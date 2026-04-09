Cuándo es el Superclásico: fecha del River vs. Boca y todo lo que hay que saber

El Torneo Apertura 2026 entró en instancias decisivas porque restan solo cuatro fechas para concluir la etapa de grupos y los equipos pelean por clasificar a octavos de final. En ese contexto, cada juego es trascendente y mucho más lo será el Superclásico N° 266 de la historia entre River Plate y Boca Juniors.

El encuentro, que corresponde a la 15ª jornada, se disputará el domingo 19 de abril a las 17 (horario argentino) en el estadio Monumental y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

Ambos equipos debutaron entre semana en diferentes torneos internacionales y tienen dos partidos por delante antes del Superclásico. El conjunto de Eduardo Coudet visitará este domingo a Racing en el Cilindro de Avellaneda mientras que el miércoles 15 será local de Carabobo de Venezuela, por la Copa Sudamericana. El xeneize, por su parte, recibirá este sábado a Independiente en la Bombonera, escenario donde el martes 14 será anfitrión de Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores.

En ese contexto, el clásico es, para ambos, el encuentro más importante que afrontarán en abril en medio de una intensa seguidilla de partidos que puede marcar el rumbo de ambos en la temporada 2026 que se interrumpirá en junio y julio por el Mundial 2026.

Teniendo en cuenta que los dos clubes más grandes de la Argentina conforman diferentes grupos -Boca está en el A y River, en el B-, en caso de avanzar a los playoffs pueden cruzarse en un encuentro eliminatorio. De no hacerlo, el segundo choque entre sí será en el Torneo Clausura 2026, también en la fecha 15, pero en la Bombonera.

El último Superclásico en el Monumental lo ganó River Plate MARCOS BRINDICCI

Los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron 265 veces a lo largo de la historia con 93 victorias para Boca y 88 para River. Empataron en 84 ocasiones. La última vez en el Monumental fue triunfo del local por 2 a 1.

Por ligas nacionales, apartado en el que se agregó este Superclásico, se cruzaron en 217 oportunidades, con 79 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades.

apartado en el que se agregó este Superclásico, se cruzaron en 217 oportunidades, con 79 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades. Por copas nacionales, en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres.

en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres. En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí está el historial más parejo porque el equipo de la Ribera cosechó 11 triunfos y el conjunto riverplatense, 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 oportunidades.

Los últimos cinco Superclásicos

9/11/2025 - Torneo Clausura 2025 - Fecha 15: Boca 2-0 River.

27/4/2025 - Torneo Apertura 2025 - Fecha 15: River 2-1 Boca.

21/9/2024 - Liga Profesional - Fecha 15: Boca 0 - 1 River

21/4/2024 - Copa de la Liga Profesional - Cuartos de final: River 2 - 3 Boca.

25/2/2024 - Copa de la Liga Profesional - Fecha 7: River 1 - 1 Boca.

Las entradas para el Superclásico

El anfitrión del Superclásico, River, informó a través de su sitio web que las entradas se pondrán a la venta en la semana del partido, el martes 14 de abril. Desde las 10 podrán comprar tickets los socios mientras que a las 17 se abrirá la venta para las distintas categorías de socios y socios comunitarios de Somos River. En el caso de los vitalicios, podrán reservar su lugar desde el jueves 16 de abril hasta el viernes 17 a las 17. No se detalló el costo de cada sector.

Los tickets son solo para hinchas del local y no habrá público visitante. Hace unos días circularon rumores de que se iba a realizar una gestión para que tanto en este Superclásico como en el del Clausura en la Bombonera haya hinchas de ambos clubes. La última vez que ello ocurrió fue el 5 de mayo de 2013 en el Alberto J. Armando, en un empate 1 a 1 por el Torneo Final de ese año.