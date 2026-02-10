Cuándo arranca el Mundial 2026: inauguración y todas las fechas clave

El Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026, que contará con la participación de 48 selecciones por primera vez, tiene el calendario definido desde fines del año pasado. El torneo se desarrollará entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio, con un total de 104 partidos, una cifra significativamente mayor a las ediciones previas.

La jornada inaugural está programada para el 11 de junio a las 16 (horario argentino) en el estadio Azteca de la Ciudad de México. Allí, una de las selecciones anfitrionas, México, se medirá ante Sudáfrica en un encuentro que reedita el primer partido del Mundial Sudáfrica 2010, jugado en Johannesburgo. Aquella vez, hace más de 15 años, el marcador finalizó 1 a 1, con goles de Siphiwe Tshabalala y Rafa Márquez. Será la primera ocasión en la historia de los Mundiales que se repitan los protagonistas del encuentro inaugural, añadiendo un matiz histórico a este puntapié inicial.

La gran final del certamen se disputará el 19 de julio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Este recinto no solo albergará el partido decisivo, sino que también será sede de cinco encuentros de la etapa de grupos, uno de los inéditos 16vos de final y otro de octavos. Entre los encuentros de primera ronda confirmados para el MetLife se encuentran enfrentamientos como Brasil vs. Marruecos (Grupo C); Ecuador vs. Alemania (Grupo E); Francia vs. Senegal (Grupo I); Noruega vs. Senegal (Grupo I); y Panamá vs. Inglaterra (Grupo L).

Una de las modificaciones más importantes para esta edición de la Copa del Mundo es el cambio de formato. A diferencia de las últimas siete ediciones, que contaron con 32 participantes, el Mundial 2026 ampliará su cupo a 48 seleccionados. Esta expansión implica una reestructuración de la etapa de grupos, que ahora estará compuesta por 12 zonas de cuatro equipos cada una.

Todos los grupos del Mundial 2026; la selección argentina está en el J con Jordania, Austria y Argelia AP / Alex Brandon - AP�

En cada una de ellas, los dos mejores equipos avanzarán directamente a la siguiente instancia junto a los ocho mejores terceros clasificados, conformando una inédita ronda de 16vos de final. A partir de esta etapa, la competición seguirá un formato de eliminación directa hasta llegar a la definición por el título.

En este contexto de renovación y expansión, la selección argentina, campeona en ejercicio, buscará defender el título obtenido en Qatar 2022. La expectativa también se centra en la figura de Lionel Messi, quien, de no mediar inconvenientes o sorpresas, disputaría su última Copa del Mundo, añadiendo un condimento especial a la participación albiceleste en el certamen que se jugará en territorio norteamericano.

El último del 10: Lionel Messi jugaría el último Mundial de su carrera en 2026 Manuel Cortina - LA NACION

Fixture del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Grupo A

Fecha 1

México vs. Sudáfrica – Jueves 11 de junio a las 16 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Corea del Sur vs. UEFA D – Jueves 11 de junio a las 23 en el estadio Akron de Guadalajara.

Fecha 2

UEFA D vs. Sudáfrica – Jueves 18 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

México vs. Corea del Sur – Jueves 18 de junio a las 22 en el estadio Akron de Guadalajara.

Fecha 3

UEFA D vs. México - Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Sudáfrica vs. Corea del Sur – Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio BBVA de Monterrey.

Grupo B

Fecha 1

Canadá vs. UEFA 1 – Viernes 12 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto.

Qatar vs. Suiza – Sábado 13 de junio a las 16 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Suiza vs. UEFA 1 – Jueves 18 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Canadá vs. Qatar – Jueves 18 de junio a las 19 en el BC Place de Vancouver.

Fecha 3

Suiza vs. Canadá – Miércoles 24 de junio a las 16 en el BC Place de Vancouver.

UEFA 1 vs. Qatar – Miércoles 24 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle.

