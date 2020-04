Fuente: Reuters - Crédito: Benoit Tessier

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de abril de 2020 • 09:25

Resulta extraño de qué forma puede aprovecharse la pandemia del coronavirus . En términos estrictamente deportivos, son muchas las complicaciones, la vuelta al trabajo, los calendarios, las pérdidas económicas y también la evolución del mercado de pases . Este "congelamiento" de transferencias, claro, podría modificar la planificación a nivel de competiciones, de las estructuras de los clubes... Aunque para algunas instituciones como PSG puede convertirse en una situación inmejorable para no sufrir un sangría.

Según informa L'Equipe , esta situación particular hace que la hipotética salida de Neymar o Kylian Mbappé en los próximos meses resulte poco menos que imposible. La organización de fechas para finalizar las competencias, los torneos domésticos y la etapa final de la Champions League, durante los meses de junio y julio, puede que incluso agosto, refuerza la idea de que no será posible para los clubes salir a la "caza indiscriminada" de grandes estrellas.

Fuente: AFP

Apoyados en la reorganización del final de las competencias es que en PSG están convencidos de la continuidad de sus dos grandes estrellas. En el caso de Mbappé, el entorno de Nasser Al-Khelaifi asegura que el presidente del club parisino nunca consideró desprenderse del delantero, mientras que en el caso de Neymar, existen algunas posibilidades aunque siguen siendo remotas.

Según L'Equipe el jugador no se plantea ahora su regreso a Barcelona, aunque aseguran que tampoco consideraría renovar su contrato. Según el reglamento de la FIFA, Neymar entra ahora en una etapa de su relación contractual en la que puede rescindir su compromiso de manera unilateral, siempre y cuando pague una compensación cercana a los 180 millones de euros. O lo que es lo mismo, si el PSG no negocia, el equipo que pretende contratar al brasileño deberá abonar esa cantidad.

Fuente: Reuters

Además, PSG sigue de cerca las gestiones que hace Barcelona por Lautaro Martínez , lo que los hace creer que no irán con todas sus armas por querer sumar a Neymar. Aunque claro, si bien el delantero argentino no renovó su vínculo con Inter, tampoco está claro si podrá emigrar ahora a España, porque también en Italia se replantean la organización de los calendarios para poder finalizar la competencia local.

Fuente: AFP

No sólo PSG y Barca están pendientes de estas particularidades del mercado, sino que Real Madrid también sigue atento a cómo se desarrollan las cosas. Es que la entidad merengue está realizando gestiones por Erling Haaland , de Borussia Dortmund. Si bien el delantero noruego ya se manifestó como un admirador del club español y su cláusula de 75 millones de euros no sería un impedimento para Real Madrid sumarlo, la idea del Dortmund es extender el contrato del atacante de 19 años para que se quede a terminar la Bundesliga, lo que podría frustrar un posible traspaso.

Otras de las novelas que no están resueltas y hasta podría llegar a la FIFA es la posibilidad de Paul Pogba de sumarse a Real Madrid, ya que es uno de los jugadores preferidos por Zidane. Sin embargo, no parece sencillo que Manchester United se desprenda del volante francés hasta tanto no se resuelva cuándo se reanudarán las competencias. En las últimas horas hasta se llegó a mencionar que Pogba podría romper su contrato con el club inglés.

Serán días en los que los clubes moverán sus fichas, pero con la mirada puesta a lo que pueda permitirles los calendarios afectados por la pandemia del Covid-19.