Cuándo empieza la Copa Libertadores 2026: días, horarios y TV

La etapa de grupos inicia la primera semana de abril y se extenderá hasta la última de mayo con la participación de 32 equipos, entre ellos seis de la Argentina
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La Copa Libertadores 2026 ya tiene las zonas diagramadas para la etapa de grupos, tras el sorteo que se realizó este jueves en la sede que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tiene en Asunción, Paraguay. La etapa de grupos comenzará la semana del 7 de abril y se extenderá hasta la del 28 de mayo con la participación de 32 clubes, entre ellos seis de la Argentina, con el destacado de la vuelta de Boca a la acompetencia.
Los partidos se disputarán martes, miércoles y jueves en horario nocturno, a partir de las 19 (hora argentina). En la Argentina, los partidos se transmitirán en vivo por televisión a través de ESPN, Fox Sports y Telefé, y por streaming en Disney+ y MiTelefé. Además, en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto de todos los encuentros, con información y estadísticas actualizadas al instante y, también, consultar el fixture y las tablas de posiciones.
Boca, el segundo máximo ganador de la historia de la Libertadores con seis títulos (y el máximo, entre los que participan en esta edición), quedó en el Grupo D. El azar ubicó al otro argentino que sabe lo que es levantar este trofeo, Estudiantes -lo consiguió cuatro veces-, en la zona A. Por otro lado, Rosario Central quedó en el Grupo H, Lanús en el G, Platense en el E y, por último, Independiente Rivadavia en el C. Estos últimos dos clubes debutan en la competencia tras ganar el Apertura 2025 y la Copa Argentina 2025, respectivamente.
Grupos de la Copa Libertadores 2026
Grupo A
- Flamengo
- Estudiantes
- Cusco
- Independiente Medellín
Grupo B
- Nacional
- Universitario
- Coquimbo Unido
- Deportes Tolima
Grupo C
- Fluminense
- Bolívar
- Deportivo La Guaira
- Independiente Rivadavia
Grupo D
- Boca
- Cruzeiro
- Universidad Católica
- Barcelona
Grupo E
- Peñarol
- Corinthians
- Independiente Santa Fe
- Platense
Grupo F
- Palmeiras
- Cerro Porteño
- Junior
- Sporting Cristal
Grupo G
- LDU Quito
- Lanús
- Always Ready
- Mirassol
Grupo H
- Independiente del Valle
- Libertad
- Rosario Central
- Universidad Central
El formato de juego será igual al de las últimas ediciones. Los participantes se dividieron en ocho zonas de cuatro cada uno. Allí, se enfrentarán todos contra todos a dos ruedas (seis partidos) y los dos mejores de cada una se clasificarán a octavos de final. Los terceros, por su parte, seguirán compitiendo en la Copa Sudamericana.
Las llaves de eliminación directa de la Copa Libertadores 2025, hasta las semifinales, serán con partidos de ida y vuelta y se resolverán en los estadios del mejor ubicado en la primera instancia. La definición está prevista para el sábado 28 de noviembre en Montevideo, Uruguay, según anunció el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
Tabla de campeones de la Copa Libertadores
El equipo con más títulos en la Copa Libertadores es Independiente, con siete vueltas olímpicas, seguido de Boca Juniors, con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), y River y Estudiantes de La Plata (cuatro cada uno). El último campeón es Flamengo, que en una definición apasionante y 100% brasileña, se impuso a Palmeiras en la definición. Por países, la Argentina tiene 25 trofeos, Brasil 24, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.
- Independiente - Siete.
- Boca Juniors - Seis.
- Peñarol - Cinco.
- River Plate, Flamengo y Estudiantes de La Plata - Cuatro.
- San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos - Tres.
- Cruzeiro, Internacional y Atlético Nacional - Dos.
- Colo Colo, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Vélez, Once Caldas, Liga de Quito, Vélez, Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco Da Gama, Fluminense y Botafogo - Uno.
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