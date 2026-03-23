La foto de “17 millones de euros” que publicaron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en las redes

Georgina Rodríguez, la prometida de Cristiano Ronaldo, generó polémica en las redes sociales al subir una foto de ambos, con dos relojes costosos, sosteniendo el volante de un Bugatti Centodieci valorado en 11,5 millones de euros y su anillo de casamiento.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo tienen una relación amorosa desde 2016 @georginagio/Instagram

A meses del inicio de una nueva Copa del Mundo, donde Cristiano representará a Portugal, el delantero de 41 años no se priva de ningún lujo y así fue como también exhibió, junto a la empresaria, dos relojes Patek Philippe, de origen suizo, y el anillo de compromiso, el cual está integrado por diamantes costosísimos.

El auto, los relojes y el anillo: entre los tres objetos se reúne un total de 17 millones de euros

“Cenita con amor”, expresó Georgina en sus redes sociales sobre el plan que llevaron a cabo los dos. Sin embargo, lo que acaparó la atención fue la cifra sideral que sumaron los dos relojes, el automóvil y el anillo de compromiso. Al desglosar cada unidad, se llega a un total de 17 millones de euros reunidos en una sola imagen.

Siendo el automóvil el bien más preciado y costoso de la postal, los relojes modelo 5719/10G y 7118/1450R tienen un valor estimado de un millón de euros. Por su parte, el anillo, que se hizo viral a mediados de 2025, tendría un valor de seis millones de dólares, dependiendo la pureza del diamante y la cantidad de gemas incrustadas.

El plato gourmet de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Además de esta foto que se hizo viral por la gran cantidad de dinero que reunían entre los dos, Georgina mostró parte del menú que consumieron: un video de una cazuela de fideos con vegetales y fetas de jamón crudo le dieron forma a la salida de pareja entre el futbolista y la empresaria.

Con actualidad en el Al-Nassr de Arabia Saudita, el experimentado delantero aprovechó el parate en el fútbol saudí para relajarse y fortalecer la unión matrimonial con Georgina, quien se encarga, generalmente, de subir contenido alusivo a la vida íntima de ambos.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tras su llegada a Arabia Saudita en 2023

La relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez empezó en 2016, cuando el delantero, por aquel entonces jugador del Real Madrid, conoció a la entonces asistente de ventas en una tienda de Gucci en Madrid. Según el relato de la modelo, el vínculo fluyó por el fuerte “flechazo” que sintieron y se consolidó tras coincidir en un evento de moda.