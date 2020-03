Coronavirus: "Es una vergüenza", se quejó el capitán de Racing

El futbolista Iván Pillud confesó que "no hubiera jugado este partido", y contó las conversaciones que tuvo con sus colegas. Crédito: captura tv

Iván Pillud , futbolista de Racing , se expresó sobre la decisión de los futbolistas por el coronavirus , luego del mensaje del presidente Alberto Fernández sobre continuar con la actividad en la primera división.

" Yo no hubiera jugado este partido . De hecho, tuvimos una semana bastante extraña. La realidad fue esa. Quizás, nos desenfocamos un poco del partido de hoy, que no sabíamos si jugábamos o no. River se había bajado del torneo. Creo que tiene que haber una decisión de la gente que manda en la Superliga. Nosotros no podemos estar con toda esta incertidumbre. Para mí, es una vergüenza ", declaró el capitán de Racing Club tras el triunfo de su equipo ante Aldosivi por 4-3 .

Sobre la decisión del equipo Millonario, el futbolista agregó: "Es decisión personal de cada club, que no debería ser así. No sé si es sólo futbolística la decisión. Creo que nos deberíamos haber juntado todos los capitanes . Nosotros teníamos que estar enfocados. Fue una semana bastante difícil, nos comunicamos con muchachos de otros equipos y estábamos todos con esta incertidumbre", reveló el rosarino de 33 años.

Además, dijo: "Vos estás en contacto permanente con los jugadores y también tenemos riesgo de contacto. Hay jugadores en el mundo que ya están contagiados y por eso mismo tomé la decisión [NdeR: el lateral publicó un mensaje en Instagram diciendo que los futbolistas no son robots]. Estaba en casa, en un momento quizás de calentura. Se tendría que parar el mundo entero".

Luego, anticipó que él y sus colegas planean reunirse en la semana para decidir si se presentan o no en las próximas jornadas de la Copa de la Superliga: " Seguramente nos vamos a reunir, porque estamos todos con dudas. No sólo corremos riesgo nosotros . Esta semana, seguramente nos va a tocar descansar [NdeR: la Conmebol suspendió la Copa Libertadores por el Coronavirus], y yo después estoy en contacto permanente con mi familia. Mi viejo y mi vieja son mayores de 60 años, que son los más delicados en este caso de enfermedades, y hay que cuidarlos ".

Finalmente, concluyó: "Creo que es un tema serio que hay que tratarlo como corresponde. Ojalá que se pare . Mi decisión es como la de algunos otros jugadores que escuché: que se pare el fútbol".