultados: con la Copa Libertadores a menos de un mes de retomar su calendario, el entrenador no quiere perder a nadie. Pero parece inevitable. Esta vez, el club hizo oficial tres casos positivos de coronavirus entre sus futbolistas.

El volante Iván Marcone, el delantero Walter Bou y el arquero juvenil Agustín Lastra fueron separados del plantel tras la confirmación de que son portadores del virus. Además de los tests serológicos (análisis de sangre), la entidad xeneize quiso ser más profundo y adaptarse a lo recomendado por Conmebol. Por eso, invirtió por su cuenta -además- en los hisopados RCP. Con los diagnósticos arrojados, no sólo los jugadores afectados serán separados de los entrenamientos por unos días, sino que aquellos jugadores con los que comparten grupo de trabajo también harán las próximas prácticas vía Zoom: Eduardo Salvio, Lisandro López y Emanuel Reynoso tampoco estarán presentes para resguardarlos y no engrosar el riesgo. En el caso del arquero, de 19 años, no tenía grupo designado ya que hoy se iba a sumar a la pretemporada.

El viernes ese grupo volverá a hisoparse y, si los resultados son negativos, Toto, Licha y Bebelo se reincorporarán. En tanto, si Marcone y Bou continúan siendo positivos, permanecerán en sus casas hasta el viernes 28, cuando se vuelva a realizar un testeo general como el de ayer. Si sucede esto último, no estarán presentes el lunes próximo en el inicio de la estadía en el hotel que Boca ya tendría reservado en Ezeiza para concentrar a todo su plantel, en una especie de nueva burbuja.

Estos casos se sumaron al de Agustín Almendra, que permanece aislado. Todos son casos asintomáticos. También, a los casos positivos que surgieron en los testeos que la institución decidió hacer en Casa Amarilla: cuatro cocineros debieron ser separados del personal.