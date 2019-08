El festejo característico de Cristiano Ronaldo, con la camiseta de Juventus. Crédito: @juventusfc

Cristiano Ronaldo entiende muy bien cómo cuidar cada detalle de su carrera. Nada parece casual en la vida del portugués. La forma de vestirse, su estilo dentro del campo de juego, la postura frente a los rivales... Sin embargo, el astro de Juventus acaba de revelar cómo es que nació su particular festejo de gol: corre hacia un costado, se eleva en el aire, gira y al caer abre los brazos mientras grita "¡Siuuu!". Allí aparece algo que, según cuenta, no estuvo calculado.

Esta particular forma de celebrar que se convirtió en una "marca registrada" del portugués fue copiada por miles de fanáticos y hasta es un sello de distinción en los videojuegos en los que Ronaldo es el protagonista. En una entrevista que le brindó a soccer.com, la estrella de Juventus explicó: "Estaba en Estados Unidos y jugábamos contra Chelsea. No sé de dónde sale el festejo, sólo sé que hice un gol y lo festejé y dije 'siuuu'. Para ser honesto, fue natural".

Cristiano, festejando en 2014 con una camiseta naranja de Real Madrid. Fuente: Reuters

Y continuó: "A partir de allí lo empecé a hacer y cuando los fanáticos e hinchas me ven me dicen: "Cristiano, siuuu". Entonces me digo: "Guau, esta gente se acuerda de Cristiano por el 'siuuu'". A partir de ahí festejo los goles así".

El encuentro en el que Ronaldo recuerda que comenzó con ese festejo fue en la final del torneo octogonal "Guinness International Champions Cup", jugando con la camiseta de Real Madrid. En ese cotejo que se disputó en 2013 en el Sun Life Stadium de Miami, el portugués marcó dos de los tres goles con los que el conjunto español superó por 3-1 a Chelsea, que era dirigido por José Mourinho.

El día que nació el festejo de CR7