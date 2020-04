Como Racing e Independiente: los estadios de los dos clubes de Dundee; en primer lugar, el del FC, y detrás, el del United, que ascendió gracias al voto de su clásico rival.

18 de abril de 2020

Viernes 10 de abril. Oficinas de la Liga Profesional de Escocia , en Glasgow. A las 5 de la tarde vencería el plazo para que los clubes de todas las categorías aceptaran o rechazaran dar por terminada la competencia debido a la pandemia de coronavirus . Hacerlo redundaría en liquidez y le daría a Celtic el noveno título consecutivo de campeón; serían pagados inmediatamente los premios y habría incentivos, que en caso de no definirse el torneo habrían quedado postergados por tiempo indeterminado. Los clubes del ascenso necesitaban ese dinero. La iniciativa prosperaría en caso de conseguir 75% de los votos en cada una de las tres categorías profesionales: Premiership, Championship y League One. Pasó el plazo establecido . Y faltaba un voto: no aparecía la comunicación de Dundee FC , club de la Championship.

El sufragio nunca llegó a tiempo. Arribó el miércoles siguiente. Y con un giro de 180 grados. Dundee FC iba a pronunciarse por el no, ya que terminar de golpe el certamen ponía en riesgo sus chances de ascender, pues estaba en puestos de playoffs. Con ese voto negativo, no se habría llegado a 75% en la Championship y, así, el plan habría regresado a la casilla inicial. El impacto habría sido un nocaut para muchos clubes de la liga escocesa, que necesitaban con urgencia una inyección de capital para cubrir sus costos fijos.

Dundee United, el equipo beneficiado por su contricante de siempre, Dundee FC.

Como en el fútbol de esta parte del mundo, en la cuna de los inventores del deporte arrecia el lobby cuando de una decisión penden millones de billetes. Libras, en este caso. La prensa escocesa reveló que, en realidad, todo se trataba de un plan de Dundee para quedar como el club más poderoso del país y para discutir un proyecto para 16 equipos en la máxima categoría. Con Dundee como uno de ellos, claro.

A Dundee le ofrecieron amistosos de pretemporada con equipos de la primera categoría, que podrían ayudarlo a equilibrar sus cuentas. No hubo un solo documento. Sí apareció una explicación: el sistema de seguridad informática de la Liga de Escocia bloqueó el mensaje de correo electrónico de Dundee que incluía su voto aquel viernes. Al parecer, sus directivos esperaron hasta último momento para mandarlo. Lo hicieron y era negativo. Pero el procedimiento tuvo un error: incluyeron una imagen en formato PDF, que fue eliminada del correo por el sistema tecnológico de la Liga. Así, Dundee entró en un limbo que lo dejó con el futuro de la competencia en la palma de su mano.

Cinco días después del plazo original, Dundee realizó su voltereta. Lo que era un "no" se transformó en un "sí". El plan pudo continuar. Se definieron los títulos de la League One y la Championship, mientras que el de Celtic está en veremos porque Rangers, su archirrival, amenaza con llevar todo el procedimiento a la justicia. En la ciudad de Dundee, en cambio, los clásicos son más fraternales: la decisión del FC implicó el ascenso a la élite de Dundee United, el otro club local e incluso físicamente muy cercano, en el cual juega el ex futbolista de Banfield Adrián Sporle.