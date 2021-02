Cristian Romero, autor de un gol de cabeza en el 4-2 de Atalanta a Napoli

Si bien su pase pertenece a Juventus desde hace más de un año y medio, Cristian Romero todavía no disputó ni un minuto en el club más aristocrático del calcio. Fue contratado desde Genoa por 26 millones de euros y suma dos cesiones a préstamo, primero en Genoa y desde esta temporada en Atalanta. La Vecchia Signora pretende que el zaguero central surgido en Belgrano de Córdoba sume experiencia y minutos en primera división, con la expectativa de que en algún momento tome el relevo de Chiellini o Bonucci.

A los 22 años, Romero continúa con su progresión futbolística. Recaló en dos de los equipos de Italia que más favorecen su estilo de juego. Defensor de rápidos desplazamientos y contundente en la marca, con la pelota en los pies muestra buena salida y conducción. Se ganó la titularidad en la defensa de tres del equipo de Bérgamo, que este domingo se impuso por 4-2 a Napoli, con un gol de Romero, de cabeza. Fue su segundo tanto en el torneo, tras el que le convirtió hace un mes a Milan en un 3-0.

Sin Alejandro "Papu" Gómez, que emigró a Sevilla tras la pelea con el técnico Gian Piero Gasperini, Atalanta no recorta su poderío ofensivo, sustentado en los colombianos Luis Muriel (14 goles) y Duvan Zapata (9). Ambos contribuyeron con un tanto cada en la victoria sobre Napoli.

Gol de cabeza

Un auspicioso prólogo de Atalanta para recibir el próximo miércoles a Real Madrid, en el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League. Entre las numerosas bajas (Carvajal, Valverde, Militão, Rodrygo, Odriozola, Hazard, Marcelo, Ramos) del equipo de Zinedine Zidane es probable que también figure Karim Benzema, que sería un gran desafío para Romero por las condiciones que hacen del francés uno de los mejores centrodelanteros del mundo.

"Cuti" Romero completó frente a Napoli una planilla para enmarcar: 8 de 12 duelos ganados en el piso, tres despejes, siete intercepciones, cinco entradas con éxito, 92 por ciento de acierto en el pase, 3 de 3 en pases largos completados y un gol. Desde su llegada le quitó el puesto a su compatriota José Luis Palomino.

Luis Muriel, la puntual cuota de gol en Atalanta; el colombiano suma 14 en el torneo

Gasperini lo aprecia, porque se adapta al estilo audaz de Atalanta: "No es casualidad que lo haya comprado Juventus. Es un defensor joven, con margen de mejora. Tiene calidad, aunque a veces toma decisiones arriesgadas. Creo que la próxima temporada será mejor todavía".

Esta observación de excederse con la pelota en alguna maniobra individual ya la había apuntado Fernando Batista, su entrenador en el Sub 20 de la Argentina: "Es derecho y le gusta mucho salir jugando porque tiene muy buena técnica. A veces se confía y arriesga de más. Con nosotros sufrió dos expulsiones. Su techo es muy alto, tiene un gran potencial. Yo lo tuve en cuenta para los Panamericanos, pero por el pase a Juventus no me lo cedieron".

El festejo de un gol que junta a los jugadores de Atalanta, uno de los equipos más ofensivo del calcio

Sobre el choque con Real Madrid, Gasperini expresó: "Ganar un partido así de complicado ante Napoli es un gran impulso para el miércoles. El resultado nos pone bien en las posiciones y nos hace llegar contra Real Madrid en las mejores condiciones, al menos desde el punto de vista anímico".

El ambiente en Napoli era opuesto. La derrota se suma a la que sufrió en la semana frente a Granada por la Europa League. Gennaro Gattuso suspendió la conferencia de prensa. Durante el partido hubo preocupación por el golpe en la cabeza que sufrió el delantero nigeriano Víctor Osimhen. Fue trasladado a un hospital, donde recuperó el conocimiento y se seguirá su evolución.