En un grupo parejo, Suiza intentará clasificarse a los 16vos de final Visar Kryeziu� - AP�

Grupo C

Fecha 1

Brasil vs. Marruecos – Sábado 13 de junio a las 19 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Haití vs. Escocia – Sábado 13 de junio a las 22 en el Gillette Stadium de Boston.

Fecha 2

Escocia vs. Marruecos – Viernes 19 de junio a las 19 en el Gillette Stadium de Boston.

Brasil vs. Haití – Viernes 19 de junio a las 22 en el estadio de Philadelphia.

Fecha 3

Escocia vs. Brasil – Miércoles 24 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Marruecos vs. Haití – Miércoles 26 de junio a las 19 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Grupo D

Fecha 1

Estados Unidos vs. Paraguay – Viernes 12 de junio a las 22 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Australia vs. UEFA C – Sábado 13 de junio a la 1 en el BC Place de Vancouver.

Fecha 2

UEFA C vs. Paraguay – Viernes 19 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Estados Unidos vs. Australia – Viernes 19 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle.

Fecha 3

UEFA C vs. Estados Unidos – Viernes 26 de junio a las 23 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Paraguay vs. Australia – Jueves 25 de junio a las 23 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Paraguay quedó emparejada en un grupo, a priori, accesible, ya que evitó a las potencias del Bombo 1 OMAR VEGA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Grupo E

Fecha 1

Alemania vs. Curazao – Domingo 14 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

Costa de Marfil vs. Ecuador – Domingo 14 de junio a las 20 en el estadio de Philadelphia.

Fecha 2

Alemania vs. Costa de Marfil – Sábado 20 de junio a las 17 en el BMO Field de Toronto.

Curazao vs. Ecuador – Sábado 20 de junio a las 21 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Fecha 3

Ecuador vs. Alemania – Jueves 25 de junio a las 17 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Curazao vs. Costa de Marfil – Jueves 25 de junio a las 17 en el estadio de Philadelphia.

Grupo F

Fecha 1

Países Bajos vs. Japón – Domingo 14 de junio a las 17 en el AT&T Stadium de Dallas.

UEFA B vs. Túnez – Domingo 14 de junio a las 23 en el estadio BBVA de Monterrey.

Fecha 2

Países Bajos vs. UEFA B – Sábado 20 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

Túnez vs. Japón – Sábado 20 de junio a la 1 en el estadio BBVA de Monterrey.

Fecha 3

Japón vs. UEFA B – Jueves 25 de junio a las 20 en el AT&T Stadium de Dallas.

Túnez vs. Países Bajos – Jueves 25 de junio a las 20 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Países Bajos es cabeza de serie y el claro favorito a quedarse con el primer puesto en el Grupo F JOHN THYS� - AFP�

Grupo G

Fecha 1

Irán vs. Nueva Zelanda – Lunes 15 de junio a las 22 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Bélgica vs. Egipto – Lunes 15 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle.

Fecha 2

Bélgica vs. Irán – Domingo 21 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Nueva Zelanda vs. Egipto – Domingo 21 de junio a las 22 en el BC Place de Vancouver.

Fecha 3

Egipto vs. Irán – Sábado 27 de junio a las 00 en el Lumen Field de Seattle.

Nueva Zelanda vs. Bélgica – Sábado 27 de junio a las 00 en el BC Place de Vancouver.

Grupo H

Fecha 1

España vs. Cabo Verde – Lunes 15 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Arabia Saudita vs. Uruguay – Lunes 15 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fecha 2

España vs. Arabia Saudita – Domingo 21 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Uruguay vs. Cabo Verde – Domingo 21 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fecha 3

Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Viernes 26 de junio a las 21 en el NRG Stadium de Houston.

Uruguay vs. España – Viernes 26 de junio a las 21 en el estadio Akron de Guadalajara.

