Hace poco menos de un mes, el 14 de marzo, la noticia llegó desde Italia y generó un fuerte impacto en el país : Germán Pezzella fue el primer futbolista argentino al que le detectaron coronavirus. Pese a gozar de buena salud en su casa de Florencia y nunca pasar fuertes complicaciones, el defensor de Fiorentina dio positivo al realizarse el test debido a una serie de síntomas que le duraron dos días. Hoy, tras superar la enfermedad, recuerda lo vivido entre los miedos, la soledad y un cuidado permanente para dejar atrás una mala experiencia.

"Fuimos dos veces seguidas a Údine, que en ese momento era marcada como una de las zonas de riesgo. Fueron dos fines de semana seguidos: el primero nos volvimos sin jugar, el segundo jugamos y un compañero arrancó con un poco de fiebre. Al otro día de jugar nos dicen que no vayamos a entrenarnos más y a mí me agarró un poco de fiebre a la tarde, estaba un poco débil. Al día siguiente lo mismo y le escribí al doctor. Me recomendó un paracetamol y después de eso estuve bien", contó Pezzella en diálogo con Diario Olé.

"Pero, después, apenas me desperté me llamó el médico y me dijo: 'Mirá, uno de tus compañeros dio positivo al virus, así que vamos al hospital a hacerte el test'. Fuimos con otro jugador que estaba en la misma y al día siguiente me dijeron que era positivo. Y a partir de ahí inicié esta famosa cuarentena de 15 días en la cual si alguien está con vos en tu casa tenés que estar encerrado en tu habitación, no podés tener contacto de ningún tipo. Como estaba solo, estaba encerrado, pero usando toda la casa", agregó el defensor central de 28 años.

Así, el sábado 14 de marzo, Fiorentina comunicó en sus redes sociales la noticia: "ACF Fiorentina informa que, en presencia de algunos síntomas, los jugadores Patrick Cutrone y German Pezzella y el fisioterapeuta Stefano Dainelli han tenido un resultado positivo. Todos gozan de buena salud en su casa de Florencia". A partir de allí, comenzó una etapa de recuperación de 14 días hasta dejar atrás la enfermedad .

"Tuve ese cagazo, por decirlo de alguna manera, de pensar: '¿Mañana me despertaré sin poder respirar? ¿Estaré complicado o no?'. Uno nunca sabe qué puede pasar. Traté de tomármelo con calma para no transmitirle temor a la gente que quiero. Pero, internamente, uno cuando está en la cama o mirando el techo y empieza a pensar o lee noticias, dice: 'Uh, yo estoy con este virus, vamos a ver para dónde repercute, para qué lado te lleva...'. Y también tenés el miedo de que al ser deportista te quede alguna secuela en los pulmones, no sé. Un montón de preguntas que uno se va haciendo", reconoció el ex River y Real Betis de España.

"No es fácil esta etapa. Llevo prácticamente un mes encerrado en mi casa de Fiorencia. Cumplí con la cuarentena obligatoria de no estar en contacto con nadie. Hoy acá lo único que podés hacer es ir al supermercado, pero gracias a Dios tenemos la suerte de que nos puedan enviar la comida a casa, entonces evito también ir porque son colas enormes de gente, esperas a la intemperie" , agregó el futbolista argentino. "Afortunadamente, todo se ha ido ahora, y obviamente, una vez que llegó la respuesta positiva, me sentí muy feliz. Yo y los otros dos jugadores afectados, Vlahovic y Cutrone, hemos tenido síntomas diferentes. ¿De dónde sacamos el virus? No hay muchas alternativas. Haciendo un repaso la única manera de haberme contagiado es en el club".

Por otro lado, Pezzella también habló acerca del hecho de haber sido el primer futbolista argentino en contraer la enfermedad. "Me pusieron como una medalla, qué cosa. Pero mi preocupación era por los que me quieren. En un momento le dije al médico del club: '¿Esto tiene que ser comunicado con nombre y apellido?' Porque estoy solo, tengo a toda mi familia y mis amigos allá, y va a repercutir muy fuerte en Argentina. Yo para cuidarlos a ellos se lo pedí", confió. "Hoy es un alivio haber superado el tema, pero por el momento que se está pasando no ayuda mucho para sentirse así. Desde que me dieron el positivo hasta que me volvieron a hacer los tests, que son dos, pasaron tres semanas, y yo me sentía bien, pero cuando no existe la confirmación sigue siendo raro, porque no se sabe hasta qué punto uno está curado".