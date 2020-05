Los partidos en la Premier League podrían durar menos de 90 minutos cuando se reanude la actividad tras la pandemia Crédito: Nick Potts/ DPA

Durante los últimos años, la Premier League se ha transformado en el gran faro del fútbol mundial. Siendo la Liga más importante y atractiva del continente europeo, los focos están puestos en un hipotético regreso a la actividad profesional en medio de la pandemia de coronavirus . Es que, desde un primer momento, en Inglaterra la única opción siempre fue respetar la recomendación de la UEFA y apostar por finalizar la temporada que tiene a Liverpool como único líder a 25 puntos del escolta Manchester City, que debe un partido.

Para poder completar las nueves fechas restantes antes del 31 de julio, fecha en la que vencen gran parte de los contratos, los dirigentes del fútbol inglés ya tienen un "Project Restart", pero barajan diversas alternativas inusuales que permitan conseguir el regreso lo antes posible. Así, Gordon Taylor, jefe del sindicato inglés de futbolistas profesionales (PFA), sugirió tres posibilidades concretas para poder reanudar los partidos de la Premier: recortar la duración de los juegos, permitir más cambios y hasta jugar en canchas neutrales.

"Tengo como propuesta en consideración acortar la duración de los partidos para permitir que los futbolistas recuperen el nivel más fácilmente" señaló Taylor, aportando una nueva idea a las opciones que se presentaron a la espera de la reanudación de la Premier, que fue suspendida a mediados de marzo por la pandemia de coronavirus.

Jugar en estadios neutrales es otra opción que se analiza en la Premier Fuente: Reuters - Crédito: Phil Noble

"No sabemos el futuro, no sabemos qué propuestas serán seleccionadas. Puede haber más cambios en vez de los tres permitidos, quizá también los períodos pueden ser menores de 45 minutos. Hay muchas cosas sobre la mesa. Estamos esperando tener todas las propuestas, y dejaremos que los dirigentes, entrenadores y jugadores lo piensen" agregó el dirigente de 75 años y exjugador de Bolton, Birmingham y Blackburn Rovers, en declaraciones a la BBC.

La idea de reducir los 90 minutos de juego se basa en proteger el estado físico de los jugadores después de un largo período de inactividad que va camino a los dos meses. Así, disputar menos tiempo por cada partido les permitiría recuperar más fácilmente su nivel.

En tanto, acerca de la fecha para la vuelta del fútbol, Taylor explicó que "no esperaría que se jugaran partidos, si todo fuera positivo y prometedor, no pensaría en que haya partidos hasta mediados de junio". Y, además, se refirió a las declaraciones de Sergio "Kun" Agüero, quien expresó que habrá miedo al volver al jugar: "No se trata de estar asustado, se trata de estar completamente informado y de que las autoridades pertinentes traten de asegurarse de que sea lo más seguro posible regresar. Son deportistas profesionales y, por supuesto, están preocupados por su propia seguridad, no son estúpidos y tampoco son ingenuos, por lo que deben estar seguros de que es seguro volver a jugar".

Los dirigentes del fútbol inglés plantean retomar la actividad en junio y poder completar las nueve fechas restantes de la Premier antes del 31 de julio, fecha en la que vencen gran parte de los contratos

La Liga de Fútbol Inglés se opone a cancelar los descensos y los ascensos

Rick Parry, presidente de la Liga de Fútbol, destacó que "no ha habido discusiones al respecto pero no creo que debamos descartar ninguna idea creativa", pero además dejó claro la opinión de la institución acerca de la reanudación de la Premier: no permitirán que se cancelen los descensos y los ascensos y advirtió tomar acciones legales si eso sucede.

"Esperamos que se promuevan tres clubes de la Championship (Segunda); la Premier League conoce nuestra posición en eso. De momento, la Premier League espera que tres clubes sean relegados", dijo. "Habría un alto grado de indignación por parte de varios clubes y sería una violación del acuerdo tripartito. La respuesta segura es que habría irregularidades, por lo que nuestra expectativa es que habrá tres clubes promovidos".