Con Salem Al Dawsari como figura, Arabia Saudita intentará dar otro golpe en un Mundial AP

Grupo I

Fecha 1

Francia vs. Senegal – Martes 16 de junio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

FIFA 2 vs. Noruega – Martes 16 de junio a las 19 en el Gillette Stadium de Boston.

Fecha 2

Francia vs. FIFA 2 – Lunes 22 de junio a las 18 en el estadio de Philadelphia.

Noruega vs. Senegal – Lunes 22 de junio a las 21 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Fecha 3

Noruega vs. Francia – Viernes 26 de junio a las 16 en el Gillette Stadium de Boston.

Senegal vs. FIFA 2 – Viernes 26 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto.

Grupo J

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 2 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 3

Argelia vs. Austria – Sábado 27 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

La selección argentina sueña con defender el título obtenido en Qatar 2022; integra el Grupo J Natacha Pisarenko� - AP�

Grupo K

Fecha 1

Portugal vs. FIFA 1 – Miércoles 17 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

Uzbekistán vs. Colombia – Miércoles 17 de junio a las 23 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Fecha 2

Portugal vs. Uzbekistán – Martes 23 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

FIFA 1 vs. Colombia – Martes 23 de junio a las 23 en el estadio Akron de Guadalajara.

Fecha 3

Colombia vs. Portugal – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Hard Rock Stadium de Miami.

FIFA 1 vs. Uzbekistán – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Grupo L

Fecha 1

Inglaterra vs. Croacia – Miércoles 17 de junio a las 17 en el AT&T Stadium de Dallas.

Ghana vs. Panamá – Miércoles 17 de junio a las 20 en el BMO Field de Toronto.

Fecha 2

Inglaterra vs. Ghana – Martes 23 de junio a las 17 en el Gillette Stadium de Boston.

Panamá vs. Croacia – Martes 23 de junio a las 20 en el BMO Field de Toronto.

Fecha 3

Panamá vs. Inglaterra – Sábado 27 de junio a las 18 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Croacia vs. Ghana – Sábado 27 de junio a las 18 en el estadio de Philadelphia.

Ghana quedó emparejada en el Grupo L del Mundial 2026 junto a Inglaterra, Croacia y Panamá Ahn Young-joon� - AP�

16avos de final

2º Grupo A vs. 2º Grupo B – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

1º Grupo F vs. 2º Grupo C – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.

1º Grupo C vs. 2º Grupo F – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.

1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

2º Grupo E vs. 2º Grupo I – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.

1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.

1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.

2º Grupo K vs. 2º Grupo L – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.

1º Grupo H vs. 2º Grupo J – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.

1º Grupo J vs. 2º Grupo H – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

2º Grupo D vs. 2º Grupo G – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Octavos de final

Ganador 16avos de final 2 vs. Ganador 16avos de final 5 – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia.

Ganador 16avos de final 1 vs. Ganador 16avos de final 3 – Sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston.

Ganador 16avos de final 4 vs. Ganador 16avos de final 6 – Domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ganador 16avos de final 7 vs. Ganador 16avos de final 8 – Domingo 5 de julio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Ganador 16avos de final 11 vs. Ganador 16avos de final 12 – Lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Ganador 16avos de final 9 vs. Ganador 16avos de final 10 – Lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle.

Ganador 16avos de final 14 vs. Ganador 16avos de final 16 – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Ganador 16avos de final 13 vs. Ganador 16avos de final 15 – Martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver.

Cuartos de final

Ganador Octavos de final 1 vs. Ganador Octavos de final 2 – Jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.

Ganador Octavos de final 5 vs. Ganador Octavos de final 6 – Viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Ganador Octavos de final 3 vs. Ganador Octavos de final 4 – Sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Ganador Octavos de final 7 vs. Ganador Octavos de final 8 – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Semifinales

Ganador Cuartos de final 1 vs. Ganador Cuartos de final 2 – Martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Ganador Cuartos de final 3 vs. Cuartos de final 4 – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Semifinal 2 – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